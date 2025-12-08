Мои заказы

Путешествие вдоль реки Волхов. Осень-зима в Великом Новгороде и Пскове

Путешествие вдоль реки Волхов
Этот тур откроет вам богатую историю Северо-Западной России: от древних кремлей и соборов до легендарных княжеских дворцов.

Вы прогуляетесь по улицам Новгорода, окунетесь в атмосферу древних богословских храмов и увидите уникальные
читать дальше

коллекции иконописи.

В завершение вас ждет поездка в сказочные псковские окрестности и мощи святынь в православных монастырях.

Узнаете о прародинах Руси, услышите шум вече, почувствуете быт и традиции русской деревни и крепостей.

Путешествие вдоль реки Волхов. Осень-зима в Великом Новгороде и ПсковеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие вдоль реки Волхов. Осень-зима в Великом Новгороде и ПсковеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие вдоль реки Волхов. Осень-зима в Великом Новгороде и ПсковеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Кремлёвский комплекс и памятник «Тысячелетие России»

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы в 06:24 поезд № 42 и Спб в 10:26 поезд № 7001 и доп. поезд № 7931).

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца». 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым — стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание — Лихудов корпус.

Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества, Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).

Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Обед в кафе.

Кремлёвский комплекс и памятник «Тысячелетие России»Кремлёвский комплекс и памятник «Тысячелетие России»Кремлёвский комплекс и памятник «Тысячелетие России»Кремлёвский комплекс и памятник «Тысячелетие России»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык

Завтрак в гостинице.

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» – сокровищница Великого Новгорода.

Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве

Посещение экспозиции музея «Русская икона» – одна из крупнейших в России экспозиций иконописи XI-XVIII вв. Древнейшая из сохранившихся русских икон «Петр и Павел» XI в. Основную часть коллекции составляют творения новгородских иконописцев XI-XV вв.

Обед в кафе.

Свободное время для сувениров.

Экскурсия в резиденцию Новгородских владыкЭкскурсия в резиденцию Новгородских владыкЭкскурсия в резиденцию Новгородских владык
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Ярославово дворище и «Витославлицы»

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».

Мы посетим удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь.

Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.

Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!

Обед в кафе.

Свободное время для сувениров.

17:28 Переезд в Псков на Ласточке.

21:50 Прибытие в г. Псков. Трансфер в гостиницу выбранной категории. Размещение в гостинице г. Пскова.

Ярославово дворище и «Витославлицы»Ярославово дворище и «Витославлицы»Ярославово дворище и «Витославлицы»Ярославово дворище и «Витославлицы»Ярославово дворище и «Витославлицы»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсии по Псковской области

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.

А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Отъезд в г. Изборск.

Экскурсия в «Заповедный Изборск», история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе

Экскурсия в действующий Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь, православную святыню для всех верующих христиан мира, где обретается дух смирения, терпения и любви.

Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал (к поезду № 10 Псков — Москва, отправление 19:30; № 812Я Псков-Санкт-Петербург).

Экскурсии по Псковской областиЭкскурсии по Псковской областиЭкскурсии по Псковской областиЭкскурсии по Псковской области
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде и Пскове.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Великий Новгород, гост / Псков, гост.

Место в

2-х местном номере

Место в

1-м номере

3-ий взр.

на доп. месте

«Садко» 3* швед. стол, /

г. Псков, гост. «Октябрьская» 3*, гост. «Рижская» 3* швед. стол,

366083773434304

«Интурист» 3* швед. стол, /

г. Псков, гост. «Октябрьская» 3*, гост. «Рижская» 3* швед. стол,

368644106233536

«Садко» 3* швед. стол, /

г. Псков, гост. «Золотая Набережная» 3* 3* швед. стол,

364674170232179

«Интурист» 3* швед. стол, /

г. Псков, гост. «Золотая Набережная» 3* швед. стол,

367234503031411

«Волхов» 4* швед. стол, /

г. Псков, гост. «Золотая Набережная» 3*

395394579834483

«Волхов» 4* швед. стол, /

г. Псков, гост. Двор Подзноева (бизнес корпус 3*)

417794939535827

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 700 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Волхов»

2 ночи

Гостиница «Волхов» — старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.

Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.

В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.

Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.

Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.

Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.

К Вашим услугам:

  • 123 уютных номера;
  • бесплатный Wi-Fi;
  • ресторан «Marusya»;
  • лобби-бар;
  • два конференц-зала на 50 мест;
  • автостоянка;
  • бильярд;
  • организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
  • услуги прачечной;
  • сейф (у администратора), камера хранения.
Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Садко

2 ночи

Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.

Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».

Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (20203 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.

Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.

Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.

Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.

Гостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница Садко
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Интурист

2 ночи

Интурист — удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.

В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.

Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.

Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».

В номерах гостиницы Интурист не курят.

Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты

К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.

Интурист – надежность, качество, доступные цены!

Гостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница Интурист
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Октябрьская

1 ночь

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Основные достопримечательности, среди которых Псковский кремль, Летний сад и Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, расположены в 15 минутах ходьбы. Сотрудники туристического бюро гостиницы помогут организовать экскурсии.

Аэропорт Пскова находится в 10 минутах езды от гостиницы «Октябрьская». По запросу может быть организован трансфер.

Гостиница ОктябрьскаяГостиница ОктябрьскаяГостиница ОктябрьскаяГостиница ОктябрьскаяГостиница ОктябрьскаяГостиница Октябрьская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Рижская

1 ночь

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Менее чем в 1 км от гостиницы «Рижская» возвышаются великолепные золотые купола Псковского Крома. Драматический театр имени Пушкина находится всего в 5 минутах езды.

За 15 минут можно доехать до центрального железнодорожного вокзала, а оттуда легко добраться до аэропорта Пскова.

Гостиница РижскаяГостиница РижскаяГостиница РижскаяГостиница РижскаяГостиница РижскаяГостиница РижскаяГостиница РижскаяГостиница РижскаяГостиница Рижская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Золотая набережная

1 ночь

Трёхзвёздочный отель «Золотая набережная» расположен в исторической части Пскова, рядом с набережной и городскими достопримечательностями. Гостей ожидает гостеприимный и высококвалифицированный персонал. В число услуг входит парковка и камера хранения багажа.

Внутренняя обстановка отеля оформлена в классическом стиле с применением витражей, росписи по стенам и ценных пород дерева. Просторные номера различных категорий оснащены всем для приятного и спокойного отдыха. Установлены удобные спальные места и телевизор, в свободном доступе Wi-Fi. В ванной комнате имеется фен и средства личной гигиены.

На территории работает два ресторана, где подаются вкусные и разнообразные блюда, а так же широкий ассортимент напитков. Гостям доступен «континентальный» завтрак.

Отель Золотая набережнаяОтель Золотая набережнаяОтель Золотая набережнаяОтель Золотая набережнаяОтель Золотая набережнаяОтель Золотая набережная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Двор Подзноева

1 ночь

Гостиница «Двор Подзноева» находится вблизи центра города Псков, по-соседству с такими достопримечательностями как Поганкины палаты, историко-архитектурный музей и дом Массона.

К услугам предоставляется 75 номеров выполненные в классическом стиле, каждый оснащен мини-баром, сейфом, телевизором, ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Имеется доступ к бесплатному Wi-Fi.

На территории работает ресторан, в котором по утрам сервируется завтрак. Также можно заказать разнообразные блюда по меню.

Расстояние до аэропорта составляет 4 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.

Двор ПодзноеваДвор ПодзноеваДвор ПодзноеваДвор Подзноева
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание, указанное в программе: 4 завтрака, 4 обеда
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Ж/д билет Великий Новгород - Псков
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале (ориентир на московский поезд № 42/41)
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из Пскова
  • Личные расходы
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Дополнительные экскурсии (стоимость стоит уточнять у гида)
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 700 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Похожие туры из Печоры

Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры. Осень-зима
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры. Осень-зима
Начало: Великий Новгород
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 30 080 ₽ за человека
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков» на 3 дня
Начало: Великий Новгород
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 26 500 ₽ за человека
Путешествие вдоль реки Волхов. Лето-осень в Великом Новгороде и Пскове
На автобусе
4 дня
2 отзыва
Путешествие вдоль реки Волхов. Лето-осень в Великом Новгороде и Пскове
Начало: Великий Новгород
14 мая в 10:00
21 мая в 10:00
от 33 792 ₽ за человека