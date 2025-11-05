Индивидуальная
до 7 чел.
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Открыть красоту, уют и яркое достояние скромного подмосковного городка на атмосферной прогулке
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
4200 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Купеческий Павловский Посад
Погулять по старинным улочкам города и узнать самые интересные факты его богатой истории
Начало: Площадь Революции, 9
27 дек в 09:00
28 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
В гостях у виноградаря: дегустация в Павловском Посаде
Попробовать вина, сыры и колбасы - и больше узнать о местном производстве
Начало: Ул. Мира,67
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:00, в воскресенье в 14:00 и 16:30
27 дек в 12:00
28 дек в 14:00
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей5 ноября 2025Огромное спасибо за классную экскурсию)
- ЮЮлия5 ноября 2025Экскурсией остались очень довольны! Марианна провела интереснейшую экскурсию, приятно, когда человек так прекрасно владеет информацией и интересно ее преподносит!
- ООльга4 ноября 2025Спасибо огромное Марианне за прекрасную организацию нашего путешествия. Могу честно сказать самая лучшая экскурсия которую мы посетили. Марианна обладает уникальными
- ААндрей30 октября 2025Больше спасибо Марианне за очень хорошую и содержательную экскурсию по спокойному городу с прозрачным воздухом и богатой историей. Экскурсия идёт
- ЕЕвгения20 сентября 2025Мы в восторге от экскурсии Марианны. Экскурсовод соблюдает все договорённости- пунктуальность, максимальная доброжелательность. Она очень любезна и располагает к себе.
- ММария10 сентября 2025Были с мамой на индивидуальной экскурсии. Почти 3 часа прошли незаметно, даже не устали, так всё было интересно. Огромное спасибо Марианне! Приятно, когда экскурсовод так любит свой город
- ККсения27 августа 2025Благодарим Марианну за то, что открыла для нас город Павловский Посад! Мы никогда ранее там не бывали, поэтому всю информацию
- ННиколай25 августа 2025Прекрасный человек с ангельским голосом…
- ООльга17 августа 2025Всем понравилось, хотя группа была разновозрастная (от ребенка до дедушек), но Марианна смогла заинтересовать всех
- ААлисия16 августа 2025Было безумно интересно услышать историю города от Вас🤍 100/10
