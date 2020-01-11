25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История торговли в старинных особняках и живописных улицах города

Дарья
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Дарья – ваш гид
Мы прогуляемся с вами по городу, который был основан как военная крепость, и поговорим о самой яркой странице его истории – купечестве.

Вы увидите старинные здания и районы, в которых больше всего сохранилось исторических объектов, узнаете разные версии происхождения гордого названия города и сможете составить объемное представление о столице бывшей Орловской губернии.
3250 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии25 отзывов
4.96
Купеческий Орел
Купеческий Орел

Что вас ожидает

Исторический центр. Мы пройдемся по стрелке рек Оки и Орлика, где некогда была заложена Орловская крепость, взглянем на место, где когда-то кипела жизнь орловской хлебной пристани. Я расскажу вам о самых старинных и красивых зданиях города – церквей Богоявления и Михаила Архангела, городового Магистрата, Гостиного двора и Коммерческого банка, Орловской мужской гимназии.

Орел и литература. Возле памятника Н.С. Лескову мы поговорим о том, как в творчестве писателей-орловцев отразилась история купеческого Орла, и кто из орловских купцов 19 века стал прототипом героев литературных произведений. Дальше есть два маршрута на выбор:

  • Прогулка по улице Карачевской и посещение старинного Крестительского кладбища с храмом 18 века. Вы увидите купеческие особняки и доходные дома 19 века. Рассмотрите здание коммерческого училища братьев Щепкиных, дом поэта серебряного века Потемкина и дом, где было фотоателье купчихи Гулиной. Я расскажу вам о деревянном зодчестве Орла.
  • Прогулка по улице Ленина. Прежде эта улица именовалась Болховской, и ее называли «орловский Невский проспект» — здесь жили богатые орловские купцы, находились самые дорогие гостиницы и рестораны. Гуляя по этой улице, вы увидите сохранившиеся здания с необычной историей. В том числе здание бывшей гостиницы купчихи Евы Карловны Иордан, где останавливался Тургенев, дом купчихи Морозовой, где бывал Великий князь Михаил Александрович, «плоский дом» купца Щепкина и многие другие.
Купеческий Орел
Купеческий Орел
Купеческий Орел
Купеческий Орел
Купеческий Орел
Купеческий Орел
Купеческий Орел
Купеческий Орел

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Родилась в 1984 году, всю жизнь прожила в Орле, художник, искусствовед, краевед и экскурсовод. Один из основателей и постоянный экскурсовод волонтерского проекта «Экскурсии по Орлу». Вожу экскурсии по Орлу и области уже более 10 лет. Автор более 200 публикаций по истории города и области: каменной и деревянной архитектуре, храмах, кладбищах, знаменитых людях Орла XVIII-XIX века. Мои экскурсии интересны как жителям Орла, так и гостям города. Люблю показывать свой родной город с необычной стороны, обращать внимание на малоприметные детали старинных зданий, рассказывать городские легенды и забавные истории из прошлого Орла и его жителей.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2020
Экскурсия превзошла все ожидания.
7 января 2020
Интересно, с наглядный материалом, с хорошей подачей. Спасибо!!
6 октября 2019
Интересная, познавательная экскурсия.
3 августа 2019
Спасибо Дарье, Хорошая речь, отличная подача материала и очень корректный человек.
31 июля 2019
Очень интересно! Много раз проездом была в Орле. И даже не догадывалась о его богатой истории! Спасибо большое за интересную экскурсию
26 июля 2019
Дарья очень хороший экскурсовод. У неё особенная подача материала, несколько отличающаяся от классической, много наглядного материала, что позволило находить для себя интересные моменты и десятилетнему мальчишке, и пятнадцатилетнему подростку, и мне, взрослому человеку. Ответы, которые мы получали на свои вопросы, показывают глубокие знания Дарьи. Смешные ассоциации и курьёзы, упоминаемые Дарьей, очень раскрашивают экскурсию. Друзьям посоветую.
17 июня 2019
Были с друзьями на прошедших выходных в Орле (15.06.19) , заказали экскурсию "Купеческий Орел", были очень удивлены информацией о городе. Дарья рассказала все очень доступно, понятно и интересно. Узнали город совершенно с другой стороны.
Всем рекомендуем, не пожалеете!
17 июня 2019
Спасибо Дарье огромное. Прогулка по городу была восхитительная.
5 мая 2019
Очень понравилась экскурсия, эрудированный гид и неожиданный бонус в конце экскурсии от гида.
12 марта 2019
Большая благодарность за проведённую экскурсию.
Ещё 15 отзывов

Дарья проводит ещё 1 экскурсию

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5 отзывов
Полюбоваться на деревянные дома и узнать самое трогательное и интересное про купеческие судьбы
Прогуляемся вместе по небольшому старому району Орла, где селились некогда богатые и знатные купцы — на четырёх улицах с одинаковым названием: Курская. За каждым из домов на Курских улицах таится свой удивительный, а часто и драматический сюжет из купеческой жизни. Всем, кто любит архитектуру, истории про судьбы и быт позапрошлого столетия, так же сильно, как я сама, маршрут придётся особенно по душе!

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