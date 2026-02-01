Найдено 3 экскурсии в категории « Водные развлечения » в Паратунке, цены от 29 900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине Джиппинг На микроавтобусе 11 часов Водная прогулка Экскурсия из Паратунки на джипе к горному массиву Вачкажец Озеро Тахколоч, водопады, альпийские пейзажи, чаепитие на природе и горячие источники за 1 день Начало: По вашему адресу от 80 000 ₽ за всё до 10 чел. На машине На микроавтобусе 5 часов Водная прогулка Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Паратунки) Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по чёрному вулканическому песку Камчатки Начало: У вашего отеля от 29 900 ₽ за всё до 24 чел. На машине 11 часов Водная прогулка Камчатка: путешествие на край Евразии (из Паратунки) Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день Начало: У вашего места проживания от 70 000 ₽ за всё до 24 чел. Другие экскурсии Паратунки

