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один или в компании по его бесконечным, необъятным тропам. Зимой, летом, осенью, весной… Всегда завораживающее и всегда так по-свойски уютно.



В этом году большим желанием стало не просто попасть на сиреневый променад, но и разделить прогулку с человеком знающим, услышать истории. Алла—одна из таких людей. Было очень приятно посмотреть на привычное глазами того, кто так хорошо осведомлен и знает это место. За приятной беседой прогулка пролетела так быстро, что мы не успели заметить, как она закончилась.



Теплая погода, проглядывающее солнце, приятная компания и совершенно удивительные факты, переворачивающие с ног на голову то, что казалось столь понятным—вот такой запомнилась эта встреча.



Алла, благодарим вас за неё!