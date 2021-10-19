Были первый раз в Орле, брали обзорную экскурсию по городу. Очень благодарны Дарье за ее интереснейший рассказ с массой исторических, архитектурных, литературных деталей! Выверенный и удобный маршрут, увлекательное и профессиональное изложение. Она прекрасный рассказчик, по-настоящему увлекла городом и его жителями. Хотим вернуться и услышать, узнать новые истории и маршруты от нее. Однозначно, рекомендуем и экскурсовода, и экскурсию.

Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Однозначно рекомендую для отдыха и прогулок на свежем воздухе- красивый, уютный город, увлекательный рассказ, что ещё нужно? Андрей- знающий и умеющий донести сведения в непринуждённой манере, не даст заскучать и покажет самое интересное и красивое

Отзыв на: Купеческий Орел

О Ольга 5

11 октября Дарья по нашей просьбе зашла за нами, что очень удобно для только приехавших людей, не знающих город. И дальше более двух часов мы с удовольствием гуляли, рассматривали здания, старые купеческие и новые советские, слушали истории про известных горожан, смешные и драматические, осматривали памятники, даже попытались подсмотреть за раскопками на стрелке Оки и Орлика. В общем, отличная возможность познакомиться с городом и сравнить с тем, что было - наш гид принесла старые фото. Дарья много знает и с удовольствием делится этим. Отличный день, спасибо!