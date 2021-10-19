Все экскурсии в Орле

Доступно 23 экскурсии 🚌 в Орле на 2021 год, 116 ⭐ отзывов, цены от 1950₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Обзорная экскурсия по Орлу
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 500
за 1-15 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
В ходе экскурсии вы посетите самые важные достопримечательные места Орла
По договоренности
Орёл литературный
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 200
за 1-15 чел.
Орёл литературный
На экскурсии вы узнаете, как в творчестве писателей-орловцев отразилась история Орла и кто из жителей...
По договоренности
Купеческий Орел
Индивидуальная экскурсия
4.9
36
2ч 30м
3 250
за 1-15 чел.
Купеческий Орел
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
Орёл православный и купеческий
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 200
за 1-10 чел.
Орёл православный и купеческий
В ходе экскурсии мы прогуляемся по самому старому району Орла - Заводскому
По договоренности
Орел сквозь столетия
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
2ч 30м
2 600
за 1-10 чел.
Орел сквозь столетия
Погулять по историческому центру и погрузиться в разные эпохи развития города
Двухдневный тур По следам орловского купечества
Индивидуальный тур
18 700
за 1-3 чел.
Двухдневный тур По следам орловского купечества
Во время двухдневного тура вы посетите Болхов, побываете на экскурсии в Музей коллекционных кукол и отправитесь...
Ежедневно
Старинный город над Окой
Индивидуальная экскурсия
4.9
22
2ч 30м
2 600
за 1-10 чел.
Старинный город над Окой
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
Орловский Weekend
Индивидуальный тур
8 500
за 1-3 чел.
Орловский Weekend
Однодневный тур выходного дня, во время которого вы посетите Музей писателей-орловцев, увидите центральную...
По субботам и воскресеньям
По Курским улицам Орла
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
2 610
за 1-15 чел.
По Курским улицам Орла
Полюбоваться на деревянные дома и узнать самое трогательное и интересное про купеческие судьбы
Двухдневный тур выходного дня "По родной земле Тургенева"
Индивидуальный тур
12 700
за 1-3 чел.
Двухдневный тур выходного дня "По родной земле Тургенева"
Двухдневный тур выходного дня из Орла
По субботам и воскресеньям
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Индивидуальный квест
5
2
5 000
за 1-3 чел.
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Поразиться наследию города в увлекательном авто-пешеходном путешествии с элементами интерактива
Двухдневный тур выходного дня "Литературный край"
Индивидуальный тур
18 500
за 1-3 чел.
Двухдневный тур выходного дня "Литературный край"
Двухдневный тур выходного дня из Орла
По субботам и воскресеньям
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Индивидуальная экскурсия
5
1
7 800
за 1-3 чел.
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Путешествие в национальный парк с погружением в природу, археологию и историю этих мест
Поездка в Полесье (2 дня / 1 ночь)
Индивидуальный тур
21 300
за 1-3 чел.
Поездка в Полесье (2 дня / 1 ночь)
Двухдневный тур по маршруту: Спасское-Лутовиново - Мценск - Орел - с. Льгов - с. Ильинское с мини концертом...
Суббота, воскресенье
Орел — город воинской славы
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
5 000
за 1-3 чел.
Орел — город воинской славы
Проехать по местам, связанным с Великой Отечественной войной, и услышать о них малоизвестные факты
Здравствуй, город Тургенева! (+ гастрономический обед)
Индивидуальная экскурсия
8 500
за 1-3 чел.
Здравствуй, город Тургенева! (+ гастрономический обед)
Вас ждут занимательные экскурсии как по городу, так и в музее И.С. Тургенева. Вы увидите место, где родился...
По субботам и воскресеньям
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Индивидуальная экскурсия
5
4
6 000
за 1-3 чел.
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Залюбоваться древним городом куполов, открывая его были и небыли
Тематическая экскурсия «Орел литературный»
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 500
за 1-10 чел.
Тематическая экскурсия «Орел литературный»
Орел - неофициальная литературная столица России
Ежедневно
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Индивидуальная экскурсия
5
3
6 100
за 1-3 чел.
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
Экскурсия по парку «Орловское полесье»
Индивидуальная экскурсия
12 500
за 1-10 чел.
Экскурсия по парку «Орловское полесье»
Ежедневно
Орел — путешествие во времени
Индивидуальная экскурсия
4.9
31
1 950
за 1-12 чел.
Орел — путешествие во времени
Погулять по одному из древнейших провинциальных городов страны и услышать его богатую историю
Обзорная экскурсия по Орлу
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
Орел - город, по легенде названный в честь орла, который спустился с неба при его строительстве
Ежедневно
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново
Индивидуальная экскурсия
12 500
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново
Кроме прогулки по историческому центру Орла с осмотром главных достопримечательностей города мы...
Ежедневно

Последние отзывы «Экскурсии Орла»

  • Отзыв на: Купеческий Орел
    Е
    Елена
    19 октября 2021
    5
    Были первый раз в Орле, брали обзорную экскурсию по городу. Очень благодарны Дарье за ее интереснейший рассказ с массой исторических, архитектурных, литературных деталей! Выверенный и удобный маршрут, увлекательное и профессиональное изложение. Она прекрасный рассказчик, по-настоящему увлекла городом и его жителями. Хотим вернуться и услышать, узнать новые истории и маршруты от нее. Однозначно, рекомендуем и экскурсовода, и экскурсию.
  • Отзыв на: Из Орла в Болхов, или сказка рядом
    И
    Ирина
    14 октября 2021
    5
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Однозначно рекомендую для отдыха и прогулок на свежем воздухе- красивый, уютный город, увлекательный рассказ, что ещё нужно? Андрей- знающий и умеющий донести сведения в непринуждённой манере, не даст заскучать и покажет самое интересное и красивое
  • Отзыв на: Купеческий Орел
    О
    Ольга
    13 октября 2021
    5
    11 октября Дарья по нашей просьбе зашла за нами, что очень удобно для только приехавших людей, не знающих город. И дальше более двух часов мы с удовольствием гуляли, рассматривали здания, старые купеческие и новые советские, слушали истории про известных горожан, смешные и драматические, осматривали памятники, даже попытались подсмотреть за раскопками на стрелке Оки и Орлика. В общем, отличная возможность познакомиться с городом и сравнить с тем, что было - наш гид принесла старые фото. Дарья много знает и с удовольствием делится этим. Отличный день, спасибо!
  • Отзыв на: Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
    О
    Ольга
    13 октября 2021
    5
    13 октября провели чудесный осенний день в компании Андрея. Большой плюс этой экскурсии - внимательное отношение к гостям и их пожеланиям. Конечно, определенные вехи намечены заранее, но мы не были жестко ограничены во времени: от души нагулялись в парке тургеневской усадьбы, пробежались по Мценску, осмотрели окрестности с высокого берега, когда-то бывшего древней крепостью. И незаметно многое узнали про город, окрестности, оборону здешних мест в Великую отечественную. Отличный день. Спасибо нашему гиду! P.S. Кофе в кафе Спасского-Лутовинова не берите.
  • Отзыв на: Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
    В
    Вера
    13 октября 2021
    5
    Шорох листьев в золотом лесу. Заповедные места с хрустальными источниками. Древние городища и места боев Великой Отечественной. Готовящиеся ко сну медведи, серьёзные зубры, загадочные эму и другие. Всё это мы увидели в,, маленькой Карелии,, -Орловское Полесье под впечатляющие рассказы гида Андрея 10.10.21. Всем огромное спасибо! Андрею удачи во всех начинаниях!
  • Отзыв на: Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
    Т
    Татьяна
    4 октября 2021
    5
    Огромное спасибо Андрею за экскурсию-квест «Полет сквозь века». Андрей знающий историю, любящий свой родной город человек. Мы узнали много нового о военной истории Орла, о его защитниках и о людях, живших здесь и прославивших этот русский город.
  • Отзыв на: По Курским улицам Орла
    З
    Зоя
    20 сентября 2021
    5
    Все очень понравилось!
  • Отзыв на: Старинный город над Окой
    Р
    Роман
    18 сентября 2021
    5
    Шёл дождь. Погода в Орле была совсем не сентябрьской. Но Анастасия очень профессионально сумела сделать знакомство с городом интересным, увлекательным и радостным. Она очень любит свой город и пытается вселить эту любовь в своих экскурсантов. Экскурсия была замечательной, не смотря на порывы холодного ветра и дождливую погоду.
  • Отзыв на: Орел — город воинской славы
    А
    Андрей
    18 сентября 2021
    4
    Экскурсия нам понравилась, узнали много нового для себя.
  • Отзыв на: Старинный город над Окой
    О
    Оксана
    14 сентября 2021
    5
    Анастасия отличный гид, интересный рассказчик и просто очень приятный человек. Чудесно провели время! Экскурсия прошла на одном дыхании. После экскурсии Анастасия любезно согласилась написать и прислать список произведений, о которых говорили на экскурсии.
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