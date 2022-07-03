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Авторская экскурсия - Загадка засыпанного Омска

Индивидуальная экскурсия по дореволюционным постройкам Омска
Будем детально исследовать неприметные локации, строения, скрытые нюансы — перед нашими глазами предстанет неизведанная сторона Омска.
5
2 отзыва
Авторская экскурсия - Загадка засыпанного Омска
Авторская экскурсия - Загадка засыпанного Омска
Авторская экскурсия - Загадка засыпанного Омска

Описание экскурсии

Что вас ждет: Этот аутентичный маршрут заинтересует тех, кто ценит альтернативные взгляды на общеизвестные факты, любителей исследовать и познавать: перед вами в полной мере раскроются самые нетривиальные аспекты истории города. Вы непременно поразитесь тому, сколько примечательных сооружений в Омске свидетельствуют о поразительных явлениях, зачастую игнорируемых светилами официальной науки. В нашей насыщенной программе: Особняки на улице Тарской; Музей имени Врубеля Драматический театр Ряд дореволюционных построек, которых в целом по городу более 200! Будем детально исследовать неприметные локации, строения, скрытые нюансы — перед нашими глазами предстанет неизведанная сторона Омска. Вас ждет:
  • поведаю, к каким удивительным выводам пришел, изучая скрытый уровень городской застройки, и какую роль в этом отведена Иртышу;
  • расскажу о загадочной связи египетского нилометра и здешних замочных скважин;
  • обсудим вместе, что именно может подтвердить догадки о существовании в этих местах Асгарда Ирийского;
  • продемонстрирую нестыковки между общепринятым и негласным преподнесением событий двухвековой давности;
  • предложу взглянуть на вехи современной цивилизации.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Особняки на улице Тарской
  • Музей имени Врубеля
  • Драматический театр
  • Ряд дореволюционных построек
Что включено
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Омск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
2
1
С
Прекрасная экскурсия. Совершенно по - другому после нее воспринимаешь город.
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С
Прекрасная экскурсия. Совершенно по - другому после нее воспринимаешь город.
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