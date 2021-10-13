Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева

Путешествие в национальный парк с погружением в природу, археологию и историю этих мест

5
1 отзыв
Былинные городища, девственная природа, лесные озёра и тургеневские тропы — оказавшись в Орловском Полесье, вы забудете о городской суете и перенесетесь в удивительный мир, наполненный звуками леса и старинными преданиями.

Приготовьтесь встретить диких зубров и глухарей, собрать полные горсти черники и поддаться очарованию русской глубинки.
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева

Что вас ожидает

Эко-тропы Орловского Полесья

Я проведу вас по самым примечательным уголкам национального парка — источникам и озёрам, потайным лесным чащам и смотровым площадкам. А живописные тропы с головой погрузят вас в мир первозданной природы полесья.

Обитатели леса и зоовольерный комплекс

Глухари, косули, зубры и еще десятки краснокнижных животных — я расскажу о самых интересных обитателях парка, а некоторых из них мы даже встретим во время прогулки. Если же вы захотите пообщаться с животными поближе, мы посетим зоовольерный комплекс, в котором в прекрасных условиях содержатся бизоны, страусы, павлины и другие звери.

Полесье глазами археологов и этнографов

Вы узнаете об истории этих мест — с эпохи мамонтов до вятичей и образования древнерусских княжеств. Мы посетим древние городища и селища, курганные могильники, храмы и места, окутанные преданиями. Вы увидите уникальную церковь Святой Живоначальной Троицы 18 века в селе Льгов и старинное Ильинское с уникальным музеем.

Кроме того, в нашей программе места, вдохновившие И. С. Тургенева, рубежи боёв времён ВОВ и легенды о Соловье Разбойнике, богатырях и кладах.

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительно пожеланию оплачиваются билеты в зоовольерный комплекс (взрослый − 300 руб., дети до 15 лет — 200 руб. ), а также питание

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей. Я историк не только по образованию, но и на практике. Участвую в археологических раскопках, «вахтах памяти» и реконструкциях. Около 30 лет помогаю всем заинтересованным познакомиться с Орлом, областью и близлежащими регионами. Не люблю лекции и сухую подачу информации. Я за живое общение, в котором нет места всезнайству и академичности. В моих экскурсиях нет строгого плана — я всегда готов внести изменения по вашим пожеланиям.
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1 реальный отзыв

В
13 окт 2021
Шорох листьев в золотом лесу. Заповедные места с хрустальными источниками. Древние городища и места боев Великой Отечественной. Готовящиеся ко сну медведи, серьёзные зубры, загадочные эму и другие. Всё это мы увидели в,, маленькой Карелии,, -Орловское Полесье под впечатляющие рассказы гида Андрея 10.10.21. Всем огромное спасибо! Андрею удачи во всех начинаниях!

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