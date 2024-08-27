Гастрономический тур "Willkommen in Asowo" в Азово предлагает уникальную возможность познакомиться с немецкой культурой и кухней.
Во время экскурсии участники научатся готовить вафли на старинной вафельнице, попробуют традиционные немецкие блюда, а
Во время экскурсии участники научатся готовить вафли на старинной вафельнице, попробуют традиционные немецкие блюда, а
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что на ждет на экскурсии?
- Будем готовить вафли на старинной немецкой вафельнице.
- Пробовать на вкус традиционные немецкие блюда на обед.
- Дегустировать немецкое пиво и лимонад.
- Пить чай с немецкой выпечкой фирмы «Дойче Бекерей». Мы приглашаем вас в гастрономический тур в Азово «Willkommen in Asowo». Азовский район — особенное место в Омской области. С конца позапрошлого века сюда стали переселять немцев из Украины и Поволжья. Сначала здесь были отдельные поселения, которые объединились в район в 1992 году. Переезжая в новый край, в Сибирь, люди привезли с собой частичку национальной культуры, которой до сих пор пропитаны поселения. Русская и немецкая самобытность переплетаются здесь тугими косами, при этом заметен контраст культур. На зданиях висят указатели на русском и немецком языках. По разные стороны улиц стоят классические русские избушки и европейского вида дома, построенные немцами. Во дворах припаркован советский джип ГАЗ-69 и немецкий военный грузовик MAN. Проведем мастер-класс на свежем воздухе по изготовлению настоящих немецких вафель на старинной вафельнице, дегустация с национальными напитками. Дегустация напитков местной пивоварни, еще одной достопримечательности Азово. Небольшой пивной завод сейчас снабжает пенным напитком не только местных жителей, но и несколько заведений и сетей магазинов в Омске. Завод представляет собой небольшой одноэтажный домик, внутри которого в металлических резервуарах бурлит, пенится и настаивается пиво, также здесь делают квас и лимонад. При пивоварне работает бар, в котором можно отведать свежие напитки, — к крану для розлива их подают прямо из цеха.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей ИМ.А.К. Вормсбехера
- Историко-краеведческий музей в Азово
- Посещение местной пивоварни
Что включено
- Посещение историко-краеведческого музея
- Мастер-класс
- Дегустация напитков местной пивоварни
- Сытный немецкий обед
- Обзорная экскурсия по поселку
- Посещение музея ИМ.А.К. Вормсбехера
Место начала и завершения?
Г. Омск, ул. Маркса, д. 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
27 авг 2024
Мне очень понравился Гастротур в Азово! Мы не только попробовали очень вкусные и не знакомые национальные немецкие блюда, выпили наисвежайшее пиво из Азовской пивоварни, но и узнали много интересного из жизни и быта немецких переселенцев. Прекрасно провели время семьей. Нашим внукам особенно понравилось самим делать вафли на старинной вафельнице. Большое спасибо организаторам тура.
Входит в следующие категории Омска
Похожие экскурсии из Омска
2 часа
Индивидуальная
Места силы Омска: путешествие к источникам энергии и вдохновения
Посетите семь уникальных мест силы в Омске, ощутите прилив энергии и вдохновения, улучшите настроение и обогатите свою жизнь новым духовным опытом
Начало: По Договоренности
Расписание: ежедневно
8 сен в 07:00
9 сен в 07:00
8 000₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
Узнайте больше о немецком наследии Омска, посетив Азовский район. Обзорная экскурсия, посещение пивоварни и исторические факты ждут вас
Начало: Омск, по договоренности в пределах города
Расписание: В 10:00 утра
8 сен в 10:00
9 сен в 10:00
5 880₽ за всё до 2 чел.