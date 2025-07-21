Групповая
до 15 чел.
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Откройте для себя Пензу: от крепости до культурной столицы. Прогулка по историческому центру и улице Московской ждёт вас
Начало: У «Музея одной картины»
Расписание: в четверг в 16:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30
21 авг в 16:30
24 авг в 10:30
1500 ₽ за человека
Групповая
Иммерсивный променад «Город, где живёт любовь»
Уникальная экскурсия по Пензе с аудиоспектаклем. Погрузитесь в атмосферу любви и истории, исследуя знаковые места города
Начало: У памятника Первопоселенцу
23 авг в 15:00
24 авг в 15:00
1050 ₽ за человека
Групповая
Где поют герои - прогулка по Пензе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пензы, где история оживает в музыкальном спектакле. Откройте для себя город через музыку и рассказы
Начало: У драмтеатра
21 авг в 19:00
24 авг в 17:00
1250 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДятчина21 июля 2025Посмотреть город и послушать влюбленного в город экскурсовода не помешал даже дождь.
Информация была преподнесена нам очень интересно и необычно.
Большое спасибо за увлекательный рассказ и старый двор).
- ИИя20 июля 2025Спасибо, Марина великолепный рассказчик, много информации по истории, местных обычаях, людях живших в городе. Рассказ с очень глубоким погружением и любовью к своему городу.
- ИИван15 июля 2025Больно понравилась экскурсия. Все организованно и понятно. Одназнчно рекомендую!
- ККуприянова13 июля 2025Если вы хотите не просто увидеть Пензу, а прочувствовать её историю, культуру и даже её душу — экскурсия с Мариной
- ГГалина1 июня 2025Отличная экскурсия! Марина - прекрасный рассказчик, умеющая увлечь темой! 2,5 часа прошло не заметно! Спасибо!
- ААнжела19 мая 2025В Пензе бываем по долгу службы, в командировках. Решили пополнить свои знания про город. Пенза открылась совсем по-новому, когда Марина
- ООльга17 апреля 2025Хочу выразить благодарность Марине- прекрасный гид, отлично знающий историю Пензы. Очень познавательная была экскурсия, тем более, что экскурсия получилась индивидуальной-
- ММарина31 марта 2025В Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этом мне помогла авторская экскурсия
- ЛЛариса28 марта 2025Чудесная экскурсия. Необыкновенно талантливый и много знающий экскурсовод, с уважением. Рекомендую
- ЛЛариса27 марта 2025Замечательная экскурсия. Бесконечное почтение и восхищение знаниями экскурсовода Марины. Однозначно рекомендую
- ИИнна24 марта 2025Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод Марина. Давно хотела попасть на её экскурсию. Материал в доступной форме, сопровождается фотографиями. Много узнала
