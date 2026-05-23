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В гости к российским немцам: Азовский немецкий национальный район

Азово в Омске: историческая экскурсия по немецкому национальному району с гидом
Я забираю вас с места вашего пребывания и выезжаем в район Азово там у нас обзорная экскурсия поселка потом заезд на немецкую пивоварню и обратный курс.
4.4
10 отзывов
В гости к российским немцам: Азовский немецкий национальный район
В гости к российским немцам: Азовский немецкий национальный район
В гости к российским немцам: Азовский немецкий национальный район

Описание экскурсии

Азово Азовский район является центром сохранения немецкого языка культуры обычаев и традиций российских немцев. Самый молодой район Омской области и занимает всего 1 процент области. В Омске много немцев, прославивших эту сибирскую землю. Густав Христианович Гасфорд — генерал — губернатор Западно-Сибирского командного корпуса. Присоединил к империи важные плодородные местности. В честь его жены назван проспект в Омске — Любинский.

В 10:00 утра

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • В пути мы увидим очень много полей и лесов сибирской природы
  • Азово
  • Пивоварня
Что включено
  • Трансфер
  • Гид
Что не входит в цену
  • Расходы в дороге по желанию, заезд в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из/в ваше место проживания в пределах Омска
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В 10:00 утра
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Огромное спасибо гиду Владимиру за экскурсию в Азово (Омская область)! Я приезжала сюда, чтобы увидеть родину моих предков, которые переселились в эти края ещё в XVIII веке. Владимир замечательно всё
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показал и рассказал: особенно впечатлил рассказ об истории переселения немцев в Сибирь. И отдельное спасибо за отличное местное пиво — качество порадовало! Очень рекомендую всем, кто интересуется историей российских немцев.
Vielen Dank an den Reiseführer Wladimir für die Tour in Asowo (Gebiet Omsk)! Ich bin hierhergekommen, um die Heimat meiner Vorfahren zu sehen, die bereits im 18. Jahrhundert in diese Region ausgewandert sind. Wladimir hat mir alles wunderbar gezeigt und erzählt – besonders beeindruckend war der Bericht über die Umsiedlung der Deutschen nach Sibirien. Ein großes Dankeschön auch für das ausgezeichnete lokale Bier – die Qualität war hervorragend! Sehr empfehlenswert für alle, die sich für die Geschichte der Russlanddeutschen interessieren.

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М
Было интересно, побывали в музее очень понравилось Алексей Классин подробно и очень интересно рассказал про быт русских немцев.
Экскурсия была интересной, где-то даже позновательной. Экскурсовод Владимир очень подробно всё рассказывал было здорово, спасибо
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А
Всё было чётко по времени. Интересное общение с местным жителем помогает составить неформальное мнение о селе Азове, городе Омске, и области в целом. Пиво из пивоварни бомбически вкусное) Рекомендую и Владимира как достойного гида, и экскурсию в Азово.
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A
И скорее напоминает настоящий замок. Экскурсовод Владимир очень эрудированный, знающий и любящий свой город. Время пролетело незаметно. Рекомендую, независимо впервые вы в городе или коренной омич. Поговорить будет о чём! Спасибо
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С
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И
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