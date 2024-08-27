Гастрономический тур в Азово «Willkommen in Asowo»

Погрузитесь в немецкую культуру и кухню в Азово. Научитесь готовить вафли, попробуйте традиционные блюда и продегустируйте пиво, лимонад и чай с выпечкой
Гастрономический тур "Willkommen in Asowo" в Азово предлагает уникальную возможность познакомиться с немецкой культурой и кухней.

Во время экскурсии участники научатся готовить вафли на старинной вафельнице, попробуют традиционные немецкие блюда, а
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также продегустируют пиво, лимонад и чай с выпечкой фирмы "Дойче Бекерей". Тур включает интересные факты об истории района, где проживают немцы, и посещение местной пивоварни.

Азовский район славится своим культурным разнообразием, где русская и немецкая самобытность переплетаются, создавая уникальную атмосферу

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍺 Дегустация немецкого пива и лимонада
  • 🍰 Чай с немецкой выпечкой
  • 🍽️ Традиционные немецкие блюда
  • 🧇 Мастер-класс по приготовлению вафель
  • 🏡 История немецкого района
    • Гастрономический тур в Азово «Willkommen in Asowo»
    Гастрономический тур в Азово «Willkommen in Asowo»
    Гастрономический тур в Азово «Willkommen in Asowo»
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00

    Что можно увидеть

  • Пивоварня
  • Немецкие дома
  • Русские избушки

    • Описание экскурсии

    Что на ждет на экскурсии?
    • Будем готовить вафли на старинной немецкой вафельнице.
    • Пробовать на вкус традиционные немецкие блюда на обед.
    • Дегустировать немецкое пиво и лимонад.
    • Пить чай с немецкой выпечкой фирмы «Дойче Бекерей». Мы приглашаем вас в гастрономический тур в Азово «Willkommen in Asowo». Азовский район — особенное место в Омской области. С конца позапрошлого века сюда стали переселять немцев из Украины и Поволжья. Сначала здесь были отдельные поселения, которые объединились в район в 1992 году. Переезжая в новый край, в Сибирь, люди привезли с собой частичку национальной культуры, которой до сих пор пропитаны поселения. Русская и немецкая самобытность переплетаются здесь тугими косами, при этом заметен контраст культур. На зданиях висят указатели на русском и немецком языках. По разные стороны улиц стоят классические русские избушки и европейского вида дома, построенные немцами. Во дворах припаркован советский джип ГАЗ-69 и немецкий военный грузовик MAN. Проведем мастер-класс на свежем воздухе по изготовлению настоящих немецких вафель на старинной вафельнице, дегустация с национальными напитками. Дегустация напитков местной пивоварни, еще одной достопримечательности Азово. Небольшой пивной завод сейчас снабжает пенным напитком не только местных жителей, но и несколько заведений и сетей магазинов в Омске. Завод представляет собой небольшой одноэтажный домик, внутри которого в металлических резервуарах бурлит, пенится и настаивается пиво, также здесь делают квас и лимонад. При пивоварне работает бар, в котором можно отведать свежие напитки, — к крану для розлива их подают прямо из цеха.

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Музей ИМ.А.К. Вормсбехера
    • Историко-краеведческий музей в Азово
    • Посещение местной пивоварни
    Что включено
    • Посещение историко-краеведческого музея
    • Мастер-класс
    • Дегустация напитков местной пивоварни
    • Сытный немецкий обед
    • Обзорная экскурсия по поселку
    • Посещение музея ИМ.А.К. Вормсбехера
    Место начала и завершения?
    Г. Омск, ул. Маркса, д. 4
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
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    1
    С
    27 авг 2024
    Мне очень понравился Гастротур в Азово! Мы не только попробовали очень вкусные и не знакомые национальные немецкие блюда, выпили наисвежайшее пиво из Азовской пивоварни, но и узнали много интересного из жизни и быта немецких переселенцев. Прекрасно провели время семьей. Нашим внукам особенно понравилось самим делать вафли на старинной вафельнице. Большое спасибо организаторам тура.

    Входит в следующие категории Омска

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