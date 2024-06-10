В ремесленной деревне вы познакомитесь со старинным мастерством — ткачеством на раме с использованием бердечка. Сделаете уникальное панно со свежими травами, собранными нами собственноручно, и насладитесь творческой атмосферой с чаепитием. Готовый шедевр сохраняет аромат растений, вложенных в тканое поле, и будет долго напоминать вам о Печорском крае.

за 1-4 человека или 1500 руб. за человека, если вас больше

от 6 000 ₽ за 1-4 человека или 1500 руб. за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Бердечко — несложный в работе инструмент. Мы предоставим все необходимые материалы — длинные полосы тканей, тесьму, фасонную пряжу, красивые травы и плоды. Покажем, как заправлять нити и натягивать работу между опорами. Расскажем, какие редкие и лекарственные растения есть в наших лесах и кто изобрёл ткачество с травами, а ещё угостим чаем с пряниками.

Организационные детали