Пенза вчера и сегодня (в группе)

Откройте для себя Пензу: от крепости до культурной столицы. Прогулка по историческому центру и улице Московской ждёт вас
Приглашаются все желающие на групповую экскурсию по Пензе. Вы увидите памятники, узнаете историю города и его знаковых мест.

Прогулка начнётся у комплекса «Оборонительный вал», где можно сделать фото у памятника Первопоселенцу. Далее вас ждёт Соборная площадь с её старинной реликвией и уникальной картинной галереей.

В завершение экскурсии вы посетите памятные места, связанные с известными личностями, и загадочные уголки Пензы
5
18 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Архитектурные шедевры
  • 🖼️ Уникальные музеи
  • 🗿 Исторические памятники
  • 🌆 Прогулка по пензенскому Арбату
  • 🕵️‍♂️ Загадки и тайны города
  • 📜 Легенды и истории
Пенза вчера и сегодня (в группе)© Марина
Пенза вчера и сегодня (в группе)© Марина
Пенза вчера и сегодня (в группе)© Марина
Ближайшие даты:
16
ноя22
ноя23
ноя27
ноя30
ноя7
дек13
дек
Время начала: 10:00, 10:30, 16:30

Что можно увидеть

  • Оборонительный вал
  • Памятник Первопоселенцу
  • Соборная площадь
  • Архиерейский дом
  • Музей одной картины
  • Памятный камень Е.И. Пугачёва
  • Мозаичное панно «Кандиевское восстание»
  • Монумент «Слава героям»

Описание экскурсии

Пенза мемориальная

Начнём прогулку у комплекса «Оборонительный вал». Вы сделаете фото у памятника Первопоселенцу, рассмотрите звонницу и мортиру, полюбуетесь засурскими видами на смотровой площадке и выясните, как дикое поле превратилось в приятные городские районы.

Пенза архитектурная и художественная

Вы увидите масштабный ансамбль Соборной площади и узнаете историю старинной городской реликвии — чудотворной иконы. Оцените необычность картинной галереи в стиле северный модерн и красоту зрелого классицизма Архиерейского дома. Также поговорим о том, почему Пенза гордится своим «Музеем одной картины».

Пенза историческая

Я расскажу, как менялась жизнь пензенского края во времена драматических событий, которые охватывали всю Россию в разные периоды. Покажу памятники истории — памятный камень на месте дома, в котором останавливался Е. И. Пугачёв, мозаичное панно «Кандиевское восстание», монумент «Слава героям».

Пенза в портретах

Поговорим о выдающихся людях, чьи судьбы связаны с городом, — М. Ю. Лермонтове, В. Г. Белинском, М. Н. Загоскине, Д. В. Давыдове, А. Б. Мариенгофе, М. М. Сперанском, М. Е. Салтыкове-Щедрине, Н. Н. Бурденко. Вспомним талантливого режиссёра В. Э Мейерхольда, смелого капитана дальнего плавания К. С. Бадигина и историка В. О. Ключевского.

Пенза романтичная

Сверим часы с пензенской кукушкой. Постараемся не опоздать на свидание к «даме с собачкой» и увидим милый памятник «пензенским хорошеньким». Вас ждут романтические истории и лиричные стихи.

Пенза, исполняющая желания

Вы обязательно загадаете желания на все случаи жизни: погладите носик зайчика на счастье (памятник Петру и Февронии), почувствуете силу дружбы, коснувшись народной мудрости («Шкатулка пословиц»), попросите удачу у Суворова и пензенского гренадёра («Пензяк толстопятый»), а для поиска второй половинки примерите колечко у местного ювелира («Последний штрих»).

Пенза загадочная

И конечно, мы будем разгадывать тайны — как же вышло, что город строился на реке Пенза, а очутился на Суре и почему Пензу называли колыбелью революции, мордовскими Афинами, а жителей — толстопятыми.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов нет

в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети 13-16 лет500 ₽
Дети до 12 лет300 ₽
Пенсионеры1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У «Музея одной картины»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Пензе
Провела экскурсии для 1391 туриста
Меня зовут Марина, я очень люблю город, в котором живу уже больше 20 лет. У меня филологическое образование, образование гида-экскурсовода и есть опыт музейной работы. Я люблю путешествовать сама, и мне нравится встречать гостей Пензы, открывать её и воодушевлять ею, смотреть, как люди удивляются, смеются, а иногда и негодуют, проникаясь историями города.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Пенза вчера и сегодня (в группе) (Дятчина)Пенза вчера и сегодня (в группе) (Ия)Пенза вчера и сегодня (в группе) (Куприянова)Пенза вчера и сегодня (в группе) (Анжела)Пенза вчера и сегодня (в группе) (Марина)
В
Влада
26 окт 2025
Были на экскурсии с Мариной в сб. Очень интересная экскурсия, прогуляли 3 часа, Марина помогла попасть на сеанс в музей одной картины (тк связь не работала).
Марина приятный и обонятельный человек, которого легко и интересно слушать. В общем, чарует и завораживает.
Она провела нас по всем важным событиям за 350 лет. Очень рекомендую!
Были на экскурсии с Мариной в сб. Очень интересная экскурсия, прогуляли 3 часа, Марина помогла попасть
Валерий
Валерий
10 окт 2025
Добрый день. Даже не ожидали, что будет интересно и подробно. Гид профессионал на все сто
Е
Елена
24 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. . Марина -. не только замечательный, знающий, прекрасно владеющий материалом, экскурсовод, но и талантливый рассказчик. Нам хотелось, чтобы экскурсия долго не кончалась.. Она не только великолепно показала,
читать дальше

но и интересно, подробно рассказала о всех достопримечательностях города. Ответила на все наши вопросы. Спасибо, что благодаря экскурсоводу, мы узнали так много нового о прошлом,современном и будущем города Пензы. Оцениваем работу по организации и проведению экскурсии на отлично. Марине благодарность и самые добрые пожелания.

Т
Татьяна
14 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, узнали много нового для себя, хоть и не первый раз были в городе. Очень грамотный экскурсовод, отвечала на сторонние вопросы, интересно вела рассказ. В целом экскурсия очень понравилась!
А
Александр
13 сен 2025
Спасибо за экскурсию. Все очень понравилось. Экскурсовод очень интересно рассказывал о своём городе, даже не заметили, как экскурсия закончилась. Все прошло на одном дыхании.
О
Ольга
27 авг 2025
Очень благодарны экскурсоводу Марине за замечательное знакомство с городом Пензой! Интересно, увлекательно, содержательно! Маршрут был простым и логично выстроенным. Рекомендую всем, и, возможно, сами ещё посетим другие экскурсии Марины))
Ирина
Ирина
18 авг 2025
Большое спасибо!
Дятчина
Дятчина
21 июл 2025
Посмотреть город и послушать влюбленного в город экскурсовода не помешал даже дождь.
Информация была преподнесена нам очень интересно и необычно.
Большое спасибо за увлекательный рассказ и старый двор).
Посмотреть город и послушать влюбленного в город экскурсовода не помешал даже дождь.
И
Ия
20 июл 2025
Спасибо, Марина великолепный рассказчик, много информации по истории, местных обычаях, людях живших в городе. Рассказ с очень глубоким погружением и любовью к своему городу.
Спасибо, Марина великолепный рассказчик, много информации по истории, местных обычаях, людях живших в городе. Рассказ с
И
Иван
15 июл 2025
Больно понравилась экскурсия. Все организованно и понятно. Одназнчно рекомендую!
К
Куприянова
13 июл 2025
Если вы хотите не просто увидеть Пензу, а прочувствовать её историю, культуру и даже её душу — экскурсия с Мариной станет для вас настоящим подарком!

Марина — не просто экскурсовод, а
читать дальше

настоящий гид-энтузиаст. Она чувствует группу, отвечает на любые вопросы (даже самые неожиданные!) и умеет подать материал так, что и взрослые, и дети слушают.

После этой экскурсии Пенза открылась для меня с новой стороны: город-история, город-искусство, город-загадка. И всё это — благодаря Марине!

Рекомендую на 200% — если хотите не просто «отбыть» экскурсию, а получить море эмоций и знаний.

Если вы хотите не просто увидеть Пензу, а прочувствовать её историю, культуру и даже её душу — экскурсия с Мариной станет для вас настоящим подарком!
Галина
Галина
1 июн 2025
Отличная экскурсия! Марина - прекрасный рассказчик, умеющая увлечь темой! 2,5 часа прошло не заметно! Спасибо!
А
Анжела
19 мая 2025
В Пензе бываем по долгу службы, в командировках. Решили пополнить свои знания про город. Пенза открылась совсем по-новому, когда Марина поведала нам, сколько знаменитых людей родились в Пензе, провели своё
читать дальше

детство или зрелые годы в городе. Теперь в планах посещение ботанического сада, картинной галереи Савицкого, музея одной картины, танцующих фонтанов и даже некоторых кафе. Большое спасибо Марине за увлекательный рассказ про Пензу, нам очень понравилась экскурсия!

В Пензе бываем по долгу службы, в командировках. Решили пополнить свои знания про город. Пенза открылась
О
Ольга
17 апр 2025
Хочу выразить благодарность Марине- прекрасный гид, отлично знающий историю Пензы. Очень познавательная была экскурсия, тем более, что экскурсия получилась индивидуальной- нас было 2 туриста. В Пензе мы впервые, а Марина с такой душой, так профессионально рассказывает, что не замечаешь времени, усталости, и хочется слушать ее и слушать… Спасибо за таких профессионалов! Буду рекомендовать ее своим друзьям как отличного гида!!!
Марина
Марина
31 мар 2025
В Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этом мне помогла авторская экскурсия "Пенза вчера и сегодня" экскурсовода Марины. Это профессионал своего дела! Марина показала город нетривиально, делая акценты на интересных деталях и с большим юмором. Два с половиной часа прошли на одном дыхании!
Спасибо огромное! ❤️
В Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этом

Входит в следующие категории Пензы

