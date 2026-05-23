Я забираю вас с места вашего пребывания и выезжаем в район Азово там у нас обзорная экскурсия поселка потом заезд на немецкую пивоварню и обратный курс.
Описание экскурсииАзово Азовский район является центром сохранения немецкого языка культуры обычаев и традиций российских немцев. Самый молодой район Омской области и занимает всего 1 процент области. В Омске много немцев, прославивших эту сибирскую землю. Густав Христианович Гасфорд — генерал — губернатор Западно-Сибирского командного корпуса. Присоединил к империи важные плодородные местности. В честь его жены назван проспект в Омске — Любинский.
В 10:00 утра
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В пути мы увидим очень много полей и лесов сибирской природы
- Азово
- Пивоварня
Что включено
- Трансфер
- Гид
Что не входит в цену
- Расходы в дороге по желанию, заезд в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из/в ваше место проживания в пределах Омска
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В 10:00 утра
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Огромное спасибо гиду Владимиру за экскурсию в Азово (Омская область)! Я приезжала сюда, чтобы увидеть родину моих предков, которые переселились в эти края ещё в XVIII веке. Владимир замечательно всё
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М
Было интересно, побывали в музее очень понравилось Алексей Классин подробно и очень интересно рассказал про быт русских немцев.
Экскурсия была интересной, где-то даже позновательной. Экскурсовод Владимир очень подробно всё рассказывал было здорово, спасибо
Экскурсия была интересной, где-то даже позновательной. Экскурсовод Владимир очень подробно всё рассказывал было здорово, спасибо
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А
Всё было чётко по времени. Интересное общение с местным жителем помогает составить неформальное мнение о селе Азове, городе Омске, и области в целом. Пиво из пивоварни бомбически вкусное) Рекомендую и Владимира как достойного гида, и экскурсию в Азово.
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A
И скорее напоминает настоящий замок. Экскурсовод Владимир очень эрудированный, знающий и любящий свой город. Время пролетело незаметно. Рекомендую, независимо впервые вы в городе или коренной омич. Поговорить будет о чём! Спасибо
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С
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И
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