Прогулка начнётся у комплекса «Оборонительный вал», где вы сделаете фото у памятника Первопоселенцу и
6 причин купить эту экскурсию
- 📸 Фотографии у памятника Первопоселенцу
- 🏛️ Увидите Соборную площадь
- 🎨 Картинная галерея в стиле северный модерн
- 📜 Истории о выдающихся людях
- ❤️ Романтические истории и стихи
- 🧩 Загадки и тайны Пензы
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Оборонительный вал
- Памятник Первопоселенцу
- Соборная площадь
- Картинная галерея
- Архиерейский дом
- Памятный камень
- Мозаичное панно
- Монумент «Слава героям»
- Памятник Петру и Февронии
- Шкатулка пословиц
- Памятник «Пензяк толстопятый»
- Памятник «Последний штрих»
Описание экскурсии
Пенза мемориальная
Начнём прогулку у комплекса «Оборонительный вал». Вы сделаете фото у памятника Первопоселенцу, рассмотрите звонницу и мортиру, полюбуетесь засурскими видами на смотровой площадке и выясните, как дикое поле превратилось в приятные городские районы.
Пенза архитектурная и художественная
Вы увидите масштабный ансамбль Соборной площади и узнаете историю старинной городской реликвии — чудотворной иконы. Оцените необычность картинной галереи в стиле северный модерн и красоту зрелого классицизма Архиерейского дома. Также поговорим о том, почему Пенза гордится своим «Музеем одной картины».
Пенза историческая
Я расскажу, как менялась жизнь пензенского края во времена драматических событий, которые охватывали всю Россию в разные периоды. Покажу памятники истории — памятный камень на месте дома, в котором останавливался Е. И. Пугачёв, мозаичное панно «Кандиевское восстание», монумент «Слава героям».
Пенза в портретах
Поговорим о выдающихся людях, чьи судьбы связаны с городом, — М. Ю. Лермонтове, В. Г. Белинском, М. Н. Загоскине, Д. В. Давыдове, А. Б. Мариенгофе, М. М. Сперанском, М. Е. Салтыкове-Щедрине, Н. Н. Бурденко. Вспомним талантливого режиссёра В. Э Мейерхольда, смелого капитана дальнего плавания К. С. Бадигина и историка В. О. Ключевского.
Пенза романтичная
Сверим часы с пензенской кукушкой. Постараемся не опоздать на свидание к «даме с собачкой» и увидим милый памятник «пензенским хорошеньким». Вас ждут романтические истории и лиричные стихи.
Пенза, исполняющая желания
Вы обязательно загадаете желания на все случаи жизни: погладите носик зайчика на счастье (памятник Петру и Февронии), почувствуете силу дружбы, коснувшись народной мудрости («Шкатулка пословиц»), попросите удачу у Суворова и пензенского гренадёра («Пензяк толстопятый»), а для поиска второй половинки примерите колечко у местного ювелира («Последний штрих»).
Пенза загадочная
И конечно, мы будем разгадывать тайны — как же вышло, что город строился на реке Пенза, а очутился на Суре и почему Пензу называли колыбелью революции, мордовскими Афинами, а жителей — толстопятыми.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов нет
- Можно увеличить время прогулки, заменить или дополнить перечень достопримечательностей, построить автомобильно-пешеходный маршрут на вашем авто. Подробности обсудим в переписке.
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Отзывы и рейтинг
Вот мой небольшой очерк.
Пенза: История на берегах Суры
Знаете, что объединяет императоров, бунтарей и поэтов? Все они оставили след в истории Пензы, которая начиналась…
Для детей особенно интересно то, что сравнивали исторических личной, писателей, критиков с современными блогерами и медийными личностями.
Пенза встретила горячо (44 градуса) и интересно!)