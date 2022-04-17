Азовский район является центром сохранения немецкого языка культуры обычаев и традиций российских немцев. Самый молодой район Омской области и занимает всего 1 процент области.
В Омске много немцев, прославивших эту сибирскую землю. Густав Христианович Гасфорд — генерал — губернатор Западно-Сибирского командного корпуса. Присоединил к империи важные плодородные местности. В честь его жены назван проспект в Омске — Любинский.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Гид
Что не входит
Расходы в дороге по желанию
Заезд в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Омск, по договоренности в пределах города
Завершение: Омск, по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: В 10:00 утра
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.