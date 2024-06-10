Душистый мастер-класс «Печорские травы»: ткачество на бердечке

Создать невероятное панно с элементами трав и цветов с нуля
В ремесленной деревне вы познакомитесь со старинным мастерством — ткачеством на раме с использованием бердечка.

Сделаете уникальное панно со свежими травами, собранными нами собственноручно, и насладитесь творческой атмосферой с чаепитием.

Готовый шедевр сохраняет аромат растений, вложенных в тканое поле, и будет долго напоминать вам о Печорском крае.
Душистый мастер-класс «Печорские травы»: ткачество на бердечке
Душистый мастер-класс «Печорские травы»: ткачество на бердечке
Душистый мастер-класс «Печорские травы»: ткачество на бердечке
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Бердечко — несложный в работе инструмент. Мы предоставим все необходимые материалы — длинные полосы тканей, тесьму, фасонную пряжу, красивые травы и плоды. Покажем, как заправлять нити и натягивать работу между опорами. Расскажем, какие редкие и лекарственные растения есть в наших лесах и кто изобрёл ткачество с травами, а ещё угостим чаем с пряниками.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: мастер-класс, чаепитие с пряником, экскурсия с гидом по хутору
  • Мастер-класс будет интересен взрослым и детям от 14 лет
  • Мастер-класс проведу я или другой гид из нашей команды
  • По желанию можно посетить интерактивную 40-минутную экскурсию по «Зелёной тропе» — 200 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Сорокино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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