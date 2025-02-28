Индивидуальная
до 20 чел.
Лучший выборСтарый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Начало: Псков
Завтра в 08:00
16 мар в 08:00
6670 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника
Примите участие в мастер-классе по приготовлению пряника и узнайте секреты ремесленного хутора. Вас ждёт чаепитие, экскурсия и прогулка по лесной тропе
Начало: В ремесленной деревне
Завтра в 10:00
14 мар в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 30 чел.
Групповая
до 20 чел.
Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
Под рассказы об истории бумаги сделать листок своими руками и наградить себя за труд чаем
Начало: В деревне Тайлово
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00
14 мар в 11:00
15 мар в 11:00
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 февраля 2025Интересный хутор. Интересно о пряниках. Молодцы, что дают самим его сделать. И чай с пряниками = вкусно. Погода была солнечная,
- ООльга23 сентября 2024Экскурсия будет интересна людям, увлекающимся историей, реконструкцией исторических событий.
- ААнжела6 сентября 2024Если вам нужен гид с глубочайшими знаниями истории, то это Никита) такой пласт знаний, все это с хорошей дикцией, дружелюбием, подача материала на отлично, с ссылкой на источники, феноменальная память у человека!! Просто умница и профессионал!!! Благодарим!!!!
- ТТатьяна30 июля 2024Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!
- ППолина19 мая 2024нам очень понравилось на Хлебном хуторе! гид Ольга интересно рассказала об этом месте и истории пряника, провела нам мастер-класс очень колоритная ремесленная деревня, есть где прогуляться там же мы пообедали вкусными домашними пельменями и борщом)
- ААлександр4 мая 2024Большое спасибо Ольге за душевную встречу! Очень хорошо, качественно, легко, интересно, позитивно и вкусно. Рекомендую для взрослых, детей и пёселей. Развития вашему делу!
Ответы на вопросы от путешественников по Печорам в категории «На выходные»
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