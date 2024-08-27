Гастрономический тур в Азово «Willkommen in Asowo»

С Светлана

Мне очень понравился Гастротур в Азово! Мы не только попробовали очень вкусные и не знакомые национальные немецкие блюда, выпили наисвежайшее пиво из Азовской пивоварни, но и узнали много интересного из жизни и быта немецких переселенцев. Прекрасно провели время семьей. Нашим внукам особенно понравилось самим делать вафли на старинной вафельнице. Большое спасибо организаторам тура.