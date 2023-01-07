25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы прогуляемся с вами по городу, который был основан как военная крепость, и поговорим о самой яркой странице его истории – купечестве.
Вы увидите старинные здания и районы, в которых больше всего сохранилось исторических объектов, узнаете разные версии происхождения гордого названия города и сможете составить объёмное представление о столице бывшей Орловской губернии.
Вы увидите старинные здания и районы, в которых больше всего сохранилось исторических объектов, узнаете разные версии происхождения гордого названия города и сможете составить объёмное представление о столице бывшей Орловской губернии.
Описание экскурсии
Исторический центр. Мы пройдемся по стрелке рек Оки и Орлика, где некогда была заложена Орловская крепость, взглянем на место, где когда-то кипела жизнь орловской хлебной пристани. Я расскажу вам о самых старинных и красивых зданиях города – церквей Богоявления и Михаила Архангела, городового Магистрата, Гостиного двора и Коммерческого банка, Орловской мужской гимназии.
Орёл и литература. Возле памятника Лескову мы поговорим о том, как в творчестве писателей-орловцев отразилась история купеческого Орла, и кто из орловских купцов 19 века стал прототипом героев литературных произведений. Дальше есть два маршрута на выбор:
- Прогулка по улице Карачевской и посещение старинного Крестительского кладбища с храмом 18 века. Вы увидите купеческие особняки и доходные дома 19 века. Рассмотрите здание коммерческого училища братьев Щепкиных, дом поэта серебряного века Потемкина и дом, где было фотоателье купчихи Гулиной. Я расскажу вам о деревянном зодчестве Орла.
- Прогулка по улице Ленина. Прежде эта улица именовалась Болховской, и её называли «орловский Невский проспект» — здесь жили богатые орловские купцы, находились самые дорогие гостиницы и рестораны. Гуляя по этой улице, вы увидите сохранившиеся здания с необычной историей. В том числе здание бывшей гостиницы купчихи Евы Карловны Иордан, где останавливался Тургенев, дом купчихи Морозовой, где бывал Великий князь Михаил Александрович, «плоский дом» купца Щепкина и многие другие.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Орле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 690 туристов
Родилась в 1984 году, всю жизнь прожила в Орле, художник, искусствовед, краевед и экскурсовод. Один из основателей и постоянный экскурсовод волонтёрского проекта «Экскурсии по Орлу». Вожу экскурсии по Орлу и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Дарье за интересную экскурсию по купеческим улочкам Орла. Дарья прекрасно ориентируется в темн и оперирует материалом. Получили массу удовольствия и впечатлений.
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Экскурсия нам понравилась очень!!! Экскурсовод Дарья это мастер своего дела, рассказывала очень интересно и с юмором! Экскурсия прошла на одном дыхании! Большое спасибо!
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Дарья великолепный рассказчик. Наша прогулка по Орлу была очень насыщенной, информативной и яркой. Город с колоссальной историей, но без проводника, который любит город и знает его тайны, мы бы самостоятельно
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А
Наша прогулка по Орлу была выше всяких похвал. Наш маленький коллектив состоящий из москичей, днепропетровцев и одесситов, весьма привередлив, много видевший и много знающий. Не говорю уже о себе, т.
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О
Здравствуйте! Экскурсией довольны очень. Было интересно, очень живо, не утомительно, но при этом вполне себе информативно и насыщенно. С нами в группе гуляла девушка родом из г. Орла (к которой
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А
Добрый день. Если вы еще не были в отпуске в этом году, живете в Москве и чуточку устали от холодной весны, шумной и суетливой столицы, отправляйтесь в поездку в славный
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