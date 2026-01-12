Приглашаю вас в мой авторский тур по местам силы. В каждой стране мира есть географические зоны, в которых человек ощущает себя по-особому.
Эти места называют по-разному: верующие считают их намоленными, мистики — зонами просветления, скептики говорят о магнитных полях земли.
Эти места называют по-разному: верующие считают их намоленными, мистики — зонами просветления, скептики говорят о магнитных полях земли.
Описание экскурсииВ пределах города таких мест 7 Побывав в таких местах, можно почувствовать не только сильный приток ощущения энергии, но и получить огромное количество новых впечатлений. Находясь в подобных местах, люди чувствуют прилив сил, вдохновения, у них повышается настроение, человек ощущает себя по особому, чувство сильного притока энергии. Что дают места силы? Это способ обогатить вашу жизнь новым духовным опытом, познать для себя новое и полезное. Духи мест оказывают благотворное действие на человека, очищая и преобразуя его духовные, энергетические и физические структуры. С давних времен люди издалека приезжали сюда, желая избавиться от недугов или вредных привычек. Побывав на таком месте вы сами почувствуете ее целебное воздействие.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедник птичья гавань
- Площадь Бухгольца
- Бульвар Мартынова
- Иртышская набережная
- Астрономическая площадь
- Ул. Тарская 3/3
- Карла Либкнехта
- Тарские ворота
Что включено
- Услуги Гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём вас от вашего места проживания (в пределах Омска)
Завершение: Привезем вас к месту вашего проживания (Омск)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Потрясающе. Очень интересно. Я просто в восторге. Не стандартная, увлекательная экскурсия. Узнаете много нового, уверена, такого, что не расскажут на других. Однозначно пять баллов.
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А
Экскурсия тронула до глубины души! Экскурсовод Владимир это человек с глубочайшими познаниями и величайшим и неподдельным интересом к своему делу! При выборе экскурсии даже не предполагала, что так интернсно будут приподнесены факты истории из становления и жизни города с его разнообразной энергией в определенных местах. Всем кто хочет необычную и увлекательную экскурсию сюда!
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Е
Отличная экскурсия, посетили много красивейших мест, узнала много нового про Омск. Получила массу положительных эмоций. Благодарю экскурсовода за внимательное отношение и интереснейший рассказ❤️
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E
Интереснейшая экскурсия и прекрасный сервис.
Очень рекомендую всем, кто хотел бы познакомиться с городом и его легендами.
Очень рекомендую всем, кто хотел бы познакомиться с городом и его легендами.
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Т
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