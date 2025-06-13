Андрей проводит ещё 3 экскурсии

Посетители узнают
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать о древних вятичах
- 📚 Погрузиться в литературную историю
- ⛪ Посетить старинные храмы
- 🗺️ Оценить панорамы с горы Самород
- 🎖️ Увидеть мемориалы военной славы
- 🌳 Прогуляться по усадьбе Тургенева
Что можно увидеть
- Гора Самород
- Вознесенский храм
- Петропавловский храм
- Мемориал танкистам-первогвардейцам
- Усадьба Спасское-Лутовиново
Описание экскурсии
Эпохи таинственного Мценска
Известный ещё со времён Птолемея, он, тем не менее, до сих пор не раскрыл всех своих секретов. На встрече поговорим о спорах историков и краеведов вокруг самого топонима, о временах, когда здесь находился центр независимых вятичей, первых попытках крещения племени и месте, хранившем память о тех событиях. Я покажу былинную гору Самород с завораживающими панорамными видами, где стояла крепость, и расскажу о многочисленных нападениях, которые выдерживали стены цитадели.
Град Святого Николы
Так называли в старину богатый храмами и монастырями Мценск. Сегодня здесь находится более десяти православных церквей 17-20 вв. Вы осмотрите Вознесенский и Петропавловский храмы. А также узнаете о святынях, некоторым из которых уже около восьми столетий, и особых реликвиях, к которым в дореволюционные времена паломники съезжались с самых дальних уголков России.
Литературный Мценск
Местная летопись хранит моменты, когда здесь решались судьбы известных в литературном сообществе людей. Вы узнаете, что этот город — это еще и загадки «Леди Макбет Мценского уезда», что пытался разгадать Лесков, и святыни, на поклонение которым автор отправил тульских мастеров в «Левше». Вы увидите памятники Тургеневу и Фету, исторические места, усадьбы и здания, связанные с пребыванием и творчеством этих мастеров художественного слова.
Военная слава города
В городе рождения танковой гвардии вы посетите мемориал танкистам-первогвардейцам, а также другие комплексы, скверы и памятники, посвящённые подвигам защитников родины в Великой Отечественной войне.
Спасское-Лутовиново: родовое имение Тургенева (опционально)
При желании вы сможете самостоятельно посетить природный заповедник и мемориальный музей-усадьбу Тургенева. Здесь вы погрузитесь в мир произведений писателя, узнаете о его биографии и увидеть подлинные вещи, принадлежавшие писателю и его семье. И попробуете ощутить атмосферу той эпохи, гуляя по дорожкам великолепного парка.
Организационные детали
Возможные дополнительные траты — только на билеты экскурсионного обслуживания при посещении музея-усадьбы Спасское-Лутовиново.