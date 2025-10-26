Прогулка начнётся у комплекса «Оборонительный вал», где можно сделать фото у памятника Первопоселенцу. Далее вас ждёт Соборная площадь с её старинной реликвией и уникальной картинной галереей.
В завершение экскурсии вы посетите памятные места, связанные с известными личностями, и загадочные уголки Пензы
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 🖼️ Уникальные музеи
- 🗿 Исторические памятники
- 🌆 Прогулка по пензенскому Арбату
- 🕵️♂️ Загадки и тайны города
- 📜 Легенды и истории
Что можно увидеть
- Оборонительный вал
- Памятник Первопоселенцу
- Соборная площадь
- Архиерейский дом
- Музей одной картины
- Памятный камень Е.И. Пугачёва
- Мозаичное панно «Кандиевское восстание»
- Монумент «Слава героям»
Описание экскурсии
Пенза мемориальная
Начнём прогулку у комплекса «Оборонительный вал». Вы сделаете фото у памятника Первопоселенцу, рассмотрите звонницу и мортиру, полюбуетесь засурскими видами на смотровой площадке и выясните, как дикое поле превратилось в приятные городские районы.
Пенза архитектурная и художественная
Вы увидите масштабный ансамбль Соборной площади и узнаете историю старинной городской реликвии — чудотворной иконы. Оцените необычность картинной галереи в стиле северный модерн и красоту зрелого классицизма Архиерейского дома. Также поговорим о том, почему Пенза гордится своим «Музеем одной картины».
Пенза историческая
Я расскажу, как менялась жизнь пензенского края во времена драматических событий, которые охватывали всю Россию в разные периоды. Покажу памятники истории — памятный камень на месте дома, в котором останавливался Е. И. Пугачёв, мозаичное панно «Кандиевское восстание», монумент «Слава героям».
Пенза в портретах
Поговорим о выдающихся людях, чьи судьбы связаны с городом, — М. Ю. Лермонтове, В. Г. Белинском, М. Н. Загоскине, Д. В. Давыдове, А. Б. Мариенгофе, М. М. Сперанском, М. Е. Салтыкове-Щедрине, Н. Н. Бурденко. Вспомним талантливого режиссёра В. Э Мейерхольда, смелого капитана дальнего плавания К. С. Бадигина и историка В. О. Ключевского.
Пенза романтичная
Сверим часы с пензенской кукушкой. Постараемся не опоздать на свидание к «даме с собачкой» и увидим милый памятник «пензенским хорошеньким». Вас ждут романтические истории и лиричные стихи.
Пенза, исполняющая желания
Вы обязательно загадаете желания на все случаи жизни: погладите носик зайчика на счастье (памятник Петру и Февронии), почувствуете силу дружбы, коснувшись народной мудрости («Шкатулка пословиц»), попросите удачу у Суворова и пензенского гренадёра («Пензяк толстопятый»), а для поиска второй половинки примерите колечко у местного ювелира («Последний штрих»).
Пенза загадочная
И конечно, мы будем разгадывать тайны — как же вышло, что город строился на реке Пенза, а очутился на Суре и почему Пензу называли колыбелью революции, мордовскими Афинами, а жителей — толстопятыми.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов нет
в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети 13-16 лет
|500 ₽
|Дети до 12 лет
|300 ₽
|Пенсионеры
|1000 ₽
Отзывы и рейтинг
Марина приятный и обонятельный человек, которого легко и интересно слушать. В общем, чарует и завораживает.
Она провела нас по всем важным событиям за 350 лет. Очень рекомендую!
Информация была преподнесена нам очень интересно и необычно.
Большое спасибо за увлекательный рассказ и старый двор).
Марина — не просто экскурсовод, а
Спасибо огромное! ❤️