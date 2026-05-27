Приглашаю познакомиться с первозданной природой Камчатки! Вы увидите все знаковые места древнего горного массива Вачкажец, раскроете его историю и удивитесь величию местного ландшафта. А ещё мы посетим горячие термальные источники под открытым небом и устроим душевный пикник.
Описание экскурсии
Фантастические панорамы и горячие источники
Вы оцените живописное озеро Тахколоч и подниметесь к «цирку» — котловине в форме амфитеатра, образованной сошедшими 10 тысяч лет назад ледниками. Полюбуетесь альпийскими пейзажами, водопадами и кристально чистыми ручьями, стекающими с горных склонов. А если повезёт, встретите общительных евражек — американских длиннохвостых сусликов. Кроме прогулок вас ждут: купание в термальных источниках Начикинского санатория, чаепитие и ланч на природе.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica
- Чаепитие и ланч включены в стоимость
- Пешком мы пройдем около 9 км, степень сложности — от легкой до средней (на коротких участках)
- Термальные источники оплачиваются дополнительно — 300-400 ₽ с чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов в Паратунке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1410 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.
