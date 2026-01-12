Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас в мой авторский тур по местам силы. В каждой стране мира есть географические зоны, в которых человек ощущает себя по-особому.



Эти места называют по-разному: верующие считают их намоленными, мистики — зонами просветления, скептики говорят о магнитных полях земли. 5 5 отзывов

Владимир Ваш гид в Омске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 10 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 5 отзывов 2 часа 1-2 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии В пределах города таких мест 7 Побывав в таких местах, можно почувствовать не только сильный приток ощущения энергии, но и получить огромное количество новых впечатлений. Находясь в подобных местах, люди чувствуют прилив сил, вдохновения, у них повышается настроение, человек ощущает себя по особому, чувство сильного притока энергии. Что дают места силы? Это способ обогатить вашу жизнь новым духовным опытом, познать для себя новое и полезное. Духи мест оказывают благотворное действие на человека, очищая и преобразуя его духовные, энергетические и физические структуры. С давних времен люди издалека приезжали сюда, желая избавиться от недугов или вредных привычек. Побывав на таком месте вы сами почувствуете ее целебное воздействие.

ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Заповедник птичья гавань

Площадь Бухгольца

Бульвар Мартынова

Иртышская набережная

Астрономическая площадь

Ул. Тарская 3/3

Карла Либкнехта

Тарские ворота Что включено Услуги Гида

Трансфер Что не входит в цену Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Заберём вас от вашего места проживания (в пределах Омска) Завершение: Привезем вас к месту вашего проживания (Омск) Когда и сколько длится? Когда: ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.