Андрей проводит ещё 3 экскурсии

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Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново

Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева

Андрей
Андрей – Гид из Орла
В 50 км от Орла вы посетите бывший центр свободолюбивых вятичей, увидите место, хранившее память о первых попытках христианизации, послушаете о мощнейшей цитадели орловской земли, что стояла на горе Самород, и узнаете, к каким реликвиям Лесков отправил героев «Левши».

Также поговорим о судьбах литераторов в патриархальном Мценске и военной славе города в 20 веке.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 900 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново

Что вас ожидает

Эпохи таинственного Мценска
Известный ещё со времён Птолемея он, тем не менее, до сих пор не раскрыл всех своих секретов. На встрече поговорим о спорах историков и краеведов вокруг самого топонима, о временах, когда здесь находился центр независимых вятичей, первых попытках крещения племени и месте, хранившем память о тех событиях. Я покажу былинную гору Самород с завораживающими панорамными видами, где находилась крепость, и расскажу о многочисленных нападениях, которые выдерживали стены цитадели.

Град Святого Николы
Так называли в старину богатый храмами и монастырями Мценск. Сегодня здесь находится более десяти православных церквей 17-20 вв. Вы осмотрите Вознесенский и Петропавловский храмы. А также узнаете о святынях, некоторым из которых уже около восьми столетий, и особых реликвиях, к которым в дореволюционные времена паломники съезжались с самых дальних уголков России.

Литературный Мценск
Местная летопись хранит моменты, когда здесь решались судьбы известных в литературном сообществе людей. Вы узнаете, что этот город 🏙️ — это еще и загадки «Леди Макбет Мценского уезда», что пытался разгадать Лесков, и святыни, на поклонение которым автор отправил тульских мастеров в «Левше». Вы увидите памятники Тургеневу и Фету, исторические места, усадьбы и здания, связанные с пребыванием и творчеством этих мастеров художественного слова.

Военная слава города
В городе рождения танковой гвардии вы посетите мемориал танкистам-первогвардейцам, а также другие комплексы, скверы и памятники, посвящённые подвигам защитников родины в Великой Отечественной войне.

Спасское-Лутовиново: родовое имение Тургенева (опционально)
При желании вы сможете самостоятельно посетить природный заповедник и мемориальный музей-усадьбу Тургенева. Здесь вы погрузитесь в мир произведений писателя, узнаете о его биографии и увидеть подлинные вещи, принадлежавшие писателю и его семье. И попробуете ощутить атмосферу той эпохи, гуляя по дорожкам великолепного парка.

Организационные детали

Возможные дополнительные траты — только на билеты 🎫 экскурсионного обслуживания при посещении музея-усадьбы Спасское-Лутовиново.

Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей. Я историк не только по образованию, но и на практике. Участвую в археологических раскопках, «вахтах памяти» и реконструкциях. Около 30 лет помогаю всем заинтересованным познакомиться с Орлом, областью и близлежащими регионами. Не люблю лекции и сухую подачу информации. Я за живое общение, в котором нет места всезнайству и академичности. В моих экскурсиях нет строгого плана — я всегда готов внести изменения по вашим пожеланиям.
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Андрей проводит ещё 3 экскурсии

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