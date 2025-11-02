Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям

Маршрут начнется у памятника «Первопоселенцу» — символа основания города. Вы узнаете, почему скульптор соединил в одном образе крестьянина и воина, и какое значение имел этот монумент для жителей. Далее вас ждет величественный Кафедральный собор, а после — прогулка по местному «Арбату», где вы почувствуете дух старой Пензы. На Фонтанной площади увидите необычную скульптуру кентавра, которая до сих пор вызывает споры среди местных и гостей. Также выйдете к зданию Драматического театра — одному из культурных центров Пензы, пережившему и блестящий расцвет, и разрушительный пожар. Прогулявшись по набережной реки Суры, завершите прогулку у подвесного Моста дружбы — сооружения, связанного с драматическими событиями Гражданской войны и восстановленного в послевоенные годы пленными немцами. На протяжении экскурсии вы услышите истории о том, где, по преданию, Емельян Пугачёв спрятал свои сокровища, как Владимир Маяковский встретил в Пензе свою любовь, и как горожане готовились к обороне во время Второй Мировой войны. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play; 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон; 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах; 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид; 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).