25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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город Орел. Совсем немного потеряв времени на дорогу до Орла, устроившись в гостинице и выспавшись, отправляйтесь на прогулку по спокойному, провинциальному, и в то же время современному городу. А лучший вариант прогулки - заказать экскурсию "Купеческий Орел".

Вам не придется бежать в толпе туристов за зонтиком невидимого экскурсовода и прислушиваться к обрывкам долетающих до вас фраз. Неспешно, профессионально и с любовью к своему городу экскурсовод Дарья расскажет вам интересные факты из истории города, о его жителях, проходящих на этих землях событиях, проведет по старым улочкам и покажет еще уцелевшие артефакты. Если повезет с погодой, то прогулка будет вдвойне приятной, познавательной и интересной. Нам повезло - и в первую очередь с Дашей. Большое ей за это спасибо.

Порадовало и то, что через некоторое время после экскурсии мы получили в подарок замечательные фотографии. Конечно, все мы в путешествиях фотографируем что-то постоянно, но очень интересно было видеть на присланных фотографиях себя со стороны. Большое спасибо Денису, сопровождавшему нас всю экскурсию, давшему нам возможность познать новый опыт - быть под прицелом камеры (что с начала экскурсии было необычно, но потом мы привыкли) и получить взгляд на себя, полученный другим объективом.

Экскурсовод плюс фотограф - необычный, интересный и деловой тандем. Желаем этому союзу процветания, хороших и любознательных туристов, здоровья и всего самого наилучшего.

А всем, кто еще не был в Орле - не раздумывайте долго, прыгайте в машину или в поезд, заказывайте экскурсию с Дарьей и Денисом, и наслаждайтесь общением, новыми знаниями, прогулкой и погодой (если с ней, с погодой, повезет).

С уважением, Валерий и Алла.