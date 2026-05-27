На Камчатке самая высокая концентрация вулканов на планете.
Чтобы прочувствовать уникальность места, вы отправитесь туда, где перед вами предстанет сразу целая плеяда «огнедышащих гор». Вы узнаете о геологических особенностях края, сделаете яркие снимки. В живописном месте устроим пикник. А после отправимся в Верхне-Паратунские источники, где вы отдохнёте в термальных водах.
Описание экскурсии
- В путешествии к Вилючинскому вулкану (2173 м) мы поднимемся по горному серпантину на одноимённый перевал, на высоту 900 м, откуда в ясную погоду вам откроется панорамный вид на девять ближайших вулканов.
- По дороге вы узнаете об истории Камчатки, вулканизме, а также о флоре и фауне нашего полуострова.
- Устроим вкусный пикник с великолепным видом.
- Погуляем по окрестностям, сделав не один десяток ярких фотографий.
- А после поедем купаться в диких термальных Верхне-Паратунских источниках, расположенных на сопке Горячей (721 м). Совершим несложный подъём на высоту 50 м, где вы насладитесь термальными водами с прекрасным видом на Паратунскую низменность и шлаковые конусы вулканического происхождения.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из Паратунки и питание (пикник).
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 100 или Mitsubishi Delica.
- Трансфер из других мест — за дополнительную плату.
- Возможно провести экскурсию для 4-10 человек за доплату – 16 000 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов в Паратунке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1410 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.
