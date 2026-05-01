Восхождение на вулкан Горелый (всё включено)

Подняться на действующий вулкан без альпинистской подготовки (из Паратунки)
Представьте, вы стоите на высоте 1800 метров. Под ногами — застывшая лава и шлаковые поля, а вокруг — кратеры с кислотными озёрами.

Вы не в фантастическом фильме, а на вершине вулкана Горелый! И вы не только взойдёте на огнедышащую гору, но и узнаете, что такое фумаролы, почему лава бывает разной консистенции и как учёные предсказывают извержения.
Описание экскурсии

10:00 — выезд из Паратунки

По пути остановитесь на Вилючинском перевале, на высоте 840 м, увидите панораму из 10 вулканов и встретите Гамулов — местных духов.

12:00 — восхождение на вулкан Горелый

Прибудете к подножию, пройдёте инструктаж и отправитесь на вершину. Подъём займёт 2–3 ч. Вам откроются виды старых кальдер и других вулканов.

14:00 — вершина

Окажетесь на высоте более 1800 м, заглянете в кратеры и понаблюдаете за фумаролами, напоминающими, что исполин может проснуться в любой момент. Полюбуетесь кислотными озёрами разных цветов — от ярко-бирюзового до ядовито-оранжевого.

15:00 — спуск и обед

Вернётесь к подножию и пообедаете на природе: салат, суп, сэндвич и чай. Затем отправитесь обратно в Паратунку. По пути можем заехать на горячие источники.

Вы узнаете:

  • как вулкан получил название Горелый и почему его считают одним из самых активных на Камчатке
  • почему лава бывает разной: от твёрдой, как камень, до желеобразной
  • как образуются кислотные озёра в кратерах и почему их цвет меняется от бирюзового до оранжевого
  • как застывшие потоки лавы формируют ландшафт, который можно сравнить с марсианским
  • почему Горелый просыпается каждые 20 лет и что происходит во время его извержения

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер из отеля и обратно на внедорожнике Tank-300 и обед (салат, суп, сэндвич и чай)
  • Дополнительно оплачиваются горячие источники (1000 ₽ с чел.)
  • Требуется базовая физическая подготовка, умение ходить по пересечённой местности до 3 ч в темпе. Не рекомендуется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сильной одышке, беременности
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля в Паратунке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — Организатор в Паратунке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 35 туристов
Привет от большой команды, которая принимает гостей на Камчатке! Мы входим в единый федеральный реестр туроператоров России. Нам важно, чтобы отдых в регионе дикой природы был качественным, безопасным и насыщенным, поэтому
в программы включены только проверенные маршруты и самые топовые локации. В арсенале: собственные лучшие отели на Камчатке, автопарк, рестораны, опытный штат гидов, что позволяет быстро реагировать на изменения и организовывать любые маршруты. Выбирайте удобные даты и отправляйтесь в путешествие мечты, ждём на месте!

