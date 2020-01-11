25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает
Исторический центр. Мы пройдемся по стрелке рек Оки и Орлика, где некогда была заложена Орловская крепость, взглянем на место, где когда-то кипела жизнь орловской хлебной пристани. Я расскажу вам о самых старинных и красивых зданиях города – церквей Богоявления и Михаила Архангела, городового Магистрата, Гостиного двора и Коммерческого банка, Орловской мужской гимназии.
Орел и литература. Возле памятника Н.С. Лескову мы поговорим о том, как в творчестве писателей-орловцев отразилась история купеческого Орла, и кто из орловских купцов 19 века стал прототипом героев литературных произведений. Дальше есть два маршрута на выбор:
- Прогулка по улице Карачевской и посещение старинного Крестительского кладбища с храмом 18 века. Вы увидите купеческие особняки и доходные дома 19 века. Рассмотрите здание коммерческого училища братьев Щепкиных, дом поэта серебряного века Потемкина и дом, где было фотоателье купчихи Гулиной. Я расскажу вам о деревянном зодчестве Орла.
- Прогулка по улице Ленина. Прежде эта улица именовалась Болховской, и ее называли «орловский Невский проспект» — здесь жили богатые орловские купцы, находились самые дорогие гостиницы и рестораны. Гуляя по этой улице, вы увидите сохранившиеся здания с необычной историей. В том числе здание бывшей гостиницы купчихи Евы Карловны Иордан, где останавливался Тургенев, дом купчихи Морозовой, где бывал Великий князь Михаил Александрович, «плоский дом» купца Щепкина и многие другие.