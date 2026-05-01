Программа тура по дням
Торжок и Валдай
07:45 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отправление в г. Торжок.
Обзорная экскурсия по г. Торжку с посещением Борисоглебского монастыря. Город Торжок — старинный город, про который еще в 1668 году путешественник Якоб Стрейс писал: «Торжок весьма населен и красив оттого, что в нем свыше тридцати церквей и часовен», и в наши дни хранит свои духовные сокровища.
Этот необычный городок имеет очень богатую историю и великолепные достопримечательности.
Борисоглебский монастырь основан в 1038 году Ефремом Новоторжским в память о суздальских князьях Борисе и Глебе.
Вас ждет:
- осмотр Введенской церкви XVII века. Одной из знаковых является Старо-Вознесенская церковь, первое упоминание о которой связано с 1653 годом. Это небольшое деревянное здание, выстроенное без единого гвоздя, является впечатляющим примером зодческого мастерства;
- памятник святому преподобному Ефрему Новоторжскому;
- Спасо-Преображенский собор;
- прогулка по Торговой площади и набережной реки Тверцы.
В ходе экскурсии вас ожидает рассказ о самой популярной гостинице XIX века — гостинице Пожарских, подарившей русской кулинарии знаменитые котлеты: каждый — от Пушкина до Аксакова — считал своим долгом их попробовать. Это вкусная и интересная страница истории города.
Обед в кафе.
Переезд в г. Валдай.
Валдай ранее был деревенькой, затем дворцовым и монастырским селом, принадлежащим Иверской обители и только от Екатерины Великой получил статус города.
Сегодня город Валдай называют «русской Швейцарией» за удивительную природу и чистейшую гладь воды знаменитого Валдайского озера.
Иверский мужской монастырь, расположенный на одном из островов посреди Валдайского озера. Монастырь основан в 1653 году в честь Иверской иконы Божьей Матери. Это уникальный памятник зодчества, центр изразцового производства, резьбы по дереву и камню.
Переезд в г. Старую Руссу.
Размещение.
Базовое размещение: Гостиница «Полисть 3*», г. Старая Русса.
Резервное размещение: Гостиница «Амакс Валдайские зори 3*», г. Валдай, гостиница «Березка 2*», г. Вышний Волочек.
Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Ужин в ресторане отеля.
Старая Русса
09:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по Старой Руссе, уютному городку-курорту с интереснейшей историей. Сегодня это настоящая сокровищница, полная древних достопримечательностей, готовых удивить каждого гостя:
- Спасо-Преображенский собор XII в.;
- Георгиевская церковь с чудотворной иконой Божией Матери «Старорусская»;
- Троицкая церковь XVII вв.
Интерес вызывает знаменитый Муравьёвский фонтан — самый большой в Европе самоизливающийся источник минеральной воды, высота которого может достигать 10 метров.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения: роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Обед в кафе.
Переезд в г. Псков.
Размещение.
Базовое размещение: Гостиница «Рижская 3*», г. Псков.
Резервное размещение: Гостиница «Транзит 3*», г. Псков, гостиница «Октябрьская 3*», г. Псков.
Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Ужин в ресторане гостиницы.
Пушкинские горы
07:30 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в Пушкинские горы.
Посещение усадьбы Петровское, с которой все начиналось для семьи Ганнибалов-Пушкиных на Псковской земле.
Экскурсия «Почтенный замок Ганнибалов», по домам прадеда и двоюродного деда поэта. И экскурсионная прогулка по парку усадьбы «Под сенью липовых аллей».
ИЛИ
Посещение Тригорского, имения друзей поэта, семейства Осиповых-Вульф.
Экскурсия с посещением дома, где проживала семья «Приют сияньем муз одетый». И прогулка по парку, по следам Пушкина и Онегина.
Обед в кафе.
Посещение усадьбы Михайловское, имение матери поэта.
Экскурсия «Поэта дом опальный» по господскому дому, где жил и творил А. С. Пушкин. И экскурсия «Люблю сей темный сад…» по усадебному парку.
Святогорский монастырь, где находится могила А. С. Пушкина.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в ресторане гостиницы.
Псков, Печоры и Изборск
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Пскову:
- знакомство с Довмонтовым городом и его достопримечательностями;
- знакомство с исторей Вечевой площади Пскова;
- посещение кафедрального собора города — собора Святой Троицы.
Автобусная часть экскурсии: Осмотр Покровского комплекса, Ольгинской часовни, палат купца Подзноева, Меньшиковских палат и др. Знакомство на проезде с многочисленными храмами Пскова, с храмами-близнецами, памятниками и с его старинными улицами.
Обед в кафе.
Отправление в г. Печоры.
Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, основанного в XV в.
Изборск — один из древнейших русских городов, впервые упоминается в летописи в 862 году. «Отсюда есть пошла Земля русская», и здесь зарождалась российская государственность.
Веками древний город защищал северо-западные рубежи, играл первостепенную роль в сохранении православной веры и независимости русского государства.
Одна из главных достопримечательностей Изборска — это крепость на горе Жеравьей, которая была выстроена в 14 веке и дошла до наших дней в относительно неплохом состоянии.
Именно с этой крепости, как считается, начал своё существование Изборск: долгие столетия крепость защищала западные границы страны.
В ходе экскурсии можно подняться на боевой ход Изборской крепости и полюбоваться красотой Изборско-Мальской долины со смотровой площадки на башне Луковка, посетить Никольский собор XIV века, увидеть знаменитые Словенские ключи.
Переезд в г. Великий Новгород.
Размещение.
Базовое размещение: Гостиница «Садко 3*», г. Великий Новгород.
Резервное размещение: Гостиница «Амакс Россия 3*», г. Великий Новгород, гостиница «Welcome Inn 3*», г. Великий Новгород.
Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Ужин в ресторане отеля.
Великий Новогород
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Экскурсия по г. Великому Новгороду, первой столице Древней Руси.
Знакомство со старым городом: Ярославово дворище и древний Торг — архитектурный ансамбль XII-XVIII вв.
Кремлевский комплекс:
- стены и башни Кремля;
- Софийский собор XI в.;
- Звонница XVI в. — самое древнее и крупное из дошедших до нас подколокольных сооружений;
- Магдебургские бронзовые врата;
- Владычный двор;
- памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Москву.
21:30 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории «стандарт». Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Стоимость тура на 1 человека в рублях (двухместное размещение) в даты: 29 апреля-3 мая; 7-11 мая; 10-14 июня:
|Питание
|Только завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|Стоимость
|38 590
|42 090
|44 890
Стоимость тура на 1 человека в рублях (двухместное размещение) в даты: 12-16 октября; 26-30 октября:
|Питание
|Только завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|Стоимость
|36 990
|40 490
|43 290
Стоимость тура на 1 человека в рублях (двухместное размещение) в остальные даты:
|Питание
|Только завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|Стоимость
|37 690
|41 190
|43 990
Доплата за одноместный номер – 7 950 руб.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 800 руб.
Выбор места в автобусе – 2 450 руб., оплачивается при покупке тура.
Внимание! В период с 29 июня по 13 июля 2026 года в гостинице «Рижская 3*» г. Псков не будет горячего водоснабжения. Перерасчет не предусмотрен.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Полисть
Санаторий «Полисть» располагается в Старой Руссе. Здесь подошли ответственно к своему делу и создали все условия для оздоровительного отдыха: имеется современное оборудование, квалифицированные врачи, СПА-процедуры. К услугам Wi-Fi, автостоянка, камера хранения и другое.
Обновленные номера представлены в различных категориях. Атмосфера порадует спокойствием и чистотой - то, что нужно для отличного отпуска. Здесь есть всё для комфортного проживания.
Для гостей представлена система питания «Шведский стол». Также стоит посетить ресторан «Карамазовы», где можно насладиться сочетанием дворянской кухни с современной Италией.
Посетителям открывается возможность наблюдать множество достопримечательностей, ведь они находятся в шаговой доступности. Недалеко от санатория — большой зеленый парк Победы, набережная Ф. М. Достоевского, Соборная площадь и водонапорная башня. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,4 км.
Гостиница «Амакс Валдайские зори»
Гостиница «Валдайские зори» находится в одноименном городе. Здесь вы сможете провести любой вид досуга: поиграть в бильярд, попеть в караоке, расслабиться в сауне, сходить в ночной клуб.
В каждом номере есть все необходимое для вашего комфортного проживания. В ванной комнате предоставляются предметы личной гигиены, набор полотенец.
В ресторане Вас ждет прекрасное обслуживание. Дружелюбные официанты помогут вам в выборе блюд и напитков.
Ресторан «Crystals» и супермаркет «Магнит» находятся в шаговой доступности. До железнодорожного вокзала расстояние составляет 1,4 км, до аэропорта — 198,7 км.
Гостиница «Березка»
Гостиница «Березка» располагается в г. Вышний Волочек. Проживающим предоставляется место на автомобильной парковке и бесплатный доступ в интернет.
Все представленные номера порадуют отдыхающих своим удобством и комфортом. Комнаты оснащены всем необходимым для комфортного отдыха гостей: кровать, шкаф, журнальный столик, мягкие стулья, холодильник, Wi-Fi. Все номера располагают телевизором с плоским экраном.
На первом этаже отеля находится ресторан «Подберезовик», где Вас ожидает приветливый персонал, качественное обслуживание, приятная музыка, уютная атмосфера, современное световое и звуковое оборудование.
У гостевого дома «Березка» есть конференц-зал, который предоставляется своим гостям для проведения деловых встреч и собраний.
Рядом с отелем расположен ж/д вокзал. Также рядом имеется: «Магнит»; кафе «Шоколадница»; бассейн «Аквамарин»; кафе «Парадиз»; Сбербанк.
Гостиница «Рижская»
Отель «Рижская» находится в 1,3 км от центра Пскова. Для автолюбителей предусмотрена парковка.
Для гостей оборудованы 233 номера разной категории и вместимости, которые оснащены всем необходимым для комфортабельного проживания, например: удобным спальным местом с чистым постельным бельем, прикроватной мебелью, розетками возле кровати, письменным столом, телевизором и собственной ванной комнатой. Доступна точка высокоскоростного интернета.
В каждом номере есть холодильник. Пообедать можно в приотельном ресторане, где подают традиционные блюда псковского региона и стран Балтии.
Конференц-зал рассчитан на 60 мест и идеально подойдет для проведения деловых встреч, конференций, семинаров.
Можете посетить Рижский парк, Дом молодёжи, Театр кукол. Расстояние до вокзала — 3,4 км, до аэропорта — 5, км.
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.
Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.
На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».
Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники.
В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.
Гостиница «Транзит 3*», г. Псков
Отель «Транзит» расположен в тихом спокойном районе Пскова. К услугам гостей бильярдная, сауна, сувенирный магазин, круглосуточная стойка регистрации, караоке, экскурсионное бюро.
Номерной фонд предлагает гостям номера шести типов, включая классы «Люкс» и «Полулюкс». К удобству клиентов бесплатный интернет, спутниковое ТВ, система климат-контроля и отопления, холодильник, ванные принадлежности. Полы покрыты мягким ковровым покрытием.
Ресторан «Маэстро» предлагает разнообразное меню из русских, кавказских и европейских блюд. Гости могут ознакомиться с богатой винной картой. Завтрак сервируется по системе «шведский стол». Возможен заказ диетических и вегетарианских блюд.
Гостиница «Садко»
Гостиница «Садко» расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане «Садко». Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы «Садко» во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Амакс отель Россия
«Амакс отель Россия Великий Новгород» 3* располагается на побережье реки Волхов в одноимённом городе по адресу наб. Александра Невского, д. 19/1. Это трехэтажное здание, которое имеет достаточно удобное расположение в центре города. В числе предоставляемых постояльцам услуг можно выделить следующие: бесплатный Wi-Fi на всей территории, парковочная зона для автомобилей, камера хранения багажа, кулер, прачечная, глажка белья, трансфер, побудка к определенному времени и сейф. Кроме того, питание гостей организовано в ресторане гостиницы.
Комфортабельные и уютные апартаменты оформлены в теплых, пастельных тонах стандарта сети AMAKS Hotels&Resorts. В зависимости от категории в номерах имеются холодильники, телевизоры, стол, стул, шкаф, тумба, багажная полка, зеркало, а ванные комнаты оснащены косметическими принадлежностями, комплектом полотенец, феном, халатом и тапочками.
Все номера просторные и имеют достаточно хорошую шумоизоляцию, которая позволит хорошо отдохнуть после тяжелого дня. По необходимости можно заказать уборку номера или замену постельных принадлежностей. Квалифицированный персонал всегда сможет Вам помочь, если возникнут вопросы во время проживания.
На первом этаже располагается прекрасный ресторан, рассчитанный на 250 мест, из окон которого открывается прекрасный вид. Здесь подают вкуснейшие блюда по меню и разнообразные напитки. Кроме того, имеется возможность заказать завтрак или ужин в номер.
На территории отеля предоставляется организация банкетов, фуршетов и семейных торжеств. Вы сможете детально распланировать свой праздник, а наши сотрудники помогут в проведении торжества. Это прекрасное место для различных мероприятий и запоминающихся праздников.
Для проведения конференций, семинаров, тренингов, совещаний обучающих программ, имеется два зала, которые полностью оснащены современным презентационным оборудованием (экран, проектор, флипчарт, микрофон). Здесь установлена необходимая мебель предоставляются канцелярские принадлежности. В вашем распоряжении большой и малый зал на выбор.
Они находятся на первом этаже отеля, а их площадь составляет от 40 кв. м до 513 кв. м. По желанию гостей, нашими сотрудниками проводится организация питания (кофе-брейк, бизнес-ланч, фуршет)
Благодаря удобному местоположению, до основных объектов инфраструктуры можно добраться за короткий промежуток времени. В пяти минутах ходьбы от отлея находится Новгородский Кремль и пляжная зона. Всего за 10 минут можно доехать до железнодорожного вокзала.
Кроме того в 5 км находится живописное озеро Ильмень, где можно совершить пешую прогулку на свежем воздухе. В непосредственной близости можно увидеть Путевой дворец, церковь Праскевы-Пятницы на Торгу, а также Ярославово Дворище — который является архитектурным памятником X-XI веков.
Гостиница «Welcome Inn»
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание по тур меню согласно выбранному варианту
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 2450 руб., оплачивается при покупке тура
- Питание (при выборе неполного)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Какая есть важная информация по туру?
Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
Присоединение детских групп к туру - под запрос.
Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Ориентировочная схема автобуса (расположение второй двери может меняться):
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на дополнительное место – 800 руб. (3 человека в номере).