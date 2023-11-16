Пенза вчера и сегодня

Узнать городские истории, попросить удачи у Суворова и понять, почему горожан называли толстопятыми

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю вас познакомиться с удивительным городом. Вы посетите его знаковые места. Узнаете, как небольшая крепость превратилась в торговую и культурную столицу Сурского края.

Вас ждёт архитектура разных эпох, монументальное искусство советского периода и городская скульптура. Мы обойдём весь исторический центр и совершим променад по пензенскому Арбату — улице Московской.
Пенза вчера и сегодня
Пенза вчера и сегодня
Пенза вчера и сегодня
Пенза вчера и сегодня
Пенза вчера и сегодня
Ближайшие даты:
16
ноя
17
ноя
18
ноя
19
ноя
20
ноя
21
ноя
22
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пенза мемориальная

Начнём прогулку у комплекса «Оборонительный вал». Вы сделаете фото у памятника Первопоселенцу, рассмотрите звонницу и мортиру, полюбуетесь засурскими видами на смотровой площадке и выясните, как дикое поле превратилось в приятные городские районы.

Пенза архитектурная и художественная

Вы увидите масштабный ансамбль Соборной площади и узнаете историю старинной городской реликвии — чудотворной иконы. Оцените необычность картинной галереи в стиле северный модерн и красоту зрелого классицизма Архиерейского дома. Также поговорим о том, почему Пенза гордится своим «Музеем одной картины».

Пенза историческая

Я расскажу, как менялась жизнь пензенского края во времена драматических событий, которые охватывали всю Россию в разные периоды. Покажу памятники истории — памятный камень на месте дома, в котором останавливался Е. И. Пугачёв, мозаичное панно «Кандиевское восстание», монумент «Слава героям».

Пенза в портретах

Поговорим о выдающихся людях, чьи судьбы связаны с городом, — М. Ю. Лермонтове, В. Г. Белинском, М. Н. Загоскине, Д. В. Давыдове, А. Б. Мариенгофе, М. М. Сперанском, М. Е. Салтыкове-Щедрине, Н. Н. Бурденко. Вспомним талантливого режиссёра В. Э Мейерхольда, смелого капитана дальнего плавания К. С. Бадигина и историка В. О. Ключевского.

Пенза романтичная

Сверим часы с пензенской кукушкой. Постараемся не опоздать на свидание к «даме с собачкой» и увидим милый памятник «пензенским хорошеньким». Вас ждут романтические истории и лиричные стихи.

Пенза, исполняющая желания

Вы обязательно загадаете желания на все случаи жизни: погладите носик зайчика на счастье (памятник Петру и Февронии), почувствуете силу дружбы, коснувшись народной мудрости («Шкатулка пословиц»), попросите удачу у Суворова и пензенского гренадёра («Пензяк толстопятый»), а для поиска второй половинки примерите колечко у местного ювелира («Последний штрих»).

Пенза загадочная

И конечно, мы будем разгадывать тайны — как же вышло, что город строился на реке Пенза, а очутился на Суре и почему Пензу называли колыбелью революции, мордовскими Афинами, а жителей — толстопятыми.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов нет
  • Можно увеличить время прогулки, заменить или дополнить перечень достопримечательностей, построить автомобильно-пешеходный маршрут на вашем авто. Подробности обсудим в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у «Музея одной картины»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пензы

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Улицы и переулки
Московская улица
Популярные места
Первопоселенец
Самое главное
Архиерейский дом
Скульптуры и памятники
Памятник ювелиру
Музей одной картины

Похожие туры из Пензы

Пенза: первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
35 отзывов
Пенза: первая встреча
Увидеть памятные места города и услышать удивительные истории о его жителях и гостях
У памятника Первопоселенцу
15 янв
16 янв
17 янв
18 янв
4 000 за всё до 15 чел.
Знакомство с незабываемым городом на Суре
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Знакомство с незабываемым городом на Суре
Улица Кирова, 11, Пенза
Завтра
18 ноя
19 ноя
20 ноя
3 500 за всё до 20 чел.
Классные истории о Пензе
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Классные истории о Пензе
г. Пенза, Памятник Первопоселенцу
Завтра
18 ноя
19 ноя
20 ноя
3 500 за всё до 10 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Пензе
ХОРОШО
🧭
ТАМ