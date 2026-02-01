Водная прогулка
Восхождение на вулкан Горелый из Паратунки (всё включено)
Покорить вулкан, увидеть озеро в кратере и исследовать таинственные пещеры
Начало: У вашего отеля
«К вулкану мы отправимся на подготовленном внедорожнике»
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
от 80 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Высадка на Марс: экспедиция на вездеходе в каньон Опасный
Инопланетные ландшафты, вулканы и ледники в самом сердце Камчатки
Начало: У вашей гостиницы в Паратунке
«Погружение в мир Южной группы вулканов: маршрут проходит через Вилючинский перевал и старую кальдеру вулкана Горелый»
Расписание: в субботу в 10:00
21 фев в 10:00
28 фев в 10:00
22 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники (из Паратунки)
Увидеть девять вулканов со смотровой площадки и искупаться в горячих целебных водах
Начало: У вашего отеля
«В путешествии к Вилючинскому вулкану (2173 м) мы поднимемся по горному серпантину на одноимённый перевал, на высоту 900 м, откуда в ясную погоду вам откроется панорамный вид на девять ближайших вулканов»
Завтра в 09:00
15 фев в 09:00
65 000 ₽ за всё до 3 чел.
