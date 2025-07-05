А также пройдём по историческим улицам и выясним, где жили и творили такие яркие личности, как Мейерхольд, Ключевский, Мозжухин, Белинский и Лермонтов.
Описание экскурсии
Начнём с историко-культурного центра, где осмотрим памятник Первопоселенцу и памятник Пензяку толстопятому, разгадаем тайну основания города и его забавного прозвища.
Полюбуемся архитектурными ансамблями старинной Соборной площади и современной Фонтанной, которые раскрывают облик города 18 и 21 веков.
Побываем в квартале двух монастырей — мужского и женского, связанном с таинственной монахиней — «дамой с попугаем».
Пройдём по главной пешеходной улице Московской, где сохранились купеческие особняки, и насчитаем 15 памятников и арт-объектов, включая памятник Белинскому и необычный памятник Денису Давыдову.
Заглянем в дверь Казённой палаты, где служил М. Е. Салтыков-Щедрин, и в окна Губернаторского дома, где трудился выдающийся чиновник, за которого Наполеон готов был отдать любое европейское королевство.
Увидим дом, где жил Карабас-Барабас, и рассмотрим памятник Мейерхольду.
Прогуляемся по «трогательному кварталу», где можно потрогать арт-объекты и послушать кукушку в часах.
Сфотографируемся на фоне деревянного особнячка, рядом с городской скульптурой «Пензенская хорошенькая».
Пройдём по музейному кварталу с уникальными музеями, включая Музей одной картины, музей Мейерхольда и картинную галерею.
Попробуем сладкий сувенир, который космонавты брали на орбиту.
Поговорим:
- О сурской стерляди, которую 40 лет помнил Лев Толстой
- Важных исторических событиях: как началась гражданская война и что означала надпись «А мы из Пензы!» на Рейхстаге
- Романтических встречах на 45 меридиане: знакомстве Ивана Анненкова с француженкой Полиной Гебль, помолвке родителей В. И. Ленина и стихах Дениса Давыдова «Пензе-вдохновительнице»
- Музейном ренессансе, произошедшем в Пензе
- Театральных традициях, русских романсах и песнях, связанных с пензяками, а также влиянии художественного училища Пензы на русскую авангардную живопись
Организационные детали
Прогулка возможна с детьми от 14 лет.
