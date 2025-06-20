Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии, так как в это время года природа особенно красива, а прогулки по историческим местам наиболее приятны.

Представьте себе место, где каждый камень дышит историей, а каждая улочка ведет к новому открытию. Болхов, часто называемый орловским Суздалем, именно такое место.Эта экскурсия предлагает не просто посещение города, а

погружение в его атмосферу, где прошлое и настоящее переплетаются в едином танце. Вы увидите величественные храмы, которые хранят в себе не только религиозное значение, но и богатую историю региона. Троицкий Рождество-Богородицкий Оптином женский монастырь и усыпальница княжеского рода Милославских откроют перед вами свои двери. Пройдя по малоизведанным улочкам, вы столкнетесь с объектами, о которых не написано в путеводителях, и сможете загадать желание у целебных источников. Но это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое, где каждый шаг рассказывает уникальную историю. Транспортные расходы уже включены в стоимость, так что вам остается только наслаждаться путешествием в Болхов, город, где исполняются желания и оживают легенды

Описание экскурсии

Ожившая старина улиц, храмов, пейзажей

В Болхове перед вами предстанут чудесные храмы и памятники — у каждого припасены история и легенды. Вы побываете в Троицком Рождества Богородицы Оптином женском монастыре, усыпальнице княжеского рода Милославских. Рассмотрите дореволюционную архитектуру богатого купеческого города, которую Болхов сохранил почти полностью. А еще пройдете малохожеными улочками к любопытным объектам, которых нет в путеводителях, и услышите, как и о чём разговаривают местные колокола. Попытаетесь не заблудиться в лабиринтах старой застройки и подняться над городом.

Пролистать летописи города

Первое упоминание Болхова относится к концу 12 века, но фактически он еще старше. Понятно и увлекательно я расскажу об эпохах города, открою поразительные факты о Болхове, связанные с историей России и жизнями известных личностей страны. Например, почему именно в Болхов приезжали (и не раз) правители рода Романовых и их многочисленные родственники.

А ещё в Болхов едут за чудесами. Здесь, на небольшой территории, вы найдете множество мест и объектов, чтобы загадать заветные желания предсказать судьбу, узнать своё будущее и многое другое. Также мы изготовим древний сувенир-оберег, который исстари имели у себя болховчане и стремились заполучить гости города. Олицетворяя связь времён, он долгое время будет напоминать вам о сказочном путешествии в Болхов.

Организационные детали

Транспортные расходы включены в стоимость.