Узнать городские истории, попросить удачи у Суворова и понять, почему горожан называли толстопятыми
Вас ждёт архитектура разных эпох, монументальное искусство советского периода и городская скульптура. Мы обойдём весь исторический центр и совершим променад по пензенскому Арбату — улице Московской.
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Что вас ожидает
Пенза мемориальная
Начнём прогулку у комплекса «Оборонительный вал». Вы сделаете фото у памятника Первопоселенцу, рассмотрите звонницу и мортиру, полюбуетесь засурскими видами на смотровой площадке и выясните, как дикое поле превратилось в приятные городские районы.
Пенза архитектурная и художественная
Вы увидите масштабный ансамбль Соборной площади и узнаете историю старинной городской реликвии — чудотворной иконы. Оцените необычность картинной галереи в стиле северный модерн и красоту зрелого классицизма Архиерейского дома. Также поговорим о том, почему Пенза гордится своим «Музеем одной картины».
Пенза историческая
Я расскажу, как менялась жизнь пензенского края во времена драматических событий, которые охватывали всю Россию в разные периоды. Покажу памятники истории — памятный камень на месте дома, в котором останавливался Е. И. Пугачёв, мозаичное панно «Кандиевское восстание», монумент «Слава героям».
Пенза в портретах
Поговорим о выдающихся людях, чьи судьбы связаны с городом, — М. Ю. Лермонтове, В. Г. Белинском, М. Н. Загоскине, Д. В. Давыдове, А. Б. Мариенгофе, М. М. Сперанском, М. Е. Салтыкове-Щедрине, Н. Н. Бурденко. Вспомним талантливого режиссёра В. Э Мейерхольда, смелого капитана дальнего плавания К. С. Бадигина и историка В. О. Ключевского.
Пенза романтичная
Сверим часы с пензенской кукушкой. Постараемся не опоздать на свидание к «даме с собачкой» и увидим милый памятник «пензенским хорошеньким». Вас ждут романтические истории и лиричные стихи.
Пенза, исполняющая желания
Вы обязательно загадаете желания на все случаи жизни: погладите носик зайчика на счастье (памятник Петру и Февронии), почувствуете силу дружбы, коснувшись народной мудрости («Шкатулка пословиц»), попросите удачу у Суворова и пензенского гренадёра («Пензяк толстопятый»), а для поиска второй половинки примерите колечко у местного ювелира («Последний штрих»).
Пенза загадочная
И конечно, мы будем разгадывать тайны — как же вышло, что город строился на реке Пенза, а очутился на Суре и почему Пензу называли колыбелью революции, мордовскими Афинами, а жителей — толстопятыми.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов нет
- Можно увеличить время прогулки, заменить или дополнить перечень достопримечательностей, построить автомобильно-пешеходный маршрут на вашем авто. Подробности обсудим в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у «Музея одной картины»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.