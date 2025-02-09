Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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Из Орла в Болхов, или сказка рядом

Залюбоваться древним городом куполов, открывая его были и небыли

Андрей
Андрей – Гид из Орла
Загадочный и затерянный во времени, орловский Суздаль и город 🏙️ исполнения желаний — всё это Болхов.

Вы увидите его дивные храмы, проникнетесь красотой тихих улочек, полюбуетесь панорамами и попьете целебной ключевой воды.

А мои рассказы дополнят это путешествие в русскую сказку: события, легенды, былины, да и подлинные сюжеты, которые не поддаются объяснению.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Из Орла в Болхов, или сказка рядом

Что вас ожидает

Ожившая старина улиц, храмов, пейзажей
В Болхове перед вами предстанут чудесные храмы и памятники — у каждого припасены история 📖 и легенды. Вы побываете в Троицком Рождество-Богородицком Оптином женском монастыре, усыпальнице княжеского рода Милославских. Рассмотрите дореволюционную архитектуру богатого купеческого города, которую Болхов сохранил почти полностью. А еще пройдете малохожеными улочками к любопытным объектам, которых нет в путеводителях. Попытаетесь не заблудиться в лабиринтах старой застройки и подняться над городом.

Пролистать летописи города
Первое упоминание Болхова относится к концу 12 века, но фактически он еще старше. Понятно и увлекательно я расскажу об эпохах города, открою поразительные факты о Болхове, связанные с историей России и жизнями известных личностей страны. Например, почему именно в Болхов приезжали (и не раз) все правители рода Романовых и их многочисленные родственники.

А ещё в Болхов едут за чудесами. Здесь, на небольшой территории, вы найдете множество мест и объектов, чтобы загадать заветные желания.

Организационные детали

Транспортные расходы включены в стоимость.

Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Из Орла в Болхов, или сказка рядом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей. Я историк не только по образованию, но и на практике. Участвую в археологических раскопках, «вахтах памяти» и реконструкциях. Около 30 лет помогаю всем заинтересованным познакомиться с Орлом, областью и близлежащими регионами. Не люблю лекции и сухую подачу информации. Я за живое общение, в котором нет места всезнайству и академичности. В моих экскурсиях нет строгого плана — я всегда готов внести изменения по вашим пожеланиям.
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Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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