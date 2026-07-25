Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы экскурсия также возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде.

Пенза предлагает уникальную возможность погрузиться в её богатую историю и культуру.Туристы смогут увидеть остатки древней крепости, посетить памятник первым поселенцам и насладиться прогулкой по пешеходной улице. Личности Дениса Давыдова и

Михаила Лермонтова откроются с новой стороны. На площади можно полюбоваться ангелом мира, а у дома Мейерхольда - скульптурой знаменитому режиссеру. Также экскурсия включает посещение значимых православных святынь, таких как Спасский кафедральный собор и Свято-Троицкий монастырь

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Ваш гид в Пензе

Описание экскурсии

Пенза — это город, сочетающий в себе богатую культуру и самобытные памятники, а также славные имена выдающихся людей. Исторический центр, находящийся на холме, дарит особое ощущение полета и свободы.

Исторические достопримечательности

Во время экскурсии вы сможете увидеть:

Остатки древней крепости;

Памятник первым поселенцам;

Поразительный древний монастырь;

Прогулка по живописной пешеходной улице.

Личности и памятники

Мы откроем для себя новые грани таких известных личностей, как Денис Давыдов и Михаил Лермонтов. Город полон памятников, отражающих его историю и культуру:

Памятник Лермонтову;

Памятник Денису Давыдову;

Монумент Виссариону Белинскому;

Памятники героям афганской войны.

Православные святыни

Кроме того, мы познакомимся с величайшими православными святынями Пензы:

Спасский кафедральный собор;

Свято-Троицкий монастырь;

Митрофановский храм.

История этих мест тесно связана с судьбой города, в их стенах находятся намоленные иконы, которые посещали царские особы.

Забронируйте свою экскурсию

Важно отметить, что для бронирования экскурсии в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.