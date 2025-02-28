Экскурсии выходного дня в Печорах

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Печорах, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
6 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Лучший выбор
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Начало: Псков
Завтра в 08:00
16 мар в 08:00
6670 ₽ за всё до 20 чел.
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника
Примите участие в мастер-классе по приготовлению пряника и узнайте секреты ремесленного хутора. Вас ждёт чаепитие, экскурсия и прогулка по лесной тропе
Начало: В ремесленной деревне
Завтра в 10:00
14 мар в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 30 чел.
Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
Под рассказы об истории бумаги сделать листок своими руками и наградить себя за труд чаем
Начало: В деревне Тайлово
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00
14 мар в 11:00
15 мар в 11:00
1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Печорам в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Печорах
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
  2. Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
  3. Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
Сколько стоит экскурсия по Печорам в марте 2025
Сейчас в Печорах в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 6670. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Печорах на 2025 год на выходные, 37 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май