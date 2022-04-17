Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo

Я забираю вас с места вашего пребывания и выезжаем в район Азово там у нас обзорная экскурсия поселка потом заезд на

Индивидуальная
Я забираю вас с места вашего пребывания и выезжаем в район Азово там у нас обзорная экскурсия поселка потом заезд на немецкую пивоварню и обратный курс.
Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo

Что вас ожидает 🤩

  • В пути мы увидим очень много полей и лесов сибирской природы
  • Азово
  • Пивоварня

Азово

Азовский район является центром сохранения немецкого языка культуры обычаев и традиций российских немцев. Самый молодой район Омской области и занимает всего 1 процент области.
В Омске много немцев, прославивших эту сибирскую землю. Густав Христианович Гасфорд — генерал — губернатор Западно-Сибирского командного корпуса. Присоединил к империи важные плодородные местности. В честь его жены назван проспект в Омске — Любинский.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид
Что не входит
  • Расходы в дороге по желанию
  • Заезд в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Омск, по договоренности в пределах города
Завершение: Омск, по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: В 10:00 утра
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В 10:00 утра

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