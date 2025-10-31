Пенза открывает свои тайны через судьбы великих людей, таких как Лермонтов и Белинский.
Прогулка по Соборной площади, знакомство с архитектурными шедеврами, такими как Спасский кафедральный собор и Архиерейский дом, оставят неизгладимое впечатление.
Узнайте, почему Пензу называют литературной столицей Поволжья и как её улицы хранят эхо великих историй. Пройдитесь по скверам и улицам, оцените Засурские просторы и почувствуйте дух города
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 📚 Литературное наследие
- 🌳 Прогулка по скверам
- 🔍 Тайны и загадки Пензы
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Спасский кафедральный собор
- Архиерейский дом
- Губернаторский дом
- Здание картинной галереи
- Преображенский храм
- Памятник «Первопоселенец»
Описание экскурсии
Откуда есть пошла пензенская земля
В самом сердце Пензы — на Соборной площади, которая хранит память о всей истории города, — я покажу вам все элементы её архитектурного ансамбля:
- Спасский кафедральный собор, где находятся главные пензенские святыни
- Архиерейский дом — памятник культуры и архитектурная жемчужина города
- Губернаторский дом, где служил чиновник, за которого Наполеон готов был отдать любое европейское королевство
- Здание картинной галереи в стиле модерн, где разместился старейший и богатейший музей России
Причудливый диалог эпох
Двигаемся дальше — из глубин истории в наши дни. По пути погуляем по первому скверу города и по улице, на которой никто никогда не жил. А со смотровой площадки понаблюдаем за Засурскими просторами и оценим достопримечательности различных эпох:
- Самое старое здание Преображенского храма
- Новые микрорайоны ГПЗ и Ахун
- Остатки земляного оборонительного вала
- Памятник «Первопоселенец», который подтолкнёт вас к разгадке тайны названия нашего города
Жизнь замечательных людей
И вот перед нами самое литературное здание Пензы, по крылечку которого важно поднимался Иван Лажечников и весело взбегал гимназист Висяша Белинский. Здесь вы узнаете:
- Почему Пензу считают литературной столицей Поволжья
- Кто назвал наш город «садом красавиц»
- Откуда пошла фраза «Пенза — перекрёсток России»
- Кто из «пензенских хорошеньких» составил счастье знаменитых россиян
Организационные детали
- Все объекты осматриваем снаружи. Кафедральный собор можно при желании осмотреть изнутри
- Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Пензе
Провела экскурсии для 131 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я аккредитованный гид. Очень люблю свой город и готова поделиться своей любовью с вами. В 2023 году стала победительницей в региональном конкурсе «Лучший экскурсовод Пензенской области». Но лучшая моя награда — яркие эмоции и положительные впечатления моих гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Елена
31 окт 2025
Экскурсия больше всего подходит для жителей города Пензы. Очень объёмная и интересная. Что нам не хватило, это наших знаний в области истории. Теперь есть большое желание посетить много мест, про которые рассказывала Ольга и заполнить свои пробелы. Хотели бы очень поблагодарить Ольгу за интересную экскурсию. Рекомендуем к выбору.
Е
Евгений
27 окт 2025
Спасибо Ольге за интересную экскурсию! Было ненапряжно, неофициально и вполне по-дружески, как будто в гости заехали. Формат повествования больше с уклоном на исторических людей, связанных с Пензой, чем на перечисление
Ольга
26 окт 2025
Ездили недавно, в конце октября 2025. Экскурсия "Знакомьтесь: Пенза" с Ольгой - это прекрасная возможность увидеть город по-новому! Прогулка по историческим кварталам оживила прошлое Пензы, а рассказы Ольги об известных жителях были настолько увлекательными, что мы почувствовали искреннюю симпатию к этому городу. Рекомендую всем, кто хочет проникнуться духом Пензы и узнать её историю!
Светлана
14 сен 2025
Экскурсия понравилась. Познакомились с городом. Ольга - отличный рассказчик. Узнали об известных людях, увидели старинные дома, получили много новых знаний.
Н
Николай
7 сен 2025
Экскурсовод отличный!
Экскурсия понравилась.
Алексей
11 авг 2025
Ольга, познакомила нашу небольшую группу из 4 человек с многолетней историей родного города. Показала центральную часть Пензы через знакомство с знаменитыми фамилиями видных жителей города, и рассказала об укладе метных жителей и как развивалась застройка Пензы. Время экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую её всем гостям города как интересного рассказчика и профессионального гида.
М
Марина
25 июл 2025
Ольга, спасибо за увлекательную и интересную экскурсию. 2,5 часа пролетели незаметно.
Юлия
22 июл 2025
Экскурсия через рассказ о людях, которые жили в Пензе имеет место быть. И оказалось, что известных и не очень людей в городе было много. Но так как мы были первый раз в городе нам не хватило истории самого города, деталей, мифов.
Т
Татьяна
10 июл 2025
Очень интересная экскурсия, экскурсовод погружен в материал, а это гарантия интересного рассказа
М
Марина
4 июл 2025
Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Ольгу Анатольевну за экскурсию по г Пенза от 03.06. Содержательно, интересно, эмоционально, полное погружение в историю, архитектуру города, масса известных личностей. После такой экскурсии г Пенза вырос в наших глазах, захотелось еще раз и не раз приехать сюда! Большое спасибо Ольге Анатольевне и фирме имеющий такого сотрудника!
А
Анатолий
3 июл 2025
Огромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию по Пензе. Мы познакомились с этим прекрасным городом, о котором раньше имели слабое представление. Оказалось в этом городе родились и жили многие знаменитые люди. Благодарим за удовольствие общения с прекрасным гидом.
Марина
24 июн 2025
Были на экскурстюии с подругой. Не зашло. Тяжело слушать. Не хочу обидеть Ольгу. Она, действительно, много знает. Но, подача материала…. извините, хромает на обе ножки. Экскурсовод, в своём рассказе, должен предложения догаваривать до конца, а не бросать на середине когда вы вспомнили, на ваш взгляд, что-то поинтереснее. От этого рассказ не становится более занимательным. Наоборот, получается каким-то рваным и непоследовательным.
Р
Роман
20 июн 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия по истории города Пенза и известным людям, в разные годы проживавших в регионе. Интересные факты и легенды города. Экскурсия проходит в центре города, достаточно небольшой
С
Светлана
18 июн 2025
С удовольствием и пользой узнали много нового для себя о Пензе и жизни замечательных и значимых людей для города и России.
Спасибо Ольге.
Т
Татьяна
23 мая 2025
Ольга провела прекрасную экскурсию по центру Пензы,подробно рассказала историю города, о его выдающихся жителях,достопримечательностях.
Остались очень довольны. Большое спасибо Ольге,замечательному профессионалу и обаятельной женщине.
