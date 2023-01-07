25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Купеческий Орёл

История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
Мы прогуляемся с вами по городу, который был основан как военная крепость, и поговорим о самой яркой странице его истории – купечестве.

Вы увидите старинные здания и районы, в которых больше всего сохранилось исторических объектов, узнаете разные версии происхождения гордого названия города и сможете составить объёмное представление о столице бывшей Орловской губернии.
5
50 отзывов
Купеческий Орёл
Купеческий Орёл
Купеческий Орёл

Описание экскурсии

Исторический центр. Мы пройдемся по стрелке рек Оки и Орлика, где некогда была заложена Орловская крепость, взглянем на место, где когда-то кипела жизнь орловской хлебной пристани. Я расскажу вам о самых старинных и красивых зданиях города – церквей Богоявления и Михаила Архангела, городового Магистрата, Гостиного двора и Коммерческого банка, Орловской мужской гимназии.

Орёл и литература. Возле памятника Лескову мы поговорим о том, как в творчестве писателей-орловцев отразилась история купеческого Орла, и кто из орловских купцов 19 века стал прототипом героев литературных произведений. Дальше есть два маршрута на выбор:

  • Прогулка по улице Карачевской и посещение старинного Крестительского кладбища с храмом 18 века. Вы увидите купеческие особняки и доходные дома 19 века. Рассмотрите здание коммерческого училища братьев Щепкиных, дом поэта серебряного века Потемкина и дом, где было фотоателье купчихи Гулиной. Я расскажу вам о деревянном зодчестве Орла.
  • Прогулка по улице Ленина. Прежде эта улица именовалась Болховской, и её называли «орловский Невский проспект» — здесь жили богатые орловские купцы, находились самые дорогие гостиницы и рестораны. Гуляя по этой улице, вы увидите сохранившиеся здания с необычной историей. В том числе здание бывшей гостиницы купчихи Евы Карловны Иордан, где останавливался Тургенев, дом купчихи Морозовой, где бывал Великий князь Михаил Александрович, «плоский дом» купца Щепкина и многие другие.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Орле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 690 туристов
Родилась в 1984 году, всю жизнь прожила в Орле, художник, искусствовед, краевед и экскурсовод. Один из основателей и постоянный экскурсовод волонтёрского проекта «Экскурсии по Орлу». Вожу экскурсии по Орлу и
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области с 2015 года. Автор более 200 публикаций по истории города и области: каменной и деревянной архитектуре, храмах, кладбищах, знаменитых людях Орла 18-19 веков. Мои экскурсии интересны как жителям Орла, так и гостям города. Люблю показывать свой родной город с необычной стороны, обращать внимание на малоприметные детали старинных зданий, рассказывать городские легенды и забавные истории из прошлого Орла и его жителей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
2
3
2
1
Дмитрий
Большое спасибо Дарье за интересную экскурсию по купеческим улочкам Орла. Дарья прекрасно ориентируется в темн и оперирует материалом. Получили массу удовольствия и впечатлений.
Большое спасибо Дарье за интересную экскурсию по купеческим улочкам Орла. Дарья прекрасно ориентируется в темн и
Большое спасибо Дарье за интересную экскурсию по купеческим улочкам Орла. Дарья прекрасно ориентируется в темн и
Большое спасибо Дарье за интересную экскурсию по купеческим улочкам Орла. Дарья прекрасно ориентируется в темн и
Большое спасибо Дарье за интересную экскурсию по купеческим улочкам Орла. Дарья прекрасно ориентируется в темн и
Большое спасибо Дарье за интересную экскурсию по купеческим улочкам Орла. Дарья прекрасно ориентируется в темн и
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Марина
Экскурсия нам понравилась очень!!! Экскурсовод Дарья это мастер своего дела, рассказывала очень интересно и с юмором! Экскурсия прошла на одном дыхании! Большое спасибо!
Экскурсия нам понравилась очень!!! Экскурсовод Дарья это мастер своего дела, рассказывала очень интересно и с юмором!
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Ирина
Дарья великолепный рассказчик. Наша прогулка по Орлу была очень насыщенной, информативной и яркой. Город с колоссальной историей, но без проводника, который любит город и знает его тайны, мы бы самостоятельно
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не смогли покорить и настолько проникнуться любовью к Орлу. Экскурсия получилась очень живая, наполненная историями о героях-орловцах и значимых персонажах в истории города. Орёл – это не только литературная столица и родина плеяды талантливых писателей, но и живые истории из наших дней, о гостях города в разное время и эпохи, это архитектура и рассказ о том, чем живёт город в наши дни и как хранится (или утрачивается) великое наследие Орла. Огромная благодарность!

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А
Наша прогулка по Орлу была выше всяких похвал. Наш маленький коллектив состоящий из москичей, днепропетровцев и одесситов, весьма привередлив, много видевший и много знающий. Не говорю уже о себе, т.
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к. была организатором этого тура в Орел на премьеру спектакля, режиссером которого был наш друг Олег. Во всех своих путешествиях я ищу след Одессы, людей которые так или иначе имели соприкосновение с нашей жемчужиной. Дарья нас поразила своими знаниями, любовью к городу, эрудицией, подачей материала. Большего удовольствия в этом году и таких эмоций положительных мы не получали. Город для себя открыла заново /в детстве это был вокзал транзита на Липецк, мой отец с этих краев/, а сейчас….. Как по мне театр "Свободное пространство" провинциальный, а игра актеров выше всяких похвал, рестораны "Пельменовъ","Отцы и дети"-супер, ВЫ должны делать рекламу своим турам выходного дня для всей России в литературную мекку, такого количества гениальных писателей и поэтов. имеющих отношение к вашему краю нет. У Вас не должно быть отбоя от школьников и студентов,открытые уроки по литературе в Спасском, Мценске, Орле - одних музеев сколько, завидую молодежи кроме интернетов соприкоснуться с живыми артефактами. Еще раз низкий поклон и благодарность Дарье. Будете в Одессе рада провести для вас экскурсию,что кстати я делаю на общественных началах имея желание всех влюбить в нее,теперь я непременно в своих рассказах буду вспоминать необыкновенную девушку Дашу, чем больше будет в каждом городе, стране таких энтузиастов, тем светлее будет наша жизнь. Успехов Вам,уже хочется вернуться в Ваш город… … наверное летом повторим поездку. Спасибо! Алла Викторовна. Одесса

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О
Здравствуйте! Экскурсией довольны очень. Было интересно, очень живо, не утомительно, но при этом вполне себе информативно и насыщенно. С нами в группе гуляла девушка родом из г. Орла (к которой
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в гости мы и приехали) - даже для нее экскурсия была интересна, какие-то факты о своем городе она не знала и пару интересных зданий раньше не видела.
Группа у нас была небольшая - Дарья была ориентирована на аудиторию: учитывала наши пожелания, отвечала на все вопросы, даже если они были чуть в сторону от заявленной тематики, но об Орле.
За 2,5 часа мы обошли весь центр города, заглянули в интересные дворики, услышали наиболее важные факты из истории города, узнали о наиболее известных культурных деятелях - уроженцах Орла, прогулялись по набережным, полюбовались видами города, и по нашему запросу получили несколько рекомендаций по дальнейшей культурной программе. Спасибо большое Дарье за возможность качественного знакомства с городом!

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А
Добрый день. Если вы еще не были в отпуске в этом году, живете в Москве и чуточку устали от холодной весны, шумной и суетливой столицы, отправляйтесь в поездку в славный
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город Орел. Совсем немного потеряв времени на дорогу до Орла, устроившись в гостинице и выспавшись, отправляйтесь на прогулку по спокойному, провинциальному, и в то же время современному городу. А лучший вариант прогулки - заказать экскурсию "Купеческий Орел".
Вам не придется бежать в толпе туристов за зонтиком невидимого экскурсовода и прислушиваться к обрывкам долетающих до вас фраз. Неспешно, профессионально и с любовью к своему городу экскурсовод Дарья расскажет вам интересные факты из истории города, о его жителях, проходящих на этих землях событиях, проведет по старым улочкам и покажет еще уцелевшие артефакты. Если повезет с погодой, то прогулка будет вдвойне приятной, познавательной и интересной. Нам повезло - и в первую очередь с Дашей. Большое ей за это спасибо.
Порадовало и то, что через некоторое время после экскурсии мы получили в подарок замечательные фотографии. Конечно, все мы в путешествиях фотографируем что-то постоянно, но очень интересно было видеть на присланных фотографиях себя со стороны. Большое спасибо Денису, сопровождавшему нас всю экскурсию, давшему нам возможность познать новый опыт - быть под прицелом камеры (что с начала экскурсии было необычно, но потом мы привыкли) и получить взгляд на себя, полученный другим объективом.
Экскурсовод плюс фотограф - необычный, интересный и деловой тандем. Желаем этому союзу процветания, хороших и любознательных туристов, здоровья и всего самого наилучшего.
А всем, кто еще не был в Орле - не раздумывайте долго, прыгайте в машину или в поезд, заказывайте экскурсию с Дарьей и Денисом, и наслаждайтесь общением, новыми знаниями, прогулкой и погодой (если с ней, с погодой, повезет).
С уважением, Валерий и Алла.

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