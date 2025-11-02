Мои заказы

Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Пензе — городу, где переплетаются легенды, драматические события и необычные памятники! Эта аудиоэкскурсия поможет вам познакомиться с богатой историей и знаковыми местами Пензы в своем темпе.
5
1 отзыв
Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям
Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям
Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям

Описание аудиогида

Маршрут начнется у памятника «Первопоселенцу» — символа основания города. Вы узнаете, почему скульптор соединил в одном образе крестьянина и воина, и какое значение имел этот монумент для жителей. Далее вас ждет величественный Кафедральный собор, а после — прогулка по местному «Арбату», где вы почувствуете дух старой Пензы. На Фонтанной площади увидите необычную скульптуру кентавра, которая до сих пор вызывает споры среди местных и гостей. Также выйдете к зданию Драматического театра — одному из культурных центров Пензы, пережившему и блестящий расцвет, и разрушительный пожар. Прогулявшись по набережной реки Суры, завершите прогулку у подвесного Моста дружбы — сооружения, связанного с драматическими событиями Гражданской войны и восстановленного в послевоенные годы пленными немцами. На протяжении экскурсии вы услышите истории о том, где, по преданию, Емельян Пугачёв спрятал свои сокровища, как Владимир Маяковский встретил в Пензе свою любовь, и как горожане готовились к обороне во время Второй Мировой войны. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play; 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон; 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах; 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид; 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

В любое удобное время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник первопоселенцу
  • Дом губернатора
  • Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского
  • Спасский кафедральный собор (Успенский собор)
  • Фонтанная площадь
  • Набережная реки Суры
  • Подвесной мост Дружбы через Суру
  • Здание правительства Пензенской области
Что включено
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации по городу
  • Рекомендации кафе и музеев.
Что не входит в цену
  • Наушники, возьмите свои
  • Билеты в музеи и достопримечательности.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улиац Кирова, Памятник Первопоселенцу
Завершение: Улица Максима Горького, Подвесной мост Дружбы через Суру
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Ирина
2 ноя 2025
Спасибо огромное! Было очень интересно! В городе были проездом,поздно. Благодаря этой экскурсии, познакомились с историей города. Все удобно и доходчиво

Входит в следующие категории Пензы

Похожие экскурсии из Пензы

Пенза вчера и сегодня (в группе)
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Откройте для себя Пензу: от крепости до культурной столицы. Прогулка по историческому центру и улице Московской ждёт вас
Начало: У «Музея одной картины»
Расписание: в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:30
1500 ₽ за человека
Знакомьтесь: Пенза
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Пензенские архитектурные жемчужины
Узнайте Пензу через судьбы великих людей и её уникальные достопримечательности. Прогулка по историческим улицам оставит незабываемые впечатления
Начало: На Соборной площади
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
В Пензу на 45 меридиан
Пешая
2.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
В Пензу на 45 меридиан
Познакомиться с жизнью непровинциальной провинции
Начало: У памятника Первопоселенцу
1 дек в 17:30
2 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пензе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пензе