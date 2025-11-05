Мои заказы

Неспешные экскурсии Павловского Посада для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Павловском Посаде, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Пешая
2 часа
142 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
Открыть красоту, уют и яркое достояние скромного подмосковного городка на атмосферной прогулке
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
4200 ₽ за всё до 7 чел.
Купеческий Павловский Посад
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Купеческий Павловский Посад
Погулять по старинным улочкам города и узнать самые интересные факты его богатой истории
Начало: Площадь Революции, 9
27 дек в 09:00
28 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
В гостях у виноградаря: дегустация в Павловском Посаде
2 часа
Групповая
до 25 чел.
В гостях у виноградаря: дегустация в Павловском Посаде
Попробовать вина, сыры и колбасы - и больше узнать о местном производстве
Начало: Ул. Мира,67
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:00, в воскресенье в 14:00 и 16:30
27 дек в 12:00
28 дек в 14:00
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    5 ноября 2025
    Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
    Огромное спасибо за классную экскурсию)
  • Ю
    Юлия
    5 ноября 2025
    Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
    Экскурсией остались очень довольны! Марианна провела интереснейшую экскурсию, приятно, когда человек так прекрасно владеет информацией и интересно ее преподносит!
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
    Спасибо огромное Марианне за прекрасную организацию нашего путешествия. Могу честно сказать самая лучшая экскурсия которую мы посетили. Марианна обладает уникальными
    читать дальше

    знаниями, очень приятный человек в общении и большой профессионал. Особенно понравилось что экскурсия продумана до мелочей и проходила с аудиогидом, что позволяло прекрасно слышать интересный рассказ Марианны в какой бы точке ты не находился. Хочется ещё раз поблагодарить Марианну от всей нашей большой компании.
    P. S. Письмо было прочитано в торжественной обстановке вечером.

  • А
    Андрей
    30 октября 2025
    Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
    Больше спасибо Марианне за очень хорошую и содержательную экскурсию по спокойному городу с прозрачным воздухом и богатой историей. Экскурсия идёт
    читать дальше

    не в формате только сухой подачи информации, но и в плане интересной беседы. Время на экскурсии летит незаметно. Отдельное спасибо за помощь в организации посещения музея Истории Русского Платка и Шали. Рекомендую всем, кто любит историю, русскую культуру, тихие улицы с рябинами и берёзками посетить этот город. Марианне желаем дальнейших творческих успехов, крепкого здоровья и счастья в жизни! Благодаря ей, не смотря на пасмурную и прохладную погоду, о Павловском Посаде остались светлые и тёплые воспоминания!

  • Е
    Евгения
    20 сентября 2025
    Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
    Мы в восторге от экскурсии Марианны. Экскурсовод соблюдает все договорённости- пунктуальность, максимальная доброжелательность. Она очень любезна и располагает к себе.
    читать дальше

    Экскурсия превратилась в настоящее приключение: мы почерпнули много информации о городе и его истории, которую никогда не нашли бы сами. Благодаря ее рассказу картина становится полной, а исторические фигуры объёмными и живыми. Три часа экскурсии пролетели незаметно. За это время мы узнали все об истории города на протяжении трех веков. Рекомендуем эту экскурсию всем, а Марианне желаем успехов, процветания и увлечённых слушателей!

  • М
    Мария
    10 сентября 2025
    Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
    Были с мамой на индивидуальной экскурсии. Почти 3 часа прошли незаметно, даже не устали, так всё было интересно. Огромное спасибо Марианне! Приятно, когда экскурсовод так любит свой город
  • К
    Ксения
    27 августа 2025
    Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
    Благодарим Марианну за то, что открыла для нас город Павловский Посад! Мы никогда ранее там не бывали, поэтому всю информацию
    читать дальше

    воспринимали с интересом с любопытством. Нас было четверо, экскурсия длилась чуть больше двух часов, и за это время мы не успели заскучать. Маршрут построен с соблюдением баланса прогулок и отдыха. Марианна адаптирует рассказ под пожелания, физическое состояние и возраст экскурсантов, что тоже большой плюс ☺️ Мы узнали много фактов об истории и жителях города, получили рекомендации музеев и кафе. Все прошло очень доброжелательно, Марианна очень пунктуальная и чуткая. Рекомендуем!

  • Н
    Николай
    25 августа 2025
    Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
    Прекрасный человек с ангельским голосом…
  • О
    Ольга
    17 августа 2025
    Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
    Всем понравилось, хотя группа была разновозрастная (от ребенка до дедушек), но Марианна смогла заинтересовать всех
  • А
    Алисия
    16 августа 2025
    Павловский Посад - ситцевый город с богатой историей
    Было безумно интересно услышать историю города от Вас🤍 100/10

