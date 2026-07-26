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Орла.

Рассказ был очень живым, образным и интересным. Очень понравилось, что экскурсия была максимально информативной, но при этом Дмитрий совершенно не перегружал нас бесконечным потоком сухих дат, имен и цифр. Всё подавалось легко, с интересными деталями и историями, которые действительно запоминаются.

Отдельно хочу отметить отлично составленный маршрут. Мы успели посмотреть самые важные, красивые и знаковые места города и почти мы не устали. Но выбирать полуденное время в летний ясный жаркий день - не лучшая идея, если не планируете обгореть на солнце.

Искренне рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать Орёл. Если будете в этом городе, обязательно идите на прогулку с Дмитрием!