Пенза предлагает уникальную возможность погрузиться в её богатую историю и культуру.
Туристы смогут увидеть остатки древней крепости, посетить памятник первым поселенцам и насладиться прогулкой по пешеходной улице. Личности Дениса Давыдова и
Туристы смогут увидеть остатки древней крепости, посетить памятник первым поселенцам и насладиться прогулкой по пешеходной улице. Личности Дениса Давыдова и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть древнюю крепость
- 🕌 Посетить известные монастыри
- 🗿 Узнать о знаменитых личностях
- 🚶♂️ Прогуляться по историческим улицам
- ⛪ Посетить православные святыни
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы экскурсия также возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Древняя крепость
- Памятник первым поселенцам
- Спасский кафедральный собор
- Свято-Троицкий монастырь
- Митрофановский храм
- Дом Мейерхольда
Описание экскурсии
Пенза — это город, сочетающий в себе богатую культуру и самобытные памятники, а также славные имена выдающихся людей. Исторический центр, находящийся на холме, дарит особое ощущение полета и свободы.
Исторические достопримечательности
Во время экскурсии вы сможете увидеть:
- Остатки древней крепости;
- Памятник первым поселенцам;
- Поразительный древний монастырь;
- Прогулка по живописной пешеходной улице.
Личности и памятники
Мы откроем для себя новые грани таких известных личностей, как Денис Давыдов и Михаил Лермонтов. Город полон памятников, отражающих его историю и культуру:
- Памятник Лермонтову;
- Памятник Денису Давыдову;
- Монумент Виссариону Белинскому;
- Памятники героям афганской войны.
Православные святыни
Кроме того, мы познакомимся с величайшими православными святынями Пензы:
- Спасский кафедральный собор;
- Свято-Троицкий монастырь;
- Митрофановский храм.
История этих мест тесно связана с судьбой города, в их стенах находятся намоленные иконы, которые посещали царские особы.
Забронируйте свою экскурсию
Важно отметить, что для бронирования экскурсии в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник первым поселенцам
- Памятник Лермонтову и Денису Давыдову
- Дом Мейерхольда
- Спасский кафедральный собор
- Свято-Троицкий монастырь
- Митрофановский храм
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Владимир Иванович мастер своего дела! Экскурсия по Пензе была прекрасна! Гид учел все наши особенности и пожелания, его стараниями мы влюбились в этот дивный город)
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Г
Экскурсовод Ольга Константиновна познакомила нас с Пензой. История города оживала на наших глазах. Поэты, писатели, врачи, художники, исторические и современные личности, родившиеся, жившие в самом городе или в его окрестностях
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Р
Замечаний по организации, проведению экскурсии и излложению материала нет, всё объёмно, интересно, граимотно, профессионально и с привязкой к сегодняшнему времени. Экскурсовод был с нами на одной волне не только в смысле возраста (нас было трое пенсионеров), но и по восприятию как истории, так и современных вопросов. Всё очень понравилось!
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В
Замечаний по организации, проведению экскурсии и излложению материала нет, всё объёмно, интересно, граимотно, профессионально и с привязкой к сегодняшнему времени. Экскурсовод был с нами на одной волне не только в смысле возраста (нас было трое пенсионеров), но и по восприятию как истории, так и современных вопросов. Всё очень понравилось!
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О
Понравилась экскурсия и гид,знаток города. Владимир Иванович очень интересно провел экскурию. Много дал информации о городе,людях,которые развивали город в разное время! Спасибо!
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О
Понравилась экскурсия и гид,знаток города. Владимир Иванович очень интересно провел экскурию. Много дал информации о городе,людях,которые развивали город в разное время! Спасибо!
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