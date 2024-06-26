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Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева

Путешествие в национальный парк с погружением в природу, археологию и историю этих мест
Былинные городища, девственная природа, лесные озёра и тургеневские тропы — оказавшись в Орловском Полесье, вы забудете о городской суете и перенесетесь в удивительный мир, наполненный звуками леса и старинными преданиями.

Приготовьтесь встретить диких зубров и глухарей, собрать полные горсти лесных ягод и поддаться очарованию русской глубинки.
4.9
10 отзывов
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева

Описание экскурсии

Эко-тропы Орловского Полесья

Я проведу вас по самым примечательным уголкам национального парка — источникам и озёрам, потайным лесным чащам и смотровым площадкам. В любое время года вы отведаете кристально чистой воды с совершенно разным вкусом из многочисленных родников. А живописные тропы с головой погрузят вас в мир первозданной природы полесья.

Обитатели леса и зоовольерный комплекс

Глухари, косули, зубры и еще десятки краснокнижных животных — я расскажу о самых интересных обитателях парка, а некоторых из них мы даже встретим во время прогулки. Если же вы захотите пообщаться с животными поближе, мы посетим зоовольерный комплекс, в котором в прекрасных условиях содержатся бизоны, страусы, медведи и другие звери.

Полесье глазами археологов и этнографов

Вы узнаете об истории этих мест — с эпохи мамонтов до вятичей и образования древнерусских княжеств. Мы посетим древние городища и селища, курганные могильники, храмы и места, окутанные преданиями. Пройдём к местам силы и капищам древних славян, где и в наши дни проводятся ритуальные действа. Я познакомлю вас с этими многовековыми обычаями и традициями. По желанию вы сами совершите какой-либо обряд. Вы увидите уникальную церковь Святой Живоначальной Троицы 18 века в селе Льгов и другие храмы на нашем пути.

Кроме того, в нашей программе места, вдохновившие И. С. Тургенева, рубежи боёв времён ВОВ и легенды о Соловье Разбойнике, богатырях и кладах.

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачиваются билеты в зоовольерный комплекс (по желанию): взрослые — 500 ₽, дети от 5 до 15 лет — 300 ₽, дети до 5 лет — бесплатно. Также отдельно оплачивается питание.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Орле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 541 туриста
Меня зовут Андрей. Я историк не только по образованию, но и на практике. Участвую в археологических раскопках, «Вахтах памяти» и реконструкциях. Около 30 лет помогаю всем заинтересованным познакомиться с Орлом,
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областью и близлежащими регионами. Не люблю лекции и сухую подачу информации. Я за живое общение, в котором нет места всезнайству и академичности. В моих экскурсиях нет строгого плана — я всегда готов внести изменения по вашим пожеланиям.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
Были на экскурсии у Андрея 18.06.2024г. Это не экскурсия, а удивительнейшее путешествие! Андрей - очень приятный человек, просто кладезь знаний и интереснейший рассказчик. Мы не просто посетили заповедник со зверьми
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(кстати это, как я поняла, вообще не обязательная часть программы), а открыли для себя дикие восхитительные места Орловского полесья с чистыми родниками и озерами, куда сами никогда бы не заглянули. Узнали от Андрея про то, как в этой местности жили наши предки вятичи про их волхвов и старейшин, их быт, обычаи, кому они поклонялись. Узнали много легенд и поверий про русалок и мавок, про тропу разбойника Кудеяра, про чудеса при образовании Святого источника. Андрей поведал нам много нового про флору и фауну Полесья, рассказал про бои в этих местах в ВОВ, про литераторов Орловщины. Не буду "спойлерить", хотя остановиться сложно, потому что впечатлений невероятное количество. Этот день однозначно войдет в копилочку лучших дней этого лета! Спасибо огромное Андрею за увлекательное путешествие во времени! Еще хочется отметить, что у Андрея очень комфортный автомобиль (экскурсия выездная, возможно для кого-то это значимо). Однозначно рекомендую! Андрей, Вам успехов и благодарных слушателей на экскурсиях!

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Е
Андрей - по-настоящему увлеченный историей и природой своего родного края человек. Рассказывает очень живо, интересно.
История Орловщины от вятичей с их укладом жизни, традициями, верованиями, обрядами до неизвестных и значительных фактов
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времен Великой Отечественной.
Не только послушали, но и посмотрели вживую - в Полесье есть восстановленные историками и археологами исторические объекты.
Природа Орловского Полесья - это отдельная песня. Мы узнали и про зверей- птиц, и про ягоды-грибы, которыми богато Полесье.
Здесь несколько озёр, все разные, каждое интересно по-своему. Посмотрели где можно отдохнуть на природе, напились чистейшей воды из источника. Смотреть на живой, бьющий из песка источник - волшебство.
Надышались целебным воздухом.
Отдохнули от суеты.
Мы в восторге от этой экскурсии.

Кому подойдёт экскурсия… Думаю, тем, кто умеет ценить красоту природы, ждёт новых впечатлений, радуется открытиям

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М
Мы на Орловщине первый раз. Для знакомства с краем выбрали вот такую экскурсию. Не пожалели. Очень рекомендую всем: если вы не специалисты в области археологии и этнографии, лучше первый раз
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ехать с гидом. Тогда перед вами будут не просто холмики в лесу, а курганы древних вятичей, следы боёв Великой Отечественной и многое другое. Андрей очень интересно обо всем рассказал, показал заповедные тропы и источники, провел на совершенно волшебные озера. Видно, что человек знает и любит свой край. Вряд ли все это можно узнать и посмотреть, путешествуя самостоятельно. Маленький бонус в поездке: очень близко видели дикого оленя. Просто переходил через дорогу. Маленький минус (но тут ничего от гида не зависит): зоовольерный комплекс сильного впечатления не произвел.
Интересно, конечно, на зверей посмотреть, но как-то всё там криво-косо- по старинке из досок сколочено и не очень ухоженное. Ещё раз: это не к гиду, это к хозяевам комплекса. Андрею большое спасибо.

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И
Благодарим Андрея за великолепную экскурсию! Отличный маршрут, получили массу положительных эмоций и новых впечатлений. Андрей отличный знаток края, прекрасный рассказчик, интеллигентный человек. Экскурсия проводилась на комфортабельном и чистом автомобиле, по
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пути была организована остановка на обед. Посмотрели удивительные источники и природные места, видели оленей в лесу, орлов. Посетили питомник с животными (Андрей рассказал, что там планируется ремонт и улучшение условий для тех, кто живет в клетках, пока делают все, что могут в текущих финансовых условиях, чтобы содержать животных, многие из которых попали туда в результате спасения, например, львица).

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П
Экскурсия - высший пилотаж! Редко, когда экскурсии такого формата проводит Специалист с большой буквы. Помимо того, что Андрей интересный собеседник и большой любитель природы, он историк по образованию и археолог
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по велению души. Наш гид принимал участие во многих раскопках, и все его рассказы имеют стопроцентную достоверность. Если вы хотите узнать подлинную, а не придуманную историю Орловской земли, очень советую обратиться именно к Андрею.

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Елена
Честно говоря, мне сложно давать оценку этой экскурсии, потому что мои ожидания не оправдались ни по одному из пунктов.
Прежде всего, я надеялась на длительные лесные прогулки и даже взяла дополнительное
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время, но за 8 часов экскурсии мы гуляли не более 3 часов и большую часть из этого времени в зоовольерном комплексе ((Сам рассказ был невнятный и ни одна из тем, затронутых в экскурсии не была расскрыта: ни история края, ни религиозные обряды, ни тема Великой отечественной войны. На первой остановке, где мы осматривали окопы Второй мировой войны, было сказано прочесть информацию на табличках. А про праздник Ивана Купала на мою просьбу рассказать суть меня отослали к фильму "Андрей Рублев".
Так что мое основное впечатление - дорогостоящий трансфер в Полесье.
Но почему же я поставила не 2 или 3, зададитесь Вы вопросом?
Только по одной единственной причине. Андрей знал, где захоронена мама отца Иоанна Крестьянкина из Псково-Печерского монастыря.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Елена, добрый день!
Очень жаль, что у Вас осталось негативное впечатление от поездки. Но, мне кажется, что это произошло потому,что Вы
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постоянно в ходе прогулки вносили изменения в тематику и маршрут прогулки. А ещё на протяжении всей экскурсии пытались переубедить и перевоспитать гида в видении подлинной истории края, не давая последовательно вести мероприятие. Так же Вы забыли упомянуть, что более 1.5 часов было потрачено по Вашей просьбе на остановку для приёма пищи в кафе, хотя это не входит в план экскурсии. Посещение зоовольерного комплекса не обязательная часть экскурсии. Оно выбирается самостоятельно туристом, также как время нахождения в нём.
С удовольствием встречусь вновь для того чтобы исправить и сгладить Ваше впечатление.

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