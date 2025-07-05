Мои заказы

В Пензу на 45 меридиан

Познакомиться с жизнью непровинциальной провинции
Пенза — единственный город России, через который проходит 45 меридиан. Поэтому отсюда, а не из столицы, начинается отсчёт точного московского времени. Как этот факт влияет на жизнь и образ города? Обсудим.

А также пройдём по историческим улицам и выясним, где жили и творили такие яркие личности, как Мейерхольд, Ключевский, Мозжухин, Белинский и Лермонтов.
32 отзыва
Описание экскурсии

Начнём с историко-культурного центра, где осмотрим памятник Первопоселенцу и памятник Пензяку толстопятому, разгадаем тайну основания города и его забавного прозвища.

Полюбуемся архитектурными ансамблями старинной Соборной площади и современной Фонтанной, которые раскрывают облик города 18 и 21 веков.

Побываем в квартале двух монастырей — мужского и женского, связанном с таинственной монахиней — «дамой с попугаем».

Пройдём по главной пешеходной улице Московской, где сохранились купеческие особняки, и насчитаем 15 памятников и арт-объектов, включая памятник Белинскому и необычный памятник Денису Давыдову.

Заглянем в дверь Казённой палаты, где служил М. Е. Салтыков-Щедрин, и в окна Губернаторского дома, где трудился выдающийся чиновник, за которого Наполеон готов был отдать любое европейское королевство.

Увидим дом, где жил Карабас-Барабас, и рассмотрим памятник Мейерхольду.

Прогуляемся по «трогательному кварталу», где можно потрогать арт-объекты и послушать кукушку в часах.

Сфотографируемся на фоне деревянного особнячка, рядом с городской скульптурой «Пензенская хорошенькая».

Пройдём по музейному кварталу с уникальными музеями, включая Музей одной картины, музей Мейерхольда и картинную галерею.

Попробуем сладкий сувенир, который космонавты брали на орбиту.

Поговорим:

  • О сурской стерляди, которую 40 лет помнил Лев Толстой
  • Важных исторических событиях: как началась гражданская война и что означала надпись «А мы из Пензы!» на Рейхстаге
  • Романтических встречах на 45 меридиане: знакомстве Ивана Анненкова с француженкой Полиной Гебль, помолвке родителей В. И. Ленина и стихах Дениса Давыдова «Пензе-вдохновительнице»
  • Музейном ренессансе, произошедшем в Пензе
  • Театральных традициях, русских романсах и песнях, связанных с пензяками, а также влиянии художественного училища Пензы на русскую авангардную живопись

Организационные детали

Прогулка возможна с детьми от 14 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Первопоселенцу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Пензе
Провела экскурсии для 232 туристов
Аттестованный гид, краевед, автор путеводителей по Пензе. Как сотруднику музея мне близки литература и искусство, романтические сюжеты в истории Пензы. Предлагаю обзорные и тематические экскурсии по городу, который люблю и хочу, чтобы им восхищались. Кто со мной?
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 32 отзывов
Фотографии от путешественников

Д
Дудкин
5 июл 2025
Моя молодежь в восторге. Как они оценили экскурсию - у Татьяны горят глаза. А это наивысшая оценка, особенно для экскурсовода!
Дата посещения: 5 июля 2025
L
Loktionova-Popova
13 мая 2025
Всем доброго дня! Экскурсия очень понравилась, несмотря на то, что погода была дождливой. Наш экскурсовод Татьяна Кайманова рассказала о Пензе, о достопримечательностях, о знаменитых людях- пензенцах разных эпох. За время
проведенное с Татьяной мы не только узнали много нового, но и пообщались с грамотным, увлеченным, интереснейшим человеком. Все было очень комфортно, многое запомнилось, потому что экскурсия была грамотно выстроена. Очень благодарим Вас, Татьяна и желаем Вам приятных и пытливых туристов. А с нами остались воспоминания о Пензе и наше замечательное знакомство! С уважением, Локтионовы Дмитрий и Лариса, Ивановы Дмитрий и Татьяна, г. Волгоград

Дата посещения: 10 мая 2025
Н
Наталья
4 мая 2025
Спасибо Татьяне за интереснейшую экскурсию! Было познавательно
Дата посещения: 4 мая 2025
В
Владимир
5 ноя 2025
Татьяна прекрасно организовала экскурсию, рассказ был очень содержательный, наполненный информацией об исторических фактах и биографиях знаменитых людей, которые жили в Пензе.
Н
Надежда
19 окт 2025
Всё прошло на 10 с плюсом, Татьяна не просто гид по городу, а человек, который с любовью рассказывает о каждом историческом месте города, о людях, которые были связаны с Пензой. Знает и умело доносит историю каждой улицы, каждого здания, каждой лесенки, каждого камешка. Незаметно маршрут был пройден и стало понятно, что центр города оставил только положительные эмоции. Спасибо.
Ю
Юрий
18 окт 2025
Прогулка с Татьяной была очень спокойной, без суеты: удалось и посмеяться, и поразмышлять о неожиданно интересном прошлом Пензы, заглянуть на ее изнанку, заодно узнав о знаменитых и не очень людях, живших на берегах Суры. Было очень приятно получить несколько советов по поводу того, что еще посмотреть в городе и области.
Екатерина
Екатерина
26 сен 2025
Отличная экскурсия. Татьяна - исключительный экскурсовод! Очень интересно, живо, эмоционально. Так жалко, что нет возможности продолжить путешествие по Пензе с Татьяной. Спасибо от души!
Т
Татьяна
22 сен 2025
Татьяна замечательный рассказчик, сумела увлечь нас нас рассказом о Пензе. Однако, мы не увидели всего, что было заявлено в описании экскурсии и по времени: заявлено было 2,5 часа, а экскурсия
продлилась чуть больше 2 часов. Мы не увидели театральной площади, не узнали про таинственную монахиню с попугаем, не побывали в доме Карабаса-Барабаса, не увидели памятники Пьеро, банкира Кота Митьку и кошку Матрену. Не рассмотрели достопримечательности: моренный дуб и Сурское море. Не раскрыли тайну засечного леса. Вы конечно можете спросить, почему мы не спросили об этом во время экскурсии. Но заявлено была такая обширная программа, все запомнить не возможно и по времени, я подумала, что возможно ошиблась с продолжительностью экскурсии. Уточнила все только когда приехала домой. Но в целом (несмотря на описанное выше) экскурсия нам понравилась. Совет на будущее: если уж было заявлено в описании, выдайте клиентам все что заявили.

Ольга
Ольга
14 сен 2025
Экскурсия понравилась. Было интересно и познавательно! Гид удобно спланировала маршрут, исходя из моих пожеланий. Спасибо!
Ф
Фёдор
9 сен 2025
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод!
И
Ирина
7 сен 2025
Экскурсия была проведена в удобное для нас время. Татьяна замечательно рассказала про историю города! После ее экскурсии захотелось заново прочесть произведения Салтыкова-Щедрина и посетить Музей одной картины (что мы и сделали сразу на следующий день).
Д
Дмитрий
5 сен 2025
Отличная экскурсия, одна из лучших в наших путешествиях! Спасибо огромное Татьяне, мы полностью прониклись духом Пензы, и знаем теперь ответ, куда ведут все дороги)))) Настоятельно рекомендуем всем гостям города выбрать именно эту экскурсию!
Анжела
Анжела
1 сен 2025
Город на 45-м меридиане меня разочаровал с первых шагов: плохой погодой, странными людьми, заблокированным интернетом, невкусной едой и еще много чем… Я, кажется, даже уже ничего не ждала от экскурсии,
но …. в итоге пожалела, что не начала знакомство с городом несколькими днями раньше и с Татьяной. Тогда бы точно все было иначе)
Она абсолютно примирила меня с Пензой: показала тайное, раскрыла неизвестное, подсыпала интересных фактом к тому, что уже знала. Даже в моем изначальном негативе по отношению к Пензе, благодаря Татьяне, я нашла единомышленника -это была Салтыков- Щедрин:))) В общем, было интересно, познавательно и весело! Пожалуй, как-нибудь вернусь еще в Пензу и пройдусь Татьяной по другому маршруту)

С
Семён
26 авг 2025
Очень интересно и познавательно. Много новой информации об известных ранее людях, живших в Пензе или имевших к ней отношение, о городской архитектуре (масса деталей: особенности возведения и дизайна, владельцы и прочее).
2,5 часа пролетели незаметно, мы настоятельно рекомендуем вам эту экскурсию
Т
Татьяна
14 авг 2025
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Татьяна. Были на экскурсии «В Пензу на 45 меридиан». Татьяна отличный экскурсовод, интеллигентный человек, очень интересно рассказывает, с любовью к своему городу, глубокими знаниями, и
необычными фактами и историями! Пенза открылась как город с богатой историей и связью с именами многих известный людей, интересными зданиями и архитектурой! Мы остались просто в восторге от экскурсии! Татьяна ответила на все вопросы, подсказала что посмотреть еще. Рекомендую начать знакомство с Пензой с этой экскурсии!

