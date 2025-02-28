Индивидуальная
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника
Примите участие в мастер-классе по приготовлению пряника и узнайте секреты ремесленного хутора. Вас ждёт чаепитие, экскурсия и прогулка по лесной тропе
Начало: В ремесленной деревне
20 апр в 10:00
22 апр в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Душистый мастер-класс «Печорские травы»: ткачество на бердечке
Создать невероятное панно с элементами трав и цветов с нуля
Начало: В деревне Сорокино
20 апр в 11:00
21 апр в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
Под рассказы об истории бумаги сделать листок своими руками и наградить себя за труд чаем
Начало: В деревне Тайлово (3 км от центра города)
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00
20 апр в 11:00
21 апр в 11:00
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 февраля 2025Интересный хутор. Интересно о пряниках. Молодцы, что дают самим его сделать. И чай с пряниками = вкусно. Погода была солнечная,
- ППолина19 мая 2024нам очень понравилось на Хлебном хуторе! гид Ольга интересно рассказала об этом месте и истории пряника, провела нам мастер-класс очень колоритная ремесленная деревня, есть где прогуляться там же мы пообедали вкусными домашними пельменями и борщом)
- ААлександр4 мая 2024Большое спасибо Ольге за душевную встречу! Очень хорошо, качественно, легко, интересно, позитивно и вкусно. Рекомендую для взрослых, детей и пёселей. Развития вашему делу!
Ответы на вопросы от путешественников по Печорам в категории «Мастер-классы»
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