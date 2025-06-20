Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Мои заказы

Из Орла в Болхов, или Сказка рядом

Погрузитесь в атмосферу загадочного Болхова: его исторические храмы, тайные легенды и места силы ждут вас
Представьте себе место, где каждый камень дышит историей, а каждая улочка ведет к новому открытию. Болхов, часто называемый орловским Суздалем, именно такое место.

Эта экскурсия предлагает не просто посещение города, а
читать дальшеуменьшить

погружение в его атмосферу, где прошлое и настоящее переплетаются в едином танце.

Вы увидите величественные храмы, которые хранят в себе не только религиозное значение, но и богатую историю региона.

Троицкий Рождество-Богородицкий Оптином женский монастырь и усыпальница княжеского рода Милославских откроют перед вами свои двери.

Пройдя по малоизведанным улочкам, вы столкнетесь с объектами, о которых не написано в путеводителях, и сможете загадать желание у целебных источников.

Но это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое, где каждый шаг рассказывает уникальную историю.

Транспортные расходы уже включены в стоимость, так что вам остается только наслаждаться путешествием в Болхов, город, где исполняются желания и оживают легенды

5
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные храмы и памятники
  • 🏰 Историческая архитектура
  • 🗺️ Малохоженые улочки
  • 📜 Легенды и былины
  • 🌟 Места для загадывания желаний
  • 🚗 Включены транспортные расходы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии, так как в это время года природа особенно красива, а прогулки по историческим местам наиболее приятны.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
Из Орла в Болхов, или Сказка рядом

Что можно увидеть

  • Троицкий Рождество-Богородицкий Оптин женский монастырь
  • Усыпальница княжеского рода Милославских
  • Дореволюционная архитектура

Описание экскурсии

Ожившая старина улиц, храмов, пейзажей

В Болхове перед вами предстанут чудесные храмы и памятники — у каждого припасены история и легенды. Вы побываете в Троицком Рождества Богородицы Оптином женском монастыре, усыпальнице княжеского рода Милославских. Рассмотрите дореволюционную архитектуру богатого купеческого города, которую Болхов сохранил почти полностью. А еще пройдете малохожеными улочками к любопытным объектам, которых нет в путеводителях, и услышите, как и о чём разговаривают местные колокола. Попытаетесь не заблудиться в лабиринтах старой застройки и подняться над городом.

Пролистать летописи города

Первое упоминание Болхова относится к концу 12 века, но фактически он еще старше. Понятно и увлекательно я расскажу об эпохах города, открою поразительные факты о Болхове, связанные с историей России и жизнями известных личностей страны. Например, почему именно в Болхов приезжали (и не раз) правители рода Романовых и их многочисленные родственники.

А ещё в Болхов едут за чудесами. Здесь, на небольшой территории, вы найдете множество мест и объектов, чтобы загадать заветные желания предсказать судьбу, узнать своё будущее и многое другое. Также мы изготовим древний сувенир-оберег, который исстари имели у себя болховчане и стремились заполучить гости города. Олицетворяя связь времён, он долгое время будет напоминать вам о сказочном путешествии в Болхов.

Организационные детали

Транспортные расходы включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Орле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 541 туриста
Меня зовут Андрей. Я историк не только по образованию, но и на практике. Участвую в археологических раскопках, «Вахтах памяти» и реконструкциях. Около 30 лет помогаю всем заинтересованным познакомиться с Орлом,
читать дальшеуменьшить

областью и близлежащими регионами. Не люблю лекции и сухую подачу информации. Я за живое общение, в котором нет места всезнайству и академичности. В моих экскурсиях нет строгого плана — я всегда готов внести изменения по вашим пожеланиям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
И
Болхов для меня был неожиданным направлением в путешествиях. Как-то не на слуху было это название. Но, решив посетить после весьма длительного перерыва г. Орёл и поискав экскурсии из Орла, взяла
читать дальшеуменьшить

эту экскурсию. Тихий город, много церквей - побогаче и поскромнее, а те что поскромнее очень уютные, доброжелательные, приветливые к неугомонным любопытствующим туристам (чего стоит надпись на двери в Церковь Алексия, Митрополита Московского -"заходите к нам все - верующие и неверующие, воцерквлённые и не воцерквлённые…"). Очень интересные, самобытные по архитектуре и отделке - симпатичные яркие "кафли" ярким поясом по периметру (еще и желание можно загадать, притронувшись к ним!), прелестная луковка маленького купола, зажатого между колокольней и собором (да еще и рассчитанная свои расположением так, чтобы в соответствующий день луч солнца через крест этого купола падал прямо на место алтаря), и акустика в колокольне ждущей реставрации - глуби воркуют, а рокот как через мощнейший усилитель. И рассказ года Андрея - переплетается история, верования, обычаи, литература, характеры… Думаю, любителям неспешного, несуетного досуга понравится. Я бы еще и по развалинам побродила, а уж подвесные мостики через речку Нугрь (одно название чего стоит!!) - это вообще чудо чудное, диво дивное. Андрей сказал, что по ним можно весь город пройти. Что я в следующий раз в Болхове и сделаю!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Благодарим Андрея за удивительную экскурсию в Болхов! Очень тонкое восприятие интересов экскурсантов, подстройка и полное совпадение. Огромный багаж знаний в сочетании истинно народных преданий, научных изысканий и энциклопедических знаний. Очень
читать дальшеуменьшить

очень интересно! Все двери храмов перед нами открылись! Голубое небо, старинные фрески, перезвон колокольчиков… Спасибо большое Андрею за чуткость доброжелательность и профессионализм. Эмоции зашкаливали! Пять часов пролетели как один миг! Мы уехали с сердцем наполненным Радостью. Надеемся, что мы еще обязательно встретимся!

Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Болхов - само очарование, незаезженный туристами, и вправду, сказка в наше время!)✨ Он настолько многогранен, что ничем не уступает городам Золотого Кольца, а напротив, выглядит куда более привлекательным, умиротворенным и
читать дальшеуменьшить

гармоничным!)😇Здесь никого не развлекают и ничего не продают… 👍 Большое спасибо проводнику Андрею, который раскрывал тайны Болхова и погружал нас в его чудеса… Мы получили бесценные впечатления!)🙏 Если желаете сбежать от суеты больших городов в уютное, скромное местечко с душевной атмосферой, то вам сюда!)☀️ Здесь время словно остановилось… 🏡

Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень довольны своим выбором данной экскурсии. Очень комфортное автомобильное сопровождение позволило за короткий промежуток побывать в различных уголках древнего Болхова и на смотровых площадках. Город прекрасен своей исторической атмосферой. Гид Андрей в экскурсию вложил душу и это сразу чувствуется. Время пролетело как мгновение, в теплой, почти семейной, непринуждённой обстановке. Не каждому дано так все организовать. Андрей, спасибо ещё раз!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Побывали в Болхове с Андреем. Незабываемая поездка! Глубокое знание местной истории, культуры, традиций. Чувствуется, что Андрей уважает и любит свою родину. Это даже не в полной мере экскурсия, а скорее разговор по душам с очень знающим человеком. Огромное спасибо Андрею! Надеемся увидеться ещё раз. Очень рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная экскурсия с отличным гидом!
Болхов маленький сам по себе, но при этом там много интересных мест и артефактов разных эпох.
Андрей рассказывает про это легко и непринужденно, выдает интересные факты и отвечает на все возникающие вопросы. Однозначно рекомендую эту экскурсию в исполнении Андрея.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Орла

Похожие экскурсии на «Из Орла в Болхов, или Сказка рядом»

Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
На машине
5 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Погрузитесь в атмосферу древнего Мценска, узнайте о его исторических загадках и посетите знаменитую усадьбу Тургенева
21 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 15 494 ₽ за всё до 3 чел.
Орёл - путешествие во времени
Пешая
2.5 часа
138 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Орёл - путешествие во времени
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
14 авг в 08:30
15 авг в 08:00
от 5700 ₽ за всё до 6 чел.
По Курским улицам Орла
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
По Курским улицам Орла
Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Начало: В районе бывшего кинотеатра «Родина»
7 сен в 09:00
8 сен в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 30 чел.
«Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
«Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
Познакомьтесь с Орлом - городом, где история и литература переплетаются в каждом уголке. Откройте для себя его уникальные достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Орле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Орле
от 15 494 ₽ за экскурсию