Мои заказы

Групповые экскурсии Пензы

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Пензе, цены от 1050 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Откройте для себя Пензу: от крепости до культурной столицы. Прогулка по историческому центру и улице Московской ждёт вас
Начало: У «Музея одной картины»
Расписание: в четверг в 16:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30
21 авг в 16:30
24 авг в 10:30
1500 ₽ за человека
Иммерсивный променад «Город, где живёт любовь»
Пешая
1.5 часа
Групповая
Иммерсивный променад «Город, где живёт любовь»
Уникальная экскурсия по Пензе с аудиоспектаклем. Погрузитесь в атмосферу любви и истории, исследуя знаковые места города
Начало: У памятника Первопоселенцу
23 авг в 15:00
24 авг в 15:00
1050 ₽ за человека
Где поют герои - иммерсивная экскурсия по Пензе
Пешая
1.5 часа
Групповая
Где поют герои - прогулка по Пензе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пензы, где история оживает в музыкальном спектакле. Откройте для себя город через музыку и рассказы
Начало: У драмтеатра
21 авг в 19:00
24 авг в 17:00
1250 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дятчина
    21 июля 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Посмотреть город и послушать влюбленного в город экскурсовода не помешал даже дождь.
    Информация была преподнесена нам очень интересно и необычно.
    Большое спасибо за увлекательный рассказ и старый двор).
    Посмотреть город и послушать влюбленного в город экскурсовода не помешал даже дождьПосмотреть город и послушать влюбленного в город экскурсовода не помешал даже дождь
  • И
    Ия
    20 июля 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Спасибо, Марина великолепный рассказчик, много информации по истории, местных обычаях, людях живших в городе. Рассказ с очень глубоким погружением и любовью к своему городу.
    Спасибо, Марина великолепный рассказчик, много информации по истории, местных обычаях, людях живших в городе. Рассказ сСпасибо, Марина великолепный рассказчик, много информации по истории, местных обычаях, людях живших в городе. Рассказ сСпасибо, Марина великолепный рассказчик, много информации по истории, местных обычаях, людях живших в городе. Рассказ сСпасибо, Марина великолепный рассказчик, много информации по истории, местных обычаях, людях живших в городе. Рассказ сСпасибо, Марина великолепный рассказчик, много информации по истории, местных обычаях, людях живших в городе. Рассказ сСпасибо, Марина великолепный рассказчик, много информации по истории, местных обычаях, людях живших в городе. Рассказ сСпасибо, Марина великолепный рассказчик, много информации по истории, местных обычаях, людях живших в городе. Рассказ с
  • И
    Иван
    15 июля 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Больно понравилась экскурсия. Все организованно и понятно. Одназнчно рекомендую!
  • К
    Куприянова
    13 июля 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Если вы хотите не просто увидеть Пензу, а прочувствовать её историю, культуру и даже её душу — экскурсия с Мариной
    читать дальше

    станет для вас настоящим подарком!

    Марина — не просто экскурсовод, а настоящий гид-энтузиаст. Она чувствует группу, отвечает на любые вопросы (даже самые неожиданные!) и умеет подать материал так, что и взрослые, и дети слушают.

    После этой экскурсии Пенза открылась для меня с новой стороны: город-история, город-искусство, город-загадка. И всё это — благодаря Марине!

    Рекомендую на 200% — если хотите не просто «отбыть» экскурсию, а получить море эмоций и знаний.

    Если вы хотите не просто увидеть Пензу, а прочувствовать её историю, культуру и даже её душу — экскурсия с Мариной станет для вас настоящим подарком!Если вы хотите не просто увидеть Пензу, а прочувствовать её историю, культуру и даже её душу — экскурсия с Мариной станет для вас настоящим подарком!Если вы хотите не просто увидеть Пензу, а прочувствовать её историю, культуру и даже её душу — экскурсия с Мариной станет для вас настоящим подарком!Если вы хотите не просто увидеть Пензу, а прочувствовать её историю, культуру и даже её душу — экскурсия с Мариной станет для вас настоящим подарком!
  • Г
    Галина
    1 июня 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Отличная экскурсия! Марина - прекрасный рассказчик, умеющая увлечь темой! 2,5 часа прошло не заметно! Спасибо!
  • А
    Анжела
    19 мая 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    В Пензе бываем по долгу службы, в командировках. Решили пополнить свои знания про город. Пенза открылась совсем по-новому, когда Марина
    читать дальше

    поведала нам, сколько знаменитых людей родились в Пензе, провели своё детство или зрелые годы в городе. Теперь в планах посещение ботанического сада, картинной галереи Савицкого, музея одной картины, танцующих фонтанов и даже некоторых кафе. Большое спасибо Марине за увлекательный рассказ про Пензу, нам очень понравилась экскурсия!

    В Пензе бываем по долгу службы, в командировках. Решили пополнить свои знания про город. Пенза открыласьВ Пензе бываем по долгу службы, в командировках. Решили пополнить свои знания про город. Пенза открыласьВ Пензе бываем по долгу службы, в командировках. Решили пополнить свои знания про город. Пенза открыласьВ Пензе бываем по долгу службы, в командировках. Решили пополнить свои знания про город. Пенза открыласьВ Пензе бываем по долгу службы, в командировках. Решили пополнить свои знания про город. Пенза открыласьВ Пензе бываем по долгу службы, в командировках. Решили пополнить свои знания про город. Пенза открыласьВ Пензе бываем по долгу службы, в командировках. Решили пополнить свои знания про город. Пенза открыласьВ Пензе бываем по долгу службы, в командировках. Решили пополнить свои знания про город. Пенза открыласьВ Пензе бываем по долгу службы, в командировках. Решили пополнить свои знания про город. Пенза открыласьВ Пензе бываем по долгу службы, в командировках. Решили пополнить свои знания про город. Пенза открылась
  • О
    Ольга
    17 апреля 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Хочу выразить благодарность Марине- прекрасный гид, отлично знающий историю Пензы. Очень познавательная была экскурсия, тем более, что экскурсия получилась индивидуальной-
    читать дальше

    нас было 2 туриста. В Пензе мы впервые, а Марина с такой душой, так профессионально рассказывает, что не замечаешь времени, усталости, и хочется слушать ее и слушать… Спасибо за таких профессионалов! Буду рекомендовать ее своим друзьям как отличного гида!!!

  • М
    Марина
    31 марта 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    В Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этом мне помогла авторская экскурсия
    читать дальше

    "Пенза вчера и сегодня" экскурсовода Марины. Это профессионал своего дела! Марина показала город нетривиально, делая акценты на интересных деталях и с большим юмором. Два с половиной часа прошли на одном дыхании!
    Спасибо огромное! ❤️

    В Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этомВ Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этомВ Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этомВ Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этомВ Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этомВ Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этомВ Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этомВ Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этомВ Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этомВ Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этом
  • Л
    Лариса
    28 марта 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Чудесная экскурсия. Необыкновенно талантливый и много знающий экскурсовод, с уважением. Рекомендую
  • Л
    Лариса
    27 марта 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Замечательная экскурсия. Бесконечное почтение и восхищение знаниями экскурсовода Марины. Однозначно рекомендую
  • И
    Инна
    24 марта 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод Марина. Давно хотела попасть на её экскурсию. Материал в доступной форме, сопровождается фотографиями. Много узнала
    читать дальше

    из истории Пензы, узнала про памятники г Пензы., улицы. Их историю, кому принадлежали дома, кто проживал. Экскурсией очень довольна. Обязательно буду отслеживать новые экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пензе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пенза вчера и сегодня (в группе)
  2. Иммерсивный променад «Город, где живёт любовь»
  3. Где поют герои - иммерсивная экскурсия по Пензе
Какие места ещё посмотреть в Пензе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Московская улица
  3. Губернаторский дом
  4. Первопоселенец
  5. Памятник Денису Давыдову
  6. Спасо-Преображенский монастырь
  7. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Пензе в августе 2025
Сейчас в Пензе в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 1050 до 1500. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Пензе из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Пензы по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь