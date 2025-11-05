читать дальше

воспринимали с интересом с любопытством. Нас было четверо, экскурсия длилась чуть больше двух часов, и за это время мы не успели заскучать. Маршрут построен с соблюдением баланса прогулок и отдыха. Марианна адаптирует рассказ под пожелания, физическое состояние и возраст экскурсантов, что тоже большой плюс ☺️ Мы узнали много фактов об истории и жителях города, получили рекомендации музеев и кафе. Все прошло очень доброжелательно, Марианна очень пунктуальная и чуткая. Рекомендуем!