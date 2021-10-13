Что вас ожидает

Эко-тропы Орловского Полесья

Я проведу вас по самым примечательным уголкам национального парка — источникам и озёрам, потайным лесным чащам и смотровым площадкам. А живописные тропы с головой погрузят вас в мир первозданной природы полесья.

Обитатели леса и зоовольерный комплекс

Глухари, косули, зубры и еще десятки краснокнижных животных — я расскажу о самых интересных обитателях парка, а некоторых из них мы даже встретим во время прогулки. Если же вы захотите пообщаться с животными поближе, мы посетим зоовольерный комплекс, в котором в прекрасных условиях содержатся бизоны, страусы, павлины и другие звери.

Полесье глазами археологов и этнографов

Вы узнаете об истории этих мест — с эпохи мамонтов до вятичей и образования древнерусских княжеств. Мы посетим древние городища и селища, курганные могильники, храмы и места, окутанные преданиями. Вы увидите уникальную церковь Святой Живоначальной Троицы 18 века в селе Льгов и старинное Ильинское с уникальным музеем.

Кроме того, в нашей программе места, вдохновившие И. С. Тургенева, рубежи боёв времён ВОВ и легенды о Соловье Разбойнике, богатырях и кладах.

Организационные детали