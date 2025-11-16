Экскурсия по Пензе раскрывает уникальные аспекты города: от старинных улиц до современных памятников. Участники увидят старинные монастыри, исторические площади и узнают о знаменитых пензяках.Особое внимание уделяется архитектурным деталям и культурным

артефактам, таким как половецкие бабы и барские причуды. Путешествие по Пензе - это возможность погрузиться в её богатую историю и культуру, узнать о выдающихся личностях и событиях, оставивших след в истории города

Ваш гид в Пензе

Описание экскурсии

С обзорной площадки на оборонительном валу насладимся видом на Пензу и на улицу Троицкую с её старинным монастырём.

Пройдём по самой короткой и загадочной улице и выясним, для чего были возведены присутственные места и какое зерцало встречало там посетителей.

Рассмотрим ансамбль самой старой площади, на которой находятся главный собор и новый памятник императору.

Побываем на заповедной улочке Поповке, которую называли «улиц столичных краса», и отыщем деревянный домик, где жил историк Ключевский.

Заглянем в городские дворики и разберёмся, зачем в одном из них собирали со всей губернии Флоров и Лавров.

Увидим уголок, где находятся половецкие бабы — редчайший историко-археологический артефакт.

В уличном «зале» краеведческого музея обсудим, почему на танке надпись «Пенза мстит» и какую песню пела у рейхстага наша землячка Лидия Русланова.

На бывшей Дворянской улице разыщем барскую причуду — старинное «собачье» надгробие, посвящённое великому охотнику на медведей и волков.

На улице Карла Маркса поищем «Капитал».

Спустимся в нижнюю часть Старого города, где рассмотрим копилку русских пословиц, которую стережёт потомок воеводы.

Полюбуемся Мадонной 1830-х годов, которая держит в руке аллегорию лета.

А в завершение — покажу, где над городом летает ангел.

И конечно, я расскажу вам множество интересных и интригующих историй:

о пензенских дворянских семействах Бекетовых, Бахметевых, Всеволожских, Чемесовых

купцах — водочном короле Мейерхольде, суконном короле Асееве, бумажном короле Сергееве

правителях, один из которых составил себе состояние литературными трудами, а другой подарил своё состояние городу

выдающихся пензяках: историке Ключевском, писателе Загоскине, филологе Буслаеве

пензенских красавицах, любви в судьбе Дениса Давыдова, Владимира Гиляровского, Владимира Маяковского, Николая Огарева

И многое-многое другое!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, но мы можем провести её на вашем автомобиле — детали уточняйте в переписке