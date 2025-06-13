Андрей проводит ещё 3 экскурсии

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Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново

Погрузитесь в атмосферу древнего Мценска, узнайте о его исторических загадках и посетите знаменитую усадьбу Тургенева
В 50 км от Орла, в загадочном Мценске, можно прикоснуться к истории вятичей и увидеть место первых попыток христианизации. Гора Самород, где стояла крепость, хранит память о былых сражениях.

Посетители узнают
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о литературных загадках, связанных с Лесковым и Тургеневым, и увидят памятники великим писателям. Военная слава города представлена мемориалами, посвящёнными героям Великой Отечественной войны. Завершить путешествие можно в усадьбе Спасское-Лутовиново, где оживает мир Тургенева

5
24 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнать о древних вятичах
  • 📚 Погрузиться в литературную историю
  • ⛪ Посетить старинные храмы
  • 🗺️ Оценить панорамы с горы Самород
  • 🎖️ Увидеть мемориалы военной славы
  • 🌳 Прогуляться по усадьбе Тургенева
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново

Что можно увидеть

  • Гора Самород
  • Вознесенский храм
  • Петропавловский храм
  • Мемориал танкистам-первогвардейцам
  • Усадьба Спасское-Лутовиново

Описание экскурсии

Эпохи таинственного Мценска

Известный ещё со времён Птолемея, он, тем не менее, до сих пор не раскрыл всех своих секретов. На встрече поговорим о спорах историков и краеведов вокруг самого топонима, о временах, когда здесь находился центр независимых вятичей, первых попытках крещения племени и месте, хранившем память о тех событиях. Я покажу былинную гору Самород с завораживающими панорамными видами, где стояла крепость, и расскажу о многочисленных нападениях, которые выдерживали стены цитадели.

Град Святого Николы

Так называли в старину богатый храмами и монастырями Мценск. Сегодня здесь находится более десяти православных церквей 17-20 вв. Вы осмотрите Вознесенский и Петропавловский храмы. А также узнаете о святынях, некоторым из которых уже около восьми столетий, и особых реликвиях, к которым в дореволюционные времена паломники съезжались с самых дальних уголков России.

Литературный Мценск

Местная летопись хранит моменты, когда здесь решались судьбы известных в литературном сообществе людей. Вы узнаете, что этот город — это еще и загадки «Леди Макбет Мценского уезда», что пытался разгадать Лесков, и святыни, на поклонение которым автор отправил тульских мастеров в «Левше». Вы увидите памятники Тургеневу и Фету, исторические места, усадьбы и здания, связанные с пребыванием и творчеством этих мастеров художественного слова.

Военная слава города

В городе рождения танковой гвардии вы посетите мемориал танкистам-первогвардейцам, а также другие комплексы, скверы и памятники, посвящённые подвигам защитников родины в Великой Отечественной войне.

Спасское-Лутовиново: родовое имение Тургенева (опционально)

При желании вы сможете самостоятельно посетить природный заповедник и мемориальный музей-усадьбу Тургенева. Здесь вы погрузитесь в мир произведений писателя, узнаете о его биографии и увидеть подлинные вещи, принадлежавшие писателю и его семье. И попробуете ощутить атмосферу той эпохи, гуляя по дорожкам великолепного парка.

Организационные детали

Возможные дополнительные траты — только на билеты экскурсионного обслуживания при посещении музея-усадьбы Спасское-Лутовиново.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Орле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 541 туриста
Меня зовут Андрей. Я историк не только по образованию, но и на практике. Участвую в археологических раскопках, «Вахтах памяти» и реконструкциях. Около 30 лет помогаю всем заинтересованным познакомиться с Орлом,
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областью и близлежащими регионами. Не люблю лекции и сухую подачу информации. Я за живое общение, в котором нет места всезнайству и академичности. В моих экскурсиях нет строгого плана — я всегда готов внести изменения по вашим пожеланиям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Вадим
Андрей - гид милостью Божьей! Археолог по специальности. Еще до начала экскурсии он предложил мне формат - что мне больше всего интересно: древность, Великая отечественная, литература и т. д. выбирай
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на вкус. Я выбрал литературу. Хотя и вкрапления других тем во время экскурсии тоже были. Столько новой и интересной информации получишь не всякий раз. Рассказы о Тургеневе, Фете, горячо любимом мною Лескове, Новикове и др. литераторов - уроженцев или проведших часть свое жизни на Орловщине энциклопедины. В усадьбе Спасское-Лутовиново, ради которого и затевалась эта экскурсию проводил местный гид. Липовая аллея! Поездка в Мценск с его знаменитым храмом 16-го века особая статья. Великолепный сохран. Даже я, хоть и не воцерковленный человек, почувствова ту намоленность, который пронизан это древний храм. Категорически рекомендую Андрея в качестве гида!

Андрей - гид милостью Божьей! Археолог по специальности. Еще до начала экскурсии он предложил мне формат
Андрей - гид милостью Божьей! Археолог по специальности. Еще до начала экскурсии он предложил мне формат
Андрей - гид милостью Божьей! Археолог по специальности. Еще до начала экскурсии он предложил мне формат
Андрей - гид милостью Божьей! Археолог по специальности. Еще до начала экскурсии он предложил мне формат
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Марина
Андрей опытнейший частный гид, с профессиональными познаниями в истории и краеведениии. Экскурсия имеет интересный маршрут с возможностью его скорректировать под запрос экскурсантов. Уверенное управление автомобилем, комфортное вождение. Однозначно рекомендуем экскурсию Андрея, особенно тем, кто углубленно интересуется историческим прошлым России и краеведением.
Андрей опытнейший частный гид, с профессиональными познаниями в истории и краеведениии. Экскурсия имеет интересный маршрут с
Андрей опытнейший частный гид, с профессиональными познаниями в истории и краеведениии. Экскурсия имеет интересный маршрут с
Андрей опытнейший частный гид, с профессиональными познаниями в истории и краеведениии. Экскурсия имеет интересный маршрут с
Андрей опытнейший частный гид, с профессиональными познаниями в истории и краеведениии. Экскурсия имеет интересный маршрут с
Андрей опытнейший частный гид, с профессиональными познаниями в истории и краеведениии. Экскурсия имеет интересный маршрут с
Андрей опытнейший частный гид, с профессиональными познаниями в истории и краеведениии. Экскурсия имеет интересный маршрут с
Андрей опытнейший частный гид, с профессиональными познаниями в истории и краеведениии. Экскурсия имеет интересный маршрут с
Андрей опытнейший частный гид, с профессиональными познаниями в истории и краеведениии. Экскурсия имеет интересный маршрут с+2
Андрей опытнейший частный гид, с профессиональными познаниями в истории и краеведениии. Экскурсия имеет интересный маршрут с
Андрей опытнейший частный гид, с профессиональными познаниями в истории и краеведениии. Экскурсия имеет интересный маршрут с
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И
Мценск - это Лесков, надо читать и перечитывать, и тогда город будет приоткрывать свой характер. Мценская крепость - это почти мираж. Узкий холм, как мыс выступает, справа и слева глубокие
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отвесные обрывы, на дне речки бегут. Очень реально можно представить безуспешно идущих на приступ врагов. И на самом верху колоколенка Св. Николая. Остается ощущение тихого парения (даже без крыльев) над землей. А еще Часовая башня на площади, бывшей торговой, а теперь Ленина, у здания городского руководства. Башня на месте колокольни. А часы (на три стороны) замечательны тем, что все показывают разное время, и все неправильное! Памятник Тургеневу в Мценске мне понравился, пожалуй, даже больше, чем в Орле. Отличная байка экскурсовода Андрея про взаимоотношения жителей Мценска (амчан, кстати) с Николаем 1. Весьма красочна! Вокзал, где происходили эти взаимоотношения, на месте, и даже надпись МЦЕНСКЪ сохранена. Еще Мценск запомнится такой силы ливнем, когда говорят "разверзлись хляби небесные"! Дорога от Орла в Мценск, кстати, очень красива - едешь как по синусоиде, да еще туман в дождливый день, то ли картина Коро, то ли фильм "Сайлент Хилл"…. По дороге заезжали на частный мемориал, организованный фермерским хозяйством. Честь и хвала им, сумевшим создать такой не помпезный, но строгий, с большим художественным вкусом оформленный. Реставрация техники, настоящей, боевой, с этих полей - выше всяких похвал. Мемориал очень ухоженный, а ведь прямо у дороге стоит, всякий проезжающий может остановиться, побродить, посмотреть, подумать. Думаю, кто бы ни выбрал эту экскурсию, услышат, откроют что-то новое для себя.

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Галина
На следующий день после обзорной экскурсии по городу, мы поехали с Андреем на экскурсию в Мценск с заездом в Спасское-Лутовиново. По дороге Андрей подвез нас к мемориалу воинам, участвовавшим и
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погибшим в большом танковом сражении под Орлом. Мемориал содержится на частные средства. Нас порадовало отношение людей к памяти бойцов, воевавших с фашизмом и защитивших Родину ценой собственной жизни. Это так много сегодня значит для нас. За время экскурсии Андрей рассказал нам много интересных исторических фактов, историй и местных легенд. Мы с удовольствием окунулись в историю Орловского края, мужественного народа вятичей, с удовольствием прогулялись по Мценску и послушали рассказ об истории города, посетили уникальный Храм Петра и Павла. Это был замечательный день, прекрасная экскурсия, которая обогатила наши знания, и заставила по приезду домой перечитать не только историю Орла и Орловской губернии, но и книги некоторых известных писателей, с фактами из жизни которых познакомил нас Андрей. Съездите на эту экскурсию, вы не останетесь равнодушными. Спасибо большое, Андрей!

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А
Какое счастье, что мы решились потратить один из 4 дней нашего путешествия на поездку в Мценск и Спасово-Лутовиново. Путешествие с Андреем это погружение в историю края от древних Вятичей до
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героев ВОВ. Путь из Орла в Мценск проходит ровно по той дороге, которую планировала преодолеть до Москвы за несколько дней армия Гудериана. Километр за километром Андрей рассказывает о том, почему этого не случилось. Если слушателям интересна эта тема, то Андрей-источник таких уникальных знаний, которые ни в одном учебнике не вычитаешь!
Мценск очаровывает с первых минут, тут будто бы застыло время. Как жаль, что обаяние тихой провинции XXI век унесёт. В рассказах Андрея переплетены и судьбы великих русских писателей, творивших здесь и черпавших вдохновение, и драматические события прихода православия на эти земли, и истории обретения чудотворных икон, коих в избытке. Must see!

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О
13 октября провели чудесный осенний день в компании Андрея. Большой плюс этой экскурсии - внимательное отношение к гостям и их пожеланиям. Конечно, определенные вехи намечены заранее, но мы не были
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жестко ограничены во времени: от души нагулялись в парке тургеневской усадьбы, пробежались по Мценску, осмотрели окрестности с высокого берега, когда-то бывшего древней крепостью. И незаметно многое узнали про город, окрестности, оборону здешних мест в Великую отечественную. Отличный день.
Спасибо нашему гиду! P.S. Кофе в кафе Спасского-Лутовинова не берите.

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