К Дачным горячим источникам - на вездеходе Sever Truck
Увидеть must-see-места и природные явления Камчатки
Когда активность огнедышащих гор стихает, начинают происходить поствулканические явления. Одно из них — выход газов через трещины в кратере, на склонах или у подножия (фумаролы).
На Камчатке самым доступным местом для наблюдения за этим зрелищем являются Дачные горячие источники в районе вулкана Мутновский. Туда и поедем!
Описание экскурсии
Обратите внимание: точное время начала экскурсии определяется накануне вечером, так как зависит от погодных условий и видимости
10:00 — заберём вас от места проживания в Паратунке на вездеходе Sever Truck. Отправимся на Вилючинский перевал, на высоту 840 м над уровнем моря, откуда вам откроется вид на визитную карточку Камчатки — Вилючинский вулкан, а также на ещё 10 вулканов, 5 из которых — действующие. Именно здесь мы встретим гамулов — духов вулканов
12:00 — переезд к Мутновской ГеоЭС и начало пешего маршрута. Он будет проходить мимо бурлящих грязевых котлов и разноцветных озёр к Дачным горячим источникам — активным термальным площадкам с островками сочной зелени
14:00 — мы осмотрим несколько фумарольных полей, где струи горячего газа выходят из отверстий и трещин на склонах действующих вулканов. Скорость выхода достигает 80 м/с, а температура — более 90 градусов. На месте стоит свист, который называют шумом земли
15:00 — обед на природе (салат, суп, сэндвич)
16:00 — на обратном пути возможен заезд на горячие источники (два бассейна с термальной водой, раздевалка, душ)
18:00 — возвращение в Паратунку
Тайминг указан ориентировочно — он зависит от погодных условий и пожеланий группы.
Организационные детали
В стоимость включено: поездка на вездеходе Sever Truck, туристический обед, треккинговые палки
Дополнительно (по желанию) оплачивается посещение термальных бассейнов — 1000 ₽ за чел. на месте
Рекомендованный возраст 5+
В программе — пеший треккинг с небольшим набором высоты (около часа туда-обратно), особая физическая подготовка для него не требуется
С вами будет сопровождающий из нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Паратунке
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Валерия — Организатор в Паратунке
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 35 туристов
Привет от большой команды, которая принимает гостей на Камчатке! Мы входим в единый федеральный реестр туроператоров России.
Нам важно, чтобы отдых в регионе дикой природы был качественным, безопасным и насыщенным,
в программы включены только проверенные маршруты и самые топовые локации. В арсенале: собственные лучшие отели на Камчатке, автопарк, рестораны, опытный штат гидов, что позволяет быстро реагировать на изменения и организовывать любые маршруты.
Выбирайте удобные даты и отправляйтесь в путешествие мечты, ждём на месте!
