Пенза — единственный город России, через который проходит 45 меридиан. Поэтому отсюда, а не из столицы, начинается отсчёт точного московского времени. Как этот факт влияет на жизнь и образ города? Обсудим. А также пройдём по историческим улицам и выясним, где жили и творили такие яркие личности, как Мейерхольд, Ключевский, Мозжухин, Белинский и Лермонтов.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Пензе

Татьяна Ваш гид в Пензе

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Начнём с историко-культурного центра, где осмотрим памятник Первопоселенцу и памятник Пензяку толстопятому, разгадаем тайну основания города и его забавного прозвища.

Полюбуемся архитектурными ансамблями старинной Соборной площади и современной Фонтанной, которые раскрывают облик города 18 и 21 веков.

Побываем в квартале двух монастырей — мужского и женского, связанном с таинственной монахиней — «дамой с попугаем».

Пройдём по главной пешеходной улице Московской, где сохранились купеческие особняки, и насчитаем 15 памятников и арт-объектов, включая памятник Белинскому и необычный памятник Денису Давыдову.

Заглянем в дверь Казённой палаты, где служил М. Е. Салтыков-Щедрин, и в окна Губернаторского дома, где трудился выдающийся чиновник, за которого Наполеон готов был отдать любое европейское королевство.

Увидим дом, где жил Карабас-Барабас, и рассмотрим памятник Мейерхольду.

Прогуляемся по «трогательному кварталу», где можно потрогать арт-объекты и послушать кукушку в часах.

Сфотографируемся на фоне деревянного особнячка, рядом с городской скульптурой «Пензенская хорошенькая».

Пройдём по музейному кварталу с уникальными музеями, включая Музей одной картины, музей Мейерхольда и картинную галерею.

Попробуем сладкий сувенир, который космонавты брали на орбиту.

Поговорим:

О сурской стерляди, которую 40 лет помнил Лев Толстой

Важных исторических событиях: как началась гражданская война и что означала надпись «А мы из Пензы!» на Рейхстаге

Романтических встречах на 45 меридиане: знакомстве Ивана Анненкова с француженкой Полиной Гебль, помолвке родителей В. И. Ленина и стихах Дениса Давыдова «Пензе-вдохновительнице»

Музейном ренессансе, произошедшем в Пензе

Театральных традициях, русских романсах и песнях, связанных с пензяками, а также влиянии художественного училища Пензы на русскую авангардную живопись

Организационные детали

Прогулка возможна с детьми от 14 лет.