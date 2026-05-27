Совершите путешествие к одним из старейших на Камчатке лечебным водам — диким Малкинским термальным источникам.
По пути вы полюбуетесь природой Начикинского перевала, полакомитесь легендарными сокочинскими пирожками и познакомитесь с историей края. А на термальных источниках расслабитесь и восстановите силы вдали от суеты городов.
Описание экскурсии
По дороге — рассказы, пирожки и минералка
- Вы проедете по красивому Начикинскому перевалу. Мы расскажем о Камчатке и её коренных жителях, истории боевой славы Петропавловска-Камчатского и вулканах.
- В посёлке Сокочи вы отведаете знаменитые на всю Камчатку и уже далеко за её пределами сокочинские пирожки
- Посетите месторождение минеральных Малкинских вод, где вдоволь напьётесь лечебной воды из скважины
- Пройдёте по висячему мосту через реку Быструю. Вы узнаете, как передвигались тут вверх по течению участники экспедиции, возглавляемой Берингом.
Термальные источники — отдых и польза
Малкинские термальные источники встретят вас различными водоёмами. Глубину и температуру воды вы сможете подобрать под себя.
Нагревшись в термах, вы окунётесь в прохладные воды реки Дакхело-пич (Ключевка) — контрастная процедура благотворно повлияет на кровеносную систему и подарит необыкновенный заряд бодрости и энергии. А удобные раздевалки и скамейки помогут вам чувствовать себя комфортно в диких условиях.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из Паратунки, вход на территорию термальных вод, чаепитие с пирожками
- Возможен трансфер из других городов. Детали и цены уточняйте в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов в Паратунке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1410 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.
