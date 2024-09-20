Эта экскурсия - будто увлекательная книга - вы «прочитаете» историю города с момента основания первой Омской крепости до настоящих дней.
Прогуляетесь в стороне от туристических маршрутов, оцените красоту архитектуры торгового центра
Прогуляетесь в стороне от туристических маршрутов, оцените красоту архитектуры торгового центра
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Омск откроется вам через судьбы людей, оказавшихся здесь. Любочка, купчиха Мария Шанина, Достоевский, Врубель, Колчак — все они оставили свой след в истории города. И вы узнаете какой.
Маршрут прогулки
- Набережная реки Омь с видом на место, где началась история города
- Вторая Омская крепость, на территории которой сохранились наиболее старые постройки города (им более 200 лет!)
- Любинский проспект — самая красивая улица города, единственный за Уралом архитектурный ансамбль рубежа 19–20 веков
- Места, связанные с именем Достоевского, — Тобольские ворота, здание инженерной мастерской и памятник писателю
Организационные детали
- По пути будут кофейни — сможем взять кофе с собой
- Экскурсия подходит для детей от 7 лет
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Омь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Омске
Привет, мой экскурсант! Я провожу экскурсии по Омску уже 12 лет. С мая 2023 года являюсь аттестованным гидом-экскурсоводом Омской области, а также руководителем экскурсионного проекта, который объединяет настоящих профессионалов, влюблённых в Омск. Вдохновляюсь Омском и считаю его одним из самых красивых городов Сибири! Рассказываю увлекательные истории, руководствуюсь принципом научной достоверности, нахожу яркие факты и показываю Омск в необычном свете.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Иван
20 сен 2024
Благодарю за прекрасную экскурсию и отличное содержание.
Тимур
17 сен 2024
Замечательная экскурсия, за те деньги что платишь - считай подарок. Мы были заряжены аудоигидами, так как исторический центр место весьма шумное. Приятная прогулка с массой интересных фактов. Имейте в виду, что это именно экскурсия с историческими достопримечательностями и очень любопытными фактами.
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