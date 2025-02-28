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лежал снежок, собачки приветливые, настроение неторопливое и все легло приятностью и легкостью. После суеты, домашний неспешный разговор и сотворение пряника очень умилил. Остались очень приятные ощущения от экскурсии - как будто ничего особенного, а все хорошо и вспоминается с доброй улыбкой