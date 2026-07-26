Индивидуальная
до 10 чел.
Орёл сквозь столетия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть рассказанными
Начало: У памятника Лескову
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 6200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Путешествие в национальный парк с погружением в природу, археологию и историю этих мест
21 авг в 07:00
23 авг в 07:00
от 18 310 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Орёл: «Полёт сквозь века»
Погрузитесь в историю Орла, узнайте о выдающихся литераторах и государственных деятелях, посетите знаковые места и откройте тайны древних крепостей
21 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 12 677 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
Погрузитесь в атмосферу загадочного Болхова: его исторические храмы, тайные легенды и места силы ждут вас
21 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 15 494 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Погрузитесь в атмосферу древнего Мценска, узнайте о его исторических загадках и посетите знаменитую усадьбу Тургенева
21 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 15 494 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Орёл - путешествие во времени
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
14 авг в 08:30
15 авг в 13:00
от 5700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Орёл - город воинской славы
Проехать по местам, связанным с Великой Отечественной войной, и услышать о них малоизвестные факты
21 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 12 677 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
По Курским улицам Орла
Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Начало: В районе бывшего кинотеатра «Родина»
7 сен в 09:00
8 сен в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тематическая экскурсия «Орел литературный»
Исследуйте литературное наследие Орла, прогуливаясь по местам, где творили Лесков и Тургенев. Узнайте, как город вдохновлял великих писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
Познакомьтесь с Орлом - городом, где история и литература переплетаются в каждом уголке. Откройте для себя его уникальные достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Орёл вчера и сегодня
Орёл - город парадоксальных памятников и пёстрой архитектуры. Узнайте его историю, прогуляйтесь по старинным улицам и насладитесь уникальными видами
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Орёл православный и купеческий
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
7500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново на транспорте туристов
Индивидуальная экскурсия по Орлу и Спасскому-Лутовиново. Откройте для себя историю Тургенева и насладитесь красотой старинного парка
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по парку «Орловское полесье» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
7500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
7500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Реальный Орёл: прогулка без путеводителя
Истории, лица, дворы и тайны города, которые не показывают туристам
21 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 9860 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По родовым имениям Толстого и Фета - из Орла
Погрузиться в мир русских усадеб и большой литературы
21 авг в 08:30
23 авг в 08:30
от 17 606 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Орёл литературный
Погрузитесь в мир классической литературы, прогуливаясь по местам, связанным с великими писателями Орла. Узнайте истории, которые вдохновляли их творчество
7 сен в 11:00
8 сен в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Орловский Weekend
Узнайте историю Орла через музеи и прогулки по центральным улицам. Откройте для себя богатое наследие писателей и архитектурные шедевры
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: По субботам и воскресеньям
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«Здравствуй, город Тургенева!»: тематическая экскурсия с обедом
Погрузитесь в атмосферу Орла, следуя по стопам Тургенева. Увлекательная экскурсия и вкусный обед ждут вас
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: По субботам и воскресеньям
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
нам очень понравилась экскурсия Дмитрия - интересно и взрослым и детям, доступно, понятно, с примерами, красочно, эмоционально! Получили ответы на все дополнительные вопросы! Рекомендую!
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Е
Галина Николаевна сделала наш день! Так много интересной информации о городе, известных людях Орловщины не было никогда. Очень рекомендую эту экскурсию!
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Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы. Этот край богат как
+16
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Экскурсия отличная по содержанию, маршруту и организации. Дмитрий поистине человек энциклопедических знаний, с профильным образованием и большим опытом, кроме того
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лучший гид за многие поездки, подход человека, который любит свое дело, ценит город и делится эмоциями, выкладываясь на 110%, благодаря Дмитрию мы сходили в отличный ресторан и потом закупились супер лимонадом, огнище!
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Экскурсия понравилась, соответствует описанию, Дмитрий, как экскурсовод- профессиональный, коммуникабельный, позитивный. Остались очень довольны экскурсией. Спасибо большое, рекомендуем👍🏻
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Ю
Нам было очень комфортно на экскурсии с Татьяной. Получили легкий и при этом насыщенный маршрут. Отдельное спасибо Татьяне за рекомендацию гида в усадьбе Тургенево Спасское-Лутовиново.
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Д
Это была невероятно интересная и увлекательная экскурсия, мы прошли по самым значимым и историческим местам Орла и открыли для себя
+1
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Л
Дмитрий - профессиональный гид. Очень доброжелательный и легкий в общении. Прекрасное знание истории города. Экскурсия прошла очень легко и живо. Спасибо Дмитрию за увлекательный рассказ!
Группа из Москвы.
Группа из Москвы.
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И
Прекрасная прогулка по Орлу!
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Дмитрию за прекрасные три часа, проведенные в компании с историей города
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Дмитрию за прекрасные три часа, проведенные в компании с историей города
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Всего 374 отзыва в Орле
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Ответы на вопросы от путешественников по Орлу
Самые популярные экскурсии в Орле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22:
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Сколько стоит экскурсия по Орлу в августе 2026
Сейчас в Орле можно забронировать 22 экскурсии от 5700 до 18 310. Туристы уже оставили гидам 374 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Выбирая экскурсии в Орле, вы выбираете незабываемое путешествие по городу с богатым прошлым. Мы предлагаем экскурсии выходного дня, которые раскроют перед вами Орел во всём его разнообразии. Читайте отзывы, бронируйте и наслаждайтесь каждым моментом пребывания в этом замечательном городе!