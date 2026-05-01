1 день

Торжок и Валдай

07:45 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отправление в г. Торжок.

Обзорная экскурсия по г. Торжку с посещением Борисоглебского монастыря. Город Торжок — старинный город, про который еще в 1668 году путешественник Якоб Стрейс писал: «Торжок весьма населен и красив оттого, что в нем свыше тридцати церквей и часовен», и в наши дни хранит свои духовные сокровища.

Этот необычный городок имеет очень богатую историю и великолепные достопримечательности.

Борисоглебский монастырь основан в 1038 году Ефремом Новоторжским в память о суздальских князьях Борисе и Глебе.

Вас ждет:

осмотр Введенской церкви XVII века. Одной из знаковых является Старо-Вознесенская церковь, первое упоминание о которой связано с 1653 годом. Это небольшое деревянное здание, выстроенное без единого гвоздя, является впечатляющим примером зодческого мастерства;

XVII века. Одной из знаковых является Старо-Вознесенская церковь, первое упоминание о которой связано с 1653 годом. Это небольшое деревянное здание, выстроенное является впечатляющим примером зодческого мастерства; памятник святому преподобному Ефрему Новоторжскому;

Спасо-Преображенский собор;

прогулка по Торговой площади и набережной реки Тверцы.

В ходе экскурсии вас ожидает рассказ о самой популярной гостинице XIX века — гостинице Пожарских, подарившей русской кулинарии знаменитые котлеты: каждый — от Пушкина до Аксакова — считал своим долгом их попробовать. Это вкусная и интересная страница истории города.

Обед в кафе.

Переезд в г. Валдай.

Валдай ранее был деревенькой, затем дворцовым и монастырским селом, принадлежащим Иверской обители и только от Екатерины Великой получил статус города.

Сегодня город Валдай называют «русской Швейцарией» за удивительную природу и чистейшую гладь воды знаменитого Валдайского озера.

Иверский мужской монастырь, расположенный на одном из островов посреди Валдайского озера. Монастырь основан в 1653 году в честь Иверской иконы Божьей Матери. Это уникальный памятник зодчества, центр изразцового производства, резьбы по дереву и камню.

Переезд в г. Старую Руссу.

Размещение.

Базовое размещение: Гостиница «Полисть 3*», г. Старая Русса.

Резервное размещение: Гостиница «Амакс Валдайские зори 3*», г. Валдай, гостиница «Березка 2*», г. Вышний Волочек.

Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.

Ужин в ресторане отеля.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160