Предлагаем вам побывать там, куда обычный автомобиль не доберётся — только мощный вездеход. Вас ждут панорамы Вилючинского вулкана, бездорожье и Карымшинские источники в глубине леса. Это не просто экскурсия — это маленькое путешествие в настоящую камчатскую глушь, где купаются в горячих водах и ледяной реке, запросто встречают диких животных и со вкусом обедают на природе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

11:00 — выезд из Паратунки

По пути любуемся Вилючинским вулканом (2175 м) — он будет сопровождать нас почти всю дорогу.

11:00–12:30 — дорога к источникам на вездеходе Sever Truck

Едем по бездорожью через смешанный лес, где растут вековые берёзы и тополя. Преодолеваем реку вброд — и так 4 раза в одну сторону! Чувствуем всю мощь вездехода.

В пути можно встретить диких животных: лису, рысь, соболя — здесь они чувствуют себя хозяевами.

12:30–13:30 — Карымшинские термальные источники

Прибыли. Это дикие источники: никаких бассейнов и раздевалок, только природа, горячая вода и тишина. Расскажем, как они образовались и почему вода здесь горячая даже зимой.

Купаемся прямо в природной ванне. Самые отважные — окунаются в ледяную реку Карымшину с кристально чистой водой.

13:30 — возвращаемся к цивилизации

Заезд на оборудованные горячие источники (два бассейна с термальной водой, раздевалка, душ). А затем — обед (салат, суп, сэндвич, чай).

15:00–16:00 — обратный путь

16:00 — возвращение в Паратунку

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на вездеходах Sever Truck, обед, посещение оборудованных источников

С вами будет гид из нашей команды

Обратите внимание