Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия к Малкинским термальным источникам (из Паратунки)
Погреться в целебных термах и с комфортом отдохнуть в окружении диких пейзажей
Начало: У вашего места проживания
«Термальные источники — отдых и польза»
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
от 44 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники (из Паратунки)
Увидеть девять вулканов со смотровой площадки и искупаться в горячих целебных водах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
от 35 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия из Паратунки на джипе к горному массиву Вачкажец
Озеро Тахколоч, водопады, альпийские пейзажи, чаепитие на природе и горячие источники за 1 день
Начало: По вашему адресу
«Кроме прогулок вас ждут: купание в термальных источниках Начикинского санатория, чаепитие и ланч на природе»
23 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от 69 900 ₽ за всё до 3 чел.
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