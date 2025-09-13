Индивидуальная
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника
Примите участие в мастер-классе по приготовлению пряника и узнайте секреты ремесленного хутора. Вас ждёт чаепитие, экскурсия и прогулка по лесной тропе
Начало: В ремесленной деревне
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:00
от 4000 ₽ за всё до 30 чел.
до 20 чел.
Исторические тайны Печор
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя крепости и монастыри, которые расскажут вам о прошлом и настоящем этого уникального региона
Начало: Псков
22 сен в 08:30
24 сен в 08:00
9335 ₽ за всё до 20 чел.
до 5 чел.
Душистый мастер-класс «Печорские травы»
Погрузитесь в мир ткачества на бердечке в Печорах. Узнайте о редких растениях и создайте ароматное панно, которое сохранит память о вашем путешествии
Начало: В деревне Сорокино
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
