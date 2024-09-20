Омский ликбез: обзорная экскурсия

Погрузитесь в историю Омска: от первой крепости до современности. Прогулка по набережной, Любинскому проспекту и местам Достоевского
Эта экскурсия - будто увлекательная книга - вы «прочитаете» историю города с момента основания первой Омской крепости до настоящих дней.

Прогуляетесь в стороне от туристических маршрутов, оцените красоту архитектуры торгового центра
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19-20 веков, отыщете места Достоевского. И узнаете о секретах второй Омской крепости. Омск откроется вам через судьбы людей, оказавшихся здесь.

Любочка, купчиха Мария Шанина, Достоевский, Врубель, Колчак - все они оставили свой след в истории города. И вы узнаете какой.

Маршрут прогулки включает набережную реки Омь, вторую Омскую крепость, Любинский проспект и места, связанные с именем Достоевского. По пути будут кофейни - сможем взять кофе с собой. Экскурсия подходит для детей от 7 лет. Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 История города с момента основания
  • 🏛 Архитектура 19-20 веков
  • 📍 Места, связанные с Достоевским
  • 🌉 Прогулка по набережной реки Омь
  • ☕ Возможность взять кофе по пути
    • Омский ликбез: обзорная экскурсия
    Омский ликбез: обзорная экскурсия
    Омский ликбез: обзорная экскурсия
    Ближайшие даты:
    Время начала: 14:00

    Что можно увидеть

  • Набережная реки Омь
  • Вторая Омская крепость
  • Любинский проспект
  • Места, связанные с именем Достоевского

    • Описание экскурсии

    Омск откроется вам через судьбы людей, оказавшихся здесь. Любочка, купчиха Мария Шанина, Достоевский, Врубель, Колчак — все они оставили свой след в истории города. И вы узнаете какой.

    Маршрут прогулки

    • Набережная реки Омь с видом на место, где началась история города
    • Вторая Омская крепость, на территории которой сохранились наиболее старые постройки города (им более 200 лет!)
    • Любинский проспект — самая красивая улица города, единственный за Уралом архитектурный ансамбль рубежа 19–20 веков
    • Места, связанные с именем Достоевского, — Тобольские ворота, здание инженерной мастерской и памятник писателю

    Организационные детали

    • По пути будут кофейни — сможем взять кофе с собой
    • Экскурсия подходит для детей от 7 лет
    • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет500 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На набережной реки Омь
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    Иван
    20 сен 2024
    Благодарю за прекрасную экскурсию и отличное содержание.
    Тимур
    17 сен 2024
    Замечательная экскурсия, за те деньги что платишь - считай подарок. Мы были заряжены аудоигидами, так как исторический центр место весьма шумное. Приятная прогулка с массой интересных фактов. Имейте в виду, что это именно экскурсия с историческими достопримечательностями и очень любопытными фактами.

    Входит в следующие категории Омска

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