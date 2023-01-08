Всем известно, что город Орел — родина Тургенева.
А что если мы скажем, что вы сможете найти некоторые места из произведения писателя? С нами вы отправитесь на прогулку по парку «Орловское полесье». Именно здесь жили герои «Записок охотника».
Вы увидите святой источник Кипящие пески и множество маленьких родников, храм Святой Живоначальной Троицы в стиле барокко и музей «Тургеневское Полесье».
А что если мы скажем, что вы сможете найти некоторые места из произведения писателя? С нами вы отправитесь на прогулку по парку «Орловское полесье». Именно здесь жили герои «Записок охотника».
Вы увидите святой источник Кипящие пески и множество маленьких родников, храм Святой Живоначальной Троицы в стиле барокко и музей «Тургеневское Полесье».
Описание экскурсииОрловское полесье — именно здесь жили герои «Записок охотника» Тургенева. Здесь сражались Илья Муромец и Соловей Разбойник. Мы увидим Святой источник (Кипящие пески). По преданию, источник возник там, куда несколько раз подряд ударила молния. Осмотрим другие родники парка: Сову, Сказку, Лесное озеро, Михалыч, Гремячий. Полюбуемся удивительно природой, величественным лесом и просторами орловской земли. Храмом Святой Живоначальной Троицы в селе Льгов, построенной в стиле барокко крестьянином князя Дмитрия Владимировича Голицына. Посетим литературно-краеведческий музей «Тургеневское Полесье». Мы прослушаем историю национального парка, легенды и предания старины. Познакомимся с животными и растениями, его населяющими. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кипящие пески
- Множество родников
- Храм Святой Живоначальной Троицы
- Музей «Тургеневское полесье»
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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