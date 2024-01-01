Орловское полесье — именно здесь жили герои «Записок охотника» Тургенева. Здесь сражались Илья Муромец и Соловей Разбойник.

Мы увидим Святой источник (Кипящие пески). По преданию, источник возник там, куда несколько раз подряд ударила молния. Осмотрим другие родники парка: Сову, Сказку, Лесное озеро, Михалыч, Гремячий. Полюбуемся удивительно природой, величественным лесом и просторами орловской земли. Храмом Святой Живоначальной Троицы в селе Льгов, построенной в стиле барокко крестьянином князя Дмитрия Владимировича Голицына. Посетим литературно-краеведческий музей 🖼 «Тургеневское Полесье».

Мы прослушаем историю 📖 национального парка, легенды и предания старины. Познакомимся с животными и растениями, его населяющими.