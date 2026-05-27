Заглянуть в глубины геологических эпох — на Камчатке это не метафора, а реальность. Вы побываете в Паратунской долине, где миллионы лет назад бушевало одно из крупнейших извержений.
С Вилючинского перевала увидите целую группу действующих вулканов, а затем окажетесь у подножия Мутновского вулкана — на Дачных источниках, где вода и пар вырываются прямо из недр земли.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Паратунскую долину — одну из самых живописных локаций южной Камчатки, где на фоне лавовых склонов раскинулись густые заросли кедрового стланика и термальные источники
- Вилючинский водопад — мощный каскад талых вод, стекающий с ледника на склоне одноимённого вулкана. Весной и летом он особенно полноводен
- Вилючинский перевал — подъём на автомобиле на высоту около 1 000 метров, откуда открываются панорамы вулканов и бескрайних долин Камчатки
- Вилючинский вулкан — действующий исполин высотой 2 173 метра. Его симметричный конус и ледяная шапка делают его одной из самых фотогеничных вершин полуострова
- Вулкан Мутновский — один из самых активных вулканов Камчатки
- Дачные термальные источники, или Малую долину гейзеров — уникальное геотермальное поле с горячими ручьями, паровыми столбами и мини-гейзерами среди камней и мха
Вы узнаете:
- В чём принципиальная разница между вулканами и горами, и почему не всякая вершина с пиками и склонами считается вулканом
- Что такое супервулкан — и какие последствия может повлечь его пробуждение.
- Чем отличаются гейзеры, фумаролы и сольфатары и как их распознать в природе
- Какие бывают термальные источники, как они образуются и почему некоторые из них полезны для здоровья, а другие — опасны
- Почему на Камчатке удивительным образом сочетаются огонь и лёд
Примерный тайминг
7:30 – выезд из Паратунки
8:00–8:40 – Паратунская долина
8:40–9:30 – переезд к Вилючинскому водопаду
9:30–10:10 – Вилючинский водопад
10:10–10:40 – автомобильный подъём на Вилючинский перевал
10:40–11:10 – Вилючинский перевал
11:10–12:30 – переезд к Мутновскому вулкану
12:30–13:30 – вулкан Мутновский, прогулка по активной зоне
13:30–14:00 – переезд к Дачным термальным источникам
14:00–15:00 – Дачные термальные источники (Малая долина гейзеров)
Перекус (сухой паёк)
15:00–17:00 – возвращение в Паратунку
Организационные детали
- Маршрут не требует наличия физической подготовки и комфортен для детей с 5 лет
- Автомобильная часть маршрута проходит на подготовленных внедорожниках
- При необходимости выдадим треккинговые палки
- С вами будет один из гидов нашего агентства
ежедневно в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Паратунке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 684 туристов
Мы предлагаем летние и зимние экскурсии на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Наша команда работает на рынке туристических услуг с 2017 года. Естественно, все гиды с большим опытом и очень любят Камчатку:) Нам самим интересны нестандартные туры и экскурсии.
