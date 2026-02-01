Найдено 3 экскурсии в категории « Вулканы » в Паратунке, цены от 22 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 5 часов Водная прогулка Восхождение на вулкан Горелый из Паратунки (всё включено) Покорить вулкан, увидеть озеро в кратере и исследовать таинственные пещеры Начало: У вашего отеля «К вулкану мы отправимся на подготовленном внедорожнике» от 80 000 ₽ за всё до 10 чел. На машине Джиппинг 8 часов Мини-группа до 8 чел. Высадка на Марс: экспедиция на вездеходе в каньон Опасный Инопланетные ландшафты, вулканы и ледники в самом сердце Камчатки Начало: У вашей гостиницы в Паратунке «Погружение в мир Южной группы вулканов: маршрут проходит через Вилючинский перевал и старую кальдеру вулкана Горелый» Расписание: в субботу в 10:00 22 000 ₽ за человека На машине 7 часов Индивидуальная до 3 чел. В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники (из Паратунки) Увидеть девять вулканов со смотровой площадки и искупаться в горячих целебных водах Начало: У вашего отеля «В путешествии к Вилючинскому вулкану (2173 м) мы поднимемся по горному серпантину на одноимённый перевал, на высоту 900 м, откуда в ясную погоду вам откроется панорамный вид на девять ближайших вулканов» 65 000 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Паратунки

