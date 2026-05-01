Из Паратунки к Карымшинским источникам - на вездеходе Sever Truck
С выездом из Паратунки
Предлагаем вам побывать там, куда обычный автомобиль не доберётся — только мощный вездеход. Вас ждут панорамы Вилючинского вулкана, бездорожье и Карымшинские источники в глубине леса.
Это не просто экскурсия — это маленькое путешествие в настоящую камчатскую глушь, где купаются в горячих водах и ледяной реке, запросто встречают диких животных и со вкусом обедают на природе.
Описание экскурсии
11:00 — выезд из Паратунки
По пути любуемся Вилючинским вулканом (2175 м) — он будет сопровождать нас почти всю дорогу.
11:00–12:30 — дорога к источникам на вездеходе Sever Truck
Едем по бездорожью через смешанный лес, где растут вековые берёзы и тополя. Преодолеваем реку вброд — и так 4 раза в одну сторону! Чувствуем всю мощь вездехода.
В пути можно встретить диких животных: лису, рысь, соболя — здесь они чувствуют себя хозяевами.
12:30–13:30 — Карымшинские термальные источники
Прибыли. Это дикие источники: никаких бассейнов и раздевалок, только природа, горячая вода и тишина. Расскажем, как они образовались и почему вода здесь горячая даже зимой.
Купаемся прямо в природной ванне. Самые отважные — окунаются в ледяную реку Карымшину с кристально чистой водой.
13:30 — возвращаемся к цивилизации
Заезд на оборудованные горячие источники (два бассейна с термальной водой, раздевалка, душ). А затем — обед (салат, суп, сэндвич, чай).
15:00–16:00 — обратный путь
16:00 — возвращение в Паратунку
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на вездеходах Sever Truck, обед, посещение оборудованных источников
С вами будет гид из нашей команды
Обратите внимание
Дорога может быть утомительна для маленьких детей
Особая физподготовка не требуется
Поездка не рекомендуется при проблемах с сердцем или давлением — резкий перепад температуры воды может быть серьёзной нагрузкой
в среду в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — Организатор в Паратунке
Провела экскурсии для 35 туристов
Привет от большой команды, которая принимает гостей на Камчатке! Мы входим в единый федеральный реестр туроператоров России.
Нам важно, чтобы отдых в регионе дикой природы был качественным, безопасным и насыщенным, поэтому
в программы включены только проверенные маршруты и самые топовые локации. В арсенале: собственные лучшие отели на Камчатке, автопарк, рестораны, опытный штат гидов, что позволяет быстро реагировать на изменения и организовывать любые маршруты.
Выбирайте удобные даты и отправляйтесь в путешествие мечты, ждём на месте!
