Андрей проводит ещё 3 экскурсии

В 50 км от Орла, в загадочном Мценске, можно прикоснуться к истории вятичей и увидеть место первых попыток христианизации. Гора Самород, где стояла крепость, хранит память о былых сражениях.Посетители узнают

о литературных загадках, связанных с Лесковым и Тургеневым, и увидят памятники великим писателям. Военная слава города представлена мемориалами, посвящёнными героям Великой Отечественной войны. Завершить путешествие можно в усадьбе Спасское-Лутовиново, где оживает мир Тургенева

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Эпохи таинственного Мценска

Известный ещё со времён Птолемея, он, тем не менее, до сих пор не раскрыл всех своих секретов. На встрече поговорим о спорах историков и краеведов вокруг самого топонима, о временах, когда здесь находился центр независимых вятичей, первых попытках крещения племени и месте, хранившем память о тех событиях. Я покажу былинную гору Самород с завораживающими панорамными видами, где стояла крепость, и расскажу о многочисленных нападениях, которые выдерживали стены цитадели.

Град Святого Николы

Так называли в старину богатый храмами и монастырями Мценск. Сегодня здесь находится более десяти православных церквей 17-20 вв. Вы осмотрите Вознесенский и Петропавловский храмы. А также узнаете о святынях, некоторым из которых уже около восьми столетий, и особых реликвиях, к которым в дореволюционные времена паломники съезжались с самых дальних уголков России.

Литературный Мценск

Местная летопись хранит моменты, когда здесь решались судьбы известных в литературном сообществе людей. Вы узнаете, что этот город — это еще и загадки «Леди Макбет Мценского уезда», что пытался разгадать Лесков, и святыни, на поклонение которым автор отправил тульских мастеров в «Левше». Вы увидите памятники Тургеневу и Фету, исторические места, усадьбы и здания, связанные с пребыванием и творчеством этих мастеров художественного слова.

Военная слава города

В городе рождения танковой гвардии вы посетите мемориал танкистам-первогвардейцам, а также другие комплексы, скверы и памятники, посвящённые подвигам защитников родины в Великой Отечественной войне.

Спасское-Лутовиново: родовое имение Тургенева (опционально)

При желании вы сможете самостоятельно посетить природный заповедник и мемориальный музей-усадьбу Тургенева. Здесь вы погрузитесь в мир произведений писателя, узнаете о его биографии и увидеть подлинные вещи, принадлежавшие писателю и его семье. И попробуете ощутить атмосферу той эпохи, гуляя по дорожкам великолепного парка.

Организационные детали

Возможные дополнительные траты — только на билеты экскурсионного обслуживания при посещении музея-усадьбы Спасское-Лутовиново.