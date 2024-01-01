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Экскурсия по парку «Орловское полесье»

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Гиды В. – Гид из Орла
Экскурсия по парку «Орловское полесье»
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Экскурсия по парку «Орловское полесье»
Экскурсия по парку «Орловское полесье»

Что вы увидите

  • Парк "Орловское полесье"
Орловское полесье — именно здесь жили герои «Записок охотника» Тургенева. Здесь сражались Илья Муромец и Соловей Разбойник.
Мы увидим Святой источник (Кипящие пески). По преданию, источник возник там, куда несколько раз подряд ударила молния. Осмотрим другие родники парка: Сову, Сказку, Лесное озеро, Михалыч, Гремячий. Полюбуемся удивительно природой, величественным лесом и просторами орловской земли. Храмом Святой Живоначальной Троицы в селе Льгов, построенной в стиле барокко крестьянином князя Дмитрия Владимировича Голицына. Посетим литературно-краеведческий музей 🖼 «Тургеневское Полесье».
Мы прослушаем историю 📖 национального парка, легенды и предания старины. Познакомимся с животными и растениями, его населяющими.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Экскурсия по парку «Орловское полесье»
Экскурсия по парку «Орловское полесье»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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