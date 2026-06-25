Лучшее время для экскурсии в Пензе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует зеленью и теплом. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, Пенза покрыта снегом, что добавляет особого очарования, но требует теплой одежды и обуви.

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Пензе. Узнаете, как небольшая крепость превратилась в культурную столицу Сурского края.Прогулка начнётся у комплекса «Оборонительный вал», где вы сделаете фото у памятника Первопоселенцу и

полюбуетесь засурскими видами. Увидите Соборную площадь, картинную галерею в стиле северный модерн и Архиерейский дом. Узнаете о драматических событиях пензенского края и выдающихся людях, связанных с городом. Вас ждут романтические истории, загадки и памятники, исполняющие желания

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пенза мемориальная

Начнём прогулку у комплекса «Оборонительный вал». Вы сделаете фото у памятника Первопоселенцу, рассмотрите звонницу и мортиру, полюбуетесь засурскими видами на смотровой площадке и выясните, как дикое поле превратилось в приятные городские районы.

Пенза архитектурная и художественная

Вы увидите масштабный ансамбль Соборной площади и узнаете историю старинной городской реликвии — чудотворной иконы. Оцените необычность картинной галереи в стиле северный модерн и красоту зрелого классицизма Архиерейского дома. Также поговорим о том, почему Пенза гордится своим «Музеем одной картины».

Пенза историческая

Я расскажу, как менялась жизнь пензенского края во времена драматических событий, которые охватывали всю Россию в разные периоды. Покажу памятники истории — памятный камень на месте дома, в котором останавливался Е. И. Пугачёв, мозаичное панно «Кандиевское восстание», монумент «Слава героям».

Пенза в портретах

Поговорим о выдающихся людях, чьи судьбы связаны с городом, — М. Ю. Лермонтове, В. Г. Белинском, М. Н. Загоскине, Д. В. Давыдове, А. Б. Мариенгофе, М. М. Сперанском, М. Е. Салтыкове-Щедрине, Н. Н. Бурденко. Вспомним талантливого режиссёра В. Э Мейерхольда, смелого капитана дальнего плавания К. С. Бадигина и историка В. О. Ключевского.

Пенза романтичная

Сверим часы с пензенской кукушкой. Постараемся не опоздать на свидание к «даме с собачкой» и увидим милый памятник «пензенским хорошеньким». Вас ждут романтические истории и лиричные стихи.

Пенза, исполняющая желания

Вы обязательно загадаете желания на все случаи жизни: погладите носик зайчика на счастье (памятник Петру и Февронии), почувствуете силу дружбы, коснувшись народной мудрости («Шкатулка пословиц»), попросите удачу у Суворова и пензенского гренадёра («Пензяк толстопятый»), а для поиска второй половинки примерите колечко у местного ювелира («Последний штрих»).

Пенза загадочная

И конечно, мы будем разгадывать тайны — как же вышло, что город строился на реке Пенза, а очутился на Суре и почему Пензу называли колыбелью революции, мордовскими Афинами, а жителей — толстопятыми.

Организационные детали