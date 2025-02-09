Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Ожившая старина улиц, храмов, пейзажей

В Болхове перед вами предстанут чудесные храмы и памятники — у каждого припасены история 📖 и легенды. Вы побываете в Троицком Рождество-Богородицком Оптином женском монастыре, усыпальнице княжеского рода Милославских. Рассмотрите дореволюционную архитектуру богатого купеческого города, которую Болхов сохранил почти полностью. А еще пройдете малохожеными улочками к любопытным объектам, которых нет в путеводителях. Попытаетесь не заблудиться в лабиринтах старой застройки и подняться над городом.

Пролистать летописи города

Первое упоминание Болхова относится к концу 12 века, но фактически он еще старше. Понятно и увлекательно я расскажу об эпохах города, открою поразительные факты о Болхове, связанные с историей России и жизнями известных личностей страны. Например, почему именно в Болхов приезжали (и не раз) все правители рода Романовых и их многочисленные родственники.

А ещё в Болхов едут за чудесами. Здесь, на небольшой территории, вы найдете множество мест и объектов, чтобы загадать заветные желания.

Организационные детали

Транспортные расходы включены в стоимость.