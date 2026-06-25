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Пенза вчера и сегодня

Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Пензе. Узнаете, как небольшая крепость превратилась в культурную столицу Сурского края.

Прогулка начнётся у комплекса «Оборонительный вал», где вы сделаете фото у памятника Первопоселенцу и
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полюбуетесь засурскими видами. Увидите Соборную площадь, картинную галерею в стиле северный модерн и Архиерейский дом. Узнаете о драматических событиях пензенского края и выдающихся людях, связанных с городом. Вас ждут романтические истории, загадки и памятники, исполняющие желания

5
88 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Фотографии у памятника Первопоселенцу
  • 🏛️ Увидите Соборную площадь
  • 🎨 Картинная галерея в стиле северный модерн
  • 📜 Истории о выдающихся людях
  • ❤️ Романтические истории и стихи
  • 🧩 Загадки и тайны Пензы

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Пензе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует зеленью и теплом. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, Пенза покрыта снегом, что добавляет особого очарования, но требует теплой одежды и обуви.
Сейчас август — это идеальное время.
Пенза вчера и сегодня
Пенза вчера и сегодня
Пенза вчера и сегодня

Что можно увидеть

  • Оборонительный вал
  • Памятник Первопоселенцу
  • Соборная площадь
  • Картинная галерея
  • Архиерейский дом
  • Памятный камень
  • Мозаичное панно
  • Монумент «Слава героям»
  • Памятник Петру и Февронии
  • Шкатулка пословиц
  • Памятник «Пензяк толстопятый»
  • Памятник «Последний штрих»

Описание экскурсии

Пенза мемориальная

Начнём прогулку у комплекса «Оборонительный вал». Вы сделаете фото у памятника Первопоселенцу, рассмотрите звонницу и мортиру, полюбуетесь засурскими видами на смотровой площадке и выясните, как дикое поле превратилось в приятные городские районы.

Пенза архитектурная и художественная

Вы увидите масштабный ансамбль Соборной площади и узнаете историю старинной городской реликвии — чудотворной иконы. Оцените необычность картинной галереи в стиле северный модерн и красоту зрелого классицизма Архиерейского дома. Также поговорим о том, почему Пенза гордится своим «Музеем одной картины».

Пенза историческая

Я расскажу, как менялась жизнь пензенского края во времена драматических событий, которые охватывали всю Россию в разные периоды. Покажу памятники истории — памятный камень на месте дома, в котором останавливался Е. И. Пугачёв, мозаичное панно «Кандиевское восстание», монумент «Слава героям».

Пенза в портретах

Поговорим о выдающихся людях, чьи судьбы связаны с городом, — М. Ю. Лермонтове, В. Г. Белинском, М. Н. Загоскине, Д. В. Давыдове, А. Б. Мариенгофе, М. М. Сперанском, М. Е. Салтыкове-Щедрине, Н. Н. Бурденко. Вспомним талантливого режиссёра В. Э Мейерхольда, смелого капитана дальнего плавания К. С. Бадигина и историка В. О. Ключевского.

Пенза романтичная

Сверим часы с пензенской кукушкой. Постараемся не опоздать на свидание к «даме с собачкой» и увидим милый памятник «пензенским хорошеньким». Вас ждут романтические истории и лиричные стихи.

Пенза, исполняющая желания

Вы обязательно загадаете желания на все случаи жизни: погладите носик зайчика на счастье (памятник Петру и Февронии), почувствуете силу дружбы, коснувшись народной мудрости («Шкатулка пословиц»), попросите удачу у Суворова и пензенского гренадёра («Пензяк толстопятый»), а для поиска второй половинки примерите колечко у местного ювелира («Последний штрих»).

Пенза загадочная

И конечно, мы будем разгадывать тайны — как же вышло, что город строился на реке Пенза, а очутился на Суре и почему Пензу называли колыбелью революции, мордовскими Афинами, а жителей — толстопятыми.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов нет
  • Можно увеличить время прогулки, заменить или дополнить перечень достопримечательностей, построить автомобильно-пешеходный маршрут на вашем авто. Подробности обсудим в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У «Музея одной картины»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Пензе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1758 туристов
Меня зовут Марина, я очень люблю город, в котором живу уже больше 20 лет. У меня филологическое образование, образование гида-экскурсовода и есть опыт музейной работы. Я люблю путешествовать сама, и мне нравится встречать гостей Пензы, открывать её и воодушевлять ею, смотреть, как люди удивляются, смеются, а иногда и негодуют, проникаясь историями города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 88 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
87
4
1
3
2
1
Полина
От души благодарим за чудесную экскурсию! Узнали много нового, интересного и чудесного про такой, казалось, знакомый город🙏 Экскурсия прошла на одном дыхании. С удовольствием рекомендуем о всей нашей большой семьи!
От души благодарим за чудесную экскурсию! Узнали много нового, интересного и чудесного про такой, казалось, знакомый
От души благодарим за чудесную экскурсию! Узнали много нового, интересного и чудесного про такой, казалось, знакомый
От души благодарим за чудесную экскурсию! Узнали много нового, интересного и чудесного про такой, казалось, знакомый
От души благодарим за чудесную экскурсию! Узнали много нового, интересного и чудесного про такой, казалось, знакомый
От души благодарим за чудесную экскурсию! Узнали много нового, интересного и чудесного про такой, казалось, знакомый
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Денис
Отличная экскурсия, хорошо продуманный маршрут и интересный материал.
Вот мой небольшой очерк.
Пенза: История на берегах Суры

Знаете, что объединяет императоров, бунтарей и поэтов? Все они оставили след в истории Пензы, которая начиналась…
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с маленькой деревянной крепости на засечной черте Российского Государства.
В далеком 1663 году на высоком берегу реки Пензы (в переводе с мордовского это слово означает «конец пути») по указу царя Алексея Михайловича срубили сторожевую крепость для охраны юго-восточных рубежей Руси. И действительно с крепостного холма открывается вид на многие километры вокруг. Внутри деревянных стен сразу возвели соборную церковь Всемилостивого Спаса, а вокруг быстро выросли слободы, где селились первые ремесленники и торговцы.

Город рос, деревянные храмы сменялись каменными. Жемчужина Пензы — величественный Спасский кафедральный собор — видел в своих стенах трех российских императоров: Александра I, Николая I и Николая II. А в сквере рядом с собором по приказу будущего царя Александра II облагородили скромный пустырь, превратив его в уютный сквер имени Лермонтова.

Кстати, о литературе. Пензенская земля — настоящая литературная сокровищница. Здесь, в усадьбе бабушки Тарханы, провел детство и обрел покой Михаил Лермонтов. В губернской гимназии учился критик Виссарион Белинский. И конечно, здесь останавливался бунтарь Емельян Пугачев, чей памятный камень до сих пор хранит память о тех событиях.
Сегодня Пенза — это не только богатая история, но и мощный индустриальный центр. В войну сюда эвакуировали десятки заводов, и город ковал оружие для Победы, включая легендарные «Катюши». После окончания Великой Отечественной Войны заводы остались в городе и продолжили работу и сейчас они заводы — лидеры по производству мебели, медоборудования и высокотехнологичных станков, а также изделий военного назначения.
И все это — на благодатной, щедрой земле. Пензенская область — это край плодородного чернозема, бескрайних полей и развитого сельского хозяйства. Здесь хочется жить, творить и возвращаться снова и снова.

Отличная экскурсия, хорошо продуманный маршрут и интересный материал.
Отличная экскурсия, хорошо продуманный маршрут и интересный материал.
Отличная экскурсия, хорошо продуманный маршрут и интересный материал.
Отличная экскурсия, хорошо продуманный маршрут и интересный материал.
Отличная экскурсия, хорошо продуманный маршрут и интересный материал.
Отличная экскурсия, хорошо продуманный маршрут и интересный материал.
Отличная экскурсия, хорошо продуманный маршрут и интересный материал.
Отличная экскурсия, хорошо продуманный маршрут и интересный материал.+2
Отличная экскурсия, хорошо продуманный маршрут и интересный материал.
Отличная экскурсия, хорошо продуманный маршрут и интересный материал.
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Елена
Марина замечательный гид и рассказчик. экскурсия вызвала неподдельный восторг, огромное спасибо за предоставленное удовольствие. Рекомендуем 💯
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Olga
Очень понравилась экскурсия! Марина так много нового для меня о городе рассказала. Хотя уже была там несколько раз, не представляла, насколько Пенза дышит историей! Маршрут хорошо продуман, гуляли долго но экскурсия не была утомительной. Спасибо Марине за интересный вечер. Рекомендую!
Очень понравилась экскурсия! Марина так много нового для меня о городе рассказала. Хотя уже была там
Очень понравилась экскурсия! Марина так много нового для меня о городе рассказала. Хотя уже была там
Очень понравилась экскурсия! Марина так много нового для меня о городе рассказала. Хотя уже была там
Очень понравилась экскурсия! Марина так много нового для меня о городе рассказала. Хотя уже была там
Очень понравилась экскурсия! Марина так много нового для меня о городе рассказала. Хотя уже была там
Очень понравилась экскурсия! Марина так много нового для меня о городе рассказала. Хотя уже была там
Очень понравилась экскурсия! Марина так много нового для меня о городе рассказала. Хотя уже была там
Очень понравилась экскурсия! Марина так много нового для меня о городе рассказала. Хотя уже была там+2
Очень понравилась экскурсия! Марина так много нового для меня о городе рассказала. Хотя уже была там
Очень понравилась экскурсия! Марина так много нового для меня о городе рассказала. Хотя уже была там
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Алексей
Отличные впечатления от экскурсии: интересно, доступно, со ссылками на литературные источники. Как Марина зачитывала стихи и прозу, как будто вскольз, невзначай… это просто можно заслушаться.
Для детей особенно интересно то, что сравнивали исторических личной, писателей, критиков с современными блогерами и медийными личностями.
Пенза встретила горячо (44 градуса) и интересно!)
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Татьяна
Очень понравилась экскурсия. Гуляли по центру Пензы в спокойном режиме, все успели посмотреть. Марина хороший разсказчик.
Очень понравилась экскурсия. Гуляли по центру Пензы в спокойном режиме, все успели посмотреть. Марина хороший разсказчик.
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