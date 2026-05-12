Исследовать Пензу на велосипеде — значит увидеть её целиком и без спешки. Мы проедем по набережной, заглянем в центр и захватим зелёные зоны, куда не всегда доходят пешком.
Маршрут выстроен так, чтобы вы успели прочувствовать город и проследить смену ритмов и пространств — от оживлённых улиц до спокойных парков.
Описание экскурсии
Это не экскурсия в классическом смысле, а велопрогулка с сопровождением: я задам темп, проведу по маршруту и позабочусь о том, чтобы поездка прошла безопасно и комфортно.
Что вас ожидает
- Набережная реки Пензы с её доминантой — 25-метровым монументом «Росток» — и видами на воду
- Улица Московская — центральная пешеходная артерия города
- Юбилейная площадь с современным зданием филармонии и киноконцертным залом «Пенза»
- Два зелёных парка — «Копилка пословиц» и сквер Славы — удобные для спокойной велоезды
- Мемориальный комплекс «Журавли» и музей военной техники под открытым небом
- Ангарский затон — островная часть маршрута и неожиданные городские локации, куда редко доходят пешком
Организационные детали
- Прогулка подходит для взрослых с хорошей физической подготовкой
- Поедем на горных велосипедах, прокат включён в стоимость
- Мы преодолеем примерно 20 км. По желанию можно увеличить или сократить маршрут и время, детали уточняйте в переписке
- По пути можно будет сделать остановку для перекуса и отдыха
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Клары Цеткин
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Пензе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Всем привет! Я увлекаюсь велосипедами уже более десяти лет — а в какой-то момент решил заняться ещё и видеоблогингом, снимал красивые ролики, участвовал в разных конкурсах. И решил, что хочу делиться этой красотой и с другими людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
это было лучшее решение Евгения сделать маршрут-знакомство с городом на велосипедах!
получили истинное удовольствие: узнали город с разных сторон, провели день с пользой для здоровья, ни капли не устали!
супер! всем рекомендую! даже если у вас нулевой уровень подготовки! очень легко, интересно и нестандартно!
от 2600 ₽ за человека