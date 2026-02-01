Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники (из Паратунки)
Увидеть девять вулканов со смотровой площадки и искупаться в горячих целебных водах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
15 фев в 09:00
65 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Высадка на Марс: экспедиция на вездеходе в каньон Опасный
Инопланетные ландшафты, вулканы и ледники в самом сердце Камчатки
Начало: У вашей гостиницы в Паратунке
Расписание: в субботу в 10:00
Завтра в 10:00
21 фев в 10:00
22 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Камчатка: путешествие на край Евразии (из Паратунки)
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего места проживания
15 фев в 09:00
16 фев в 09:00
от 70 000 ₽ за всё до 24 чел.
