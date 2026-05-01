Представьте, вы стоите на высоте 1800 метров. Под ногами — застывшая лава и шлаковые поля, а вокруг — кратеры с кислотными озёрами. Вы не в фантастическом фильме, а на вершине вулкана Горелый! И вы не только взойдёте на огнедышащую гору, но и узнаете, что такое фумаролы, почему лава бывает разной консистенции и как учёные предсказывают извержения.

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Паратунки

По пути остановитесь на Вилючинском перевале, на высоте 840 м, увидите панораму из 10 вулканов и встретите Гамулов — местных духов.

12:00 — восхождение на вулкан Горелый

Прибудете к подножию, пройдёте инструктаж и отправитесь на вершину. Подъём займёт 2–3 ч. Вам откроются виды старых кальдер и других вулканов.

14:00 — вершина

Окажетесь на высоте более 1800 м, заглянете в кратеры и понаблюдаете за фумаролами, напоминающими, что исполин может проснуться в любой момент. Полюбуетесь кислотными озёрами разных цветов — от ярко-бирюзового до ядовито-оранжевого.

15:00 — спуск и обед

Вернётесь к подножию и пообедаете на природе: салат, суп, сэндвич и чай. Затем отправитесь обратно в Паратунку. По пути можем заехать на горячие источники.

Вы узнаете:

как вулкан получил название Горелый и почему его считают одним из самых активных на Камчатке

почему лава бывает разной: от твёрдой, как камень, до желеобразной

как образуются кислотные озёра в кратерах и почему их цвет меняется от бирюзового до оранжевого

как застывшие потоки лавы формируют ландшафт, который можно сравнить с марсианским

почему Горелый просыпается каждые 20 лет и что происходит во время его извержения

