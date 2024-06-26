Былинные городища, девственная природа, лесные озёра и тургеневские тропы — оказавшись в Орловском Полесье, вы забудете о городской суете и перенесетесь в удивительный мир, наполненный звуками леса и старинными преданиями. Приготовьтесь встретить диких зубров и глухарей, собрать полные горсти лесных ягод и поддаться очарованию русской глубинки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Эко-тропы Орловского Полесья

Я проведу вас по самым примечательным уголкам национального парка — источникам и озёрам, потайным лесным чащам и смотровым площадкам. В любое время года вы отведаете кристально чистой воды с совершенно разным вкусом из многочисленных родников. А живописные тропы с головой погрузят вас в мир первозданной природы полесья.

Обитатели леса и зоовольерный комплекс

Глухари, косули, зубры и еще десятки краснокнижных животных — я расскажу о самых интересных обитателях парка, а некоторых из них мы даже встретим во время прогулки. Если же вы захотите пообщаться с животными поближе, мы посетим зоовольерный комплекс, в котором в прекрасных условиях содержатся бизоны, страусы, медведи и другие звери.

Полесье глазами археологов и этнографов

Вы узнаете об истории этих мест — с эпохи мамонтов до вятичей и образования древнерусских княжеств. Мы посетим древние городища и селища, курганные могильники, храмы и места, окутанные преданиями. Пройдём к местам силы и капищам древних славян, где и в наши дни проводятся ритуальные действа. Я познакомлю вас с этими многовековыми обычаями и традициями. По желанию вы сами совершите какой-либо обряд. Вы увидите уникальную церковь Святой Живоначальной Троицы 18 века в селе Льгов и другие храмы на нашем пути.

Кроме того, в нашей программе места, вдохновившие И. С. Тургенева, рубежи боёв времён ВОВ и легенды о Соловье Разбойнике, богатырях и кладах.

Организационные детали