Пенза открывает свои тайны через судьбы великих людей, таких как Лермонтов и Белинский. Прогулка по Соборной площади, знакомство с архитектурными шедеврами, такими как Спасский кафедральный собор и Архиерейский дом, оставят неизгладимое впечатление. Узнайте, почему Пензу называют литературной столицей Поволжья и как её улицы хранят эхо великих историй. Пройдитесь по скверам и улицам, оцените Засурские просторы и почувствуйте дух города

Описание экскурсии

Откуда есть пошла пензенская земля

В самом сердце Пензы — на Соборной площади, которая хранит память о всей истории города, — я покажу вам все элементы её архитектурного ансамбля:

Спасский кафедральный собор, где находятся главные пензенские святыни

Архиерейский дом — памятник культуры и архитектурная жемчужина города

Губернаторский дом, где служил чиновник, за которого Наполеон готов был отдать любое европейское королевство

Здание картинной галереи в стиле модерн, где разместился старейший и богатейший музей России

Причудливый диалог эпох

Двигаемся дальше — из глубин истории в наши дни. По пути погуляем по первому скверу города и по улице, на которой никто никогда не жил. А со смотровой площадки понаблюдаем за Засурскими просторами и оценим достопримечательности различных эпох:

Самое старое здание Преображенского храма

Новые микрорайоны ГПЗ и Ахун

Остатки земляного оборонительного вала

Памятник «Первопоселенец», который подтолкнёт вас к разгадке тайны названия нашего города

Жизнь замечательных людей

И вот перед нами самое литературное здание Пензы, по крылечку которого важно поднимался Иван Лажечников и весело взбегал гимназист Висяша Белинский. Здесь вы узнаете:

Почему Пензу считают литературной столицей Поволжья

Кто назвал наш город «садом красавиц»

Откуда пошла фраза «Пенза — перекрёсток России»

Кто из «пензенских хорошеньких» составил счастье знаменитых россиян

Организационные детали