Все экскурсии в Орле
Доступно 23 экскурсии 🚌 в Орле на 2021 год, 116 ⭐ отзывов, цены от 1950₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 500₽
за 1-15 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
В ходе экскурсии вы посетите самые важные достопримечательные места Орла
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 200₽
за 1-15 чел.
Орёл литературный
На экскурсии вы узнаете, как в творчестве писателей-орловцев отразилась история Орла и кто из жителей...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 250₽
за 1-15 чел.
Купеческий Орел
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 200₽
за 1-10 чел.
Орёл православный и купеческий
В ходе экскурсии мы прогуляемся по самому старому району Орла - Заводскому
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 600₽
за 1-10 чел.
Орел сквозь столетия
Погулять по историческому центру и погрузиться в разные эпохи развития города
Индивидуальный тур
2д
18 700₽
за 1-3 чел.
Двухдневный тур По следам орловского купечества
Во время двухдневного тура вы посетите Болхов, побываете на экскурсии в Музей коллекционных кукол и отправитесь...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 600₽
за 1-10 чел.
Старинный город над Окой
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
Индивидуальный тур
4ч
8 500₽
за 1-3 чел.
Орловский Weekend
Однодневный тур выходного дня, во время которого вы посетите Музей писателей-орловцев, увидите центральную...
По субботам и воскресеньям
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 610₽
за 1-15 чел.
По Курским улицам Орла
Полюбоваться на деревянные дома и узнать самое трогательное и интересное про купеческие судьбы
Индивидуальный тур
2д
12 700₽
за 1-3 чел.
Двухдневный тур выходного дня "По родной земле Тургенева"
Двухдневный тур выходного дня из Орла
По субботам и воскресеньям
Индивидуальный квест
4ч
5 000₽
за 1-3 чел.
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Поразиться наследию города в увлекательном авто-пешеходном путешествии с элементами интерактива
Индивидуальный тур
2д
18 500₽
за 1-3 чел.
Двухдневный тур выходного дня "Литературный край"
Двухдневный тур выходного дня из Орла
По субботам и воскресеньям
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 800₽
за 1-3 чел.
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Путешествие в национальный парк с погружением в природу, археологию и историю этих мест
Индивидуальный тур
2д
21 300₽
за 1-3 чел.
Поездка в Полесье (2 дня / 1 ночь)
Двухдневный тур по маршруту: Спасское-Лутовиново - Мценск - Орел - с. Льгов - с. Ильинское с мини концертом...
Суббота, воскресенье
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 000₽
за 1-3 чел.
Орел — город воинской славы
Проехать по местам, связанным с Великой Отечественной войной, и услышать о них малоизвестные факты
Индивидуальная экскурсия
2ч
8 500₽
за 1-3 чел.
Здравствуй, город Тургенева! (+ гастрономический обед)
Вас ждут занимательные экскурсии как по городу, так и в музее И.С. Тургенева. Вы увидите место, где родился...
По субботам и воскресеньям
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 000₽
за 1-3 чел.
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Залюбоваться древним городом куполов, открывая его были и небыли
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Тематическая экскурсия «Орел литературный»
Орел - неофициальная литературная столица России
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 100₽
за 1-3 чел.
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
Индивидуальная экскурсия
4ч
12 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 950₽
за 1-12 чел.
Орел — путешествие во времени
Погулять по одному из древнейших провинциальных городов страны и услышать его богатую историю
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
Орел - город, по легенде названный в честь орла, который спустился с неба при его строительстве
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
12 500₽
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново
Кроме прогулки по историческому центру Орла с осмотром главных достопримечательностей города мы...
Ежедневно
Последние отзывы «Экскурсии Орла»
- Отзыв на: Купеческий ОрелЕЕлена19 октября 2021Были первый раз в Орле, брали обзорную экскурсию по городу. Очень благодарны Дарье за ее интереснейший рассказ с массой исторических, архитектурных, литературных деталей! Выверенный и удобный маршрут, увлекательное и профессиональное изложение. Она прекрасный рассказчик, по-настоящему увлекла городом и его жителями. Хотим вернуться и услышать, узнать новые истории и маршруты от нее. Однозначно, рекомендуем и экскурсовода, и экскурсию.
- Отзыв на: Из Орла в Болхов, или сказка рядомИИрина14 октября 2021Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Однозначно рекомендую для отдыха и прогулок на свежем воздухе- красивый, уютный город, увлекательный рассказ, что ещё нужно? Андрей- знающий и умеющий донести сведения в непринуждённой манере, не даст заскучать и покажет самое интересное и красивое
- Отзыв на: Купеческий ОрелООльга13 октября 202111 октября Дарья по нашей просьбе зашла за нами, что очень удобно для только приехавших людей, не знающих город. И дальше более двух часов мы с удовольствием гуляли, рассматривали здания, старые купеческие и новые советские, слушали истории про известных горожан, смешные и драматические, осматривали памятники, даже попытались подсмотреть за раскопками на стрелке Оки и Орлика. В общем, отличная возможность познакомиться с городом и сравнить с тем, что было - наш гид принесла старые фото. Дарья много знает и с удовольствием делится этим. Отличный день, спасибо!
- ООльга13 октября 202113 октября провели чудесный осенний день в компании Андрея. Большой плюс этой экскурсии - внимательное отношение к гостям и их пожеланиям. Конечно, определенные вехи намечены заранее, но мы не были жестко ограничены во времени: от души нагулялись в парке тургеневской усадьбы, пробежались по Мценску, осмотрели окрестности с высокого берега, когда-то бывшего древней крепостью. И незаметно многое узнали про город, окрестности, оборону здешних мест в Великую отечественную. Отличный день. Спасибо нашему гиду! P.S. Кофе в кафе Спасского-Лутовинова не берите.
- ВВера13 октября 2021Шорох листьев в золотом лесу. Заповедные места с хрустальными источниками. Древние городища и места боев Великой Отечественной. Готовящиеся ко сну медведи, серьёзные зубры, загадочные эму и другие. Всё это мы увидели в,, маленькой Карелии,, -Орловское Полесье под впечатляющие рассказы гида Андрея 10.10.21. Всем огромное спасибо! Андрею удачи во всех начинаниях!
- ТТатьяна4 октября 2021Огромное спасибо Андрею за экскурсию-квест «Полет сквозь века». Андрей знающий историю, любящий свой родной город человек. Мы узнали много нового о военной истории Орла, о его защитниках и о людях, живших здесь и прославивших этот русский город.
- Отзыв на: По Курским улицам ОрлаЗЗоя20 сентября 2021Все очень понравилось!
- Отзыв на: Старинный город над ОкойРРоман18 сентября 2021Шёл дождь. Погода в Орле была совсем не сентябрьской. Но Анастасия очень профессионально сумела сделать знакомство с городом интересным, увлекательным и радостным. Она очень любит свой город и пытается вселить эту любовь в своих экскурсантов. Экскурсия была замечательной, не смотря на порывы холодного ветра и дождливую погоду.
- Отзыв на: Орел — город воинской славыААндрей18 сентября 2021Экскурсия нам понравилась, узнали много нового для себя.
- Отзыв на: Старинный город над ОкойООксана14 сентября 2021Анастасия отличный гид, интересный рассказчик и просто очень приятный человек. Чудесно провели время! Экскурсия прошла на одном дыхании. После экскурсии Анастасия любезно согласилась написать и прислать список произведений, о которых говорили на экскурсии.