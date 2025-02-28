Е Елена Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне читать дальше лежал снежок, собачки приветливые, настроение неторопливое и все легло приятностью и легкостью. После суеты, домашний неспешный разговор и сотворение пряника очень умилил. Остались очень приятные ощущения от экскурсии - как будто ничего особенного, а все хорошо и вспоминается с доброй улыбкой Интересный хутор. Интересно о пряниках. Молодцы, что дают самим его сделать. И чай с пряниками = вкусно. Погода была солнечная,

О Ольга Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Экскурсия будет интересна людям, увлекающимся историей, реконструкцией исторических событий.

А Анжела Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Если вам нужен гид с глубочайшими знаниями истории, то это Никита) такой пласт знаний, все это с хорошей дикцией, дружелюбием, подача материала на отлично, с ссылкой на источники, феноменальная память у человека!! Просто умница и профессионал!!! Благодарим!!!!

Т Татьяна Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси Большое спасибо за потрясающий день и незабываемые впечатления!!!

П Полина Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне нам очень понравилось на Хлебном хуторе! гид Ольга интересно рассказала об этом месте и истории пряника, провела нам мастер-класс очень колоритная ремесленная деревня, есть где прогуляться там же мы пообедали вкусными домашними пельменями и борщом)