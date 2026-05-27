Когда активность огнедышащих гор стихает, начинают происходить поствулканические явления. Одно из них — выход газов через трещины в кратере, на склонах или у подножия (фумаролы). На Камчатке самым доступным местом для наблюдения за этим зрелищем являются Дачные горячие источники в районе вулкана Мутновский. Туда и поедем!

Обратите внимание: точное время начала экскурсии определяется накануне вечером, так как зависит от погодных условий и видимости

10:00 — заберём вас от места проживания в Паратунке на вездеходе Sever Truck. Отправимся на Вилючинский перевал, на высоту 840 м над уровнем моря, откуда вам откроется вид на визитную карточку Камчатки — Вилючинский вулкан, а также на ещё 10 вулканов, 5 из которых — действующие. Именно здесь мы встретим гамулов — духов вулканов

12:00 — переезд к Мутновской ГеоЭС и начало пешего маршрута. Он будет проходить мимо бурлящих грязевых котлов и разноцветных озёр к Дачным горячим источникам — активным термальным площадкам с островками сочной зелени

14:00 — мы осмотрим несколько фумарольных полей, где струи горячего газа выходят из отверстий и трещин на склонах действующих вулканов. Скорость выхода достигает 80 м/с, а температура — более 90 градусов. На месте стоит свист, который называют шумом земли

15:00 — обед на природе (салат, суп, сэндвич)

16:00 — на обратном пути возможен заезд на горячие источники (два бассейна с термальной водой, раздевалка, душ)

18:00 — возвращение в Паратунку

Тайминг указан ориентировочно — он зависит от погодных условий и пожеланий группы.

