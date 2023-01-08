Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Всем известно, что город Орел — родина Тургенева.



А что если мы скажем, что вы сможете найти некоторые места из произведения писателя? С нами вы отправитесь на прогулку по парку «Орловское полесье». Именно здесь жили герои «Записок охотника».



Вы увидите святой источник Кипящие пески и множество маленьких родников, храм Святой Живоначальной Троицы в стиле барокко и музей «Тургеневское Полесье». 4 2 оценки

Gidy Gorode Ваш гид в Орле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4 2 отзыва 4 часа 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Орловское полесье — именно здесь жили герои «Записок охотника» Тургенева. Здесь сражались Илья Муромец и Соловей Разбойник. Мы увидим Святой источник (Кипящие пески). По преданию, источник возник там, куда несколько раз подряд ударила молния. Осмотрим другие родники парка: Сову, Сказку, Лесное озеро, Михалыч, Гремячий. Полюбуемся удивительно природой, величественным лесом и просторами орловской земли. Храмом Святой Живоначальной Троицы в селе Льгов, построенной в стиле барокко крестьянином князя Дмитрия Владимировича Голицына. Посетим литературно-краеведческий музей «Тургеневское Полесье». Мы прослушаем историю национального парка, легенды и предания старины. Познакомимся с животными и растениями, его населяющими. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кипящие пески

Множество родников

Храм Святой Живоначальной Троицы

Музей «Тургеневское полесье» Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в любое время Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.