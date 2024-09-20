читать дальше

19-20 веков, отыщете места Достоевского. И узнаете о секретах второй Омской крепости. Омск откроется вам через судьбы людей, оказавшихся здесь.



Любочка, купчиха Мария Шанина, Достоевский, Врубель, Колчак - все они оставили свой след в истории города. И вы узнаете какой.



Маршрут прогулки включает набережную реки Омь, вторую Омскую крепость, Любинский проспект и места, связанные с именем Достоевского. По пути будут кофейни - сможем взять кофе с собой. Экскурсия подходит для детей от 7 лет. Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды