5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические памятники
- 📚 Интересные факты о знаменитых жителях
- 🏙️ Живописные виды с обзорных площадок
- 🗿 Редкие археологические артефакты
- 🎨 Богатая культурная история города
Что можно увидеть
- Троицкая улица
- Старейшая площадь
- Улица Поповка
- Половецкие бабы
- Улица Карла Маркса
Описание экскурсии
С обзорной площадки на оборонительном валу насладимся видом на Пензу и на улицу Троицкую с её старинным монастырём.
Пройдём по самой короткой и загадочной улице и выясним, для чего были возведены присутственные места и какое зерцало встречало там посетителей.
Рассмотрим ансамбль самой старой площади, на которой находятся главный собор и новый памятник императору.
Побываем на заповедной улочке Поповке, которую называли «улиц столичных краса», и отыщем деревянный домик, где жил историк Ключевский.
Заглянем в городские дворики и разберёмся, зачем в одном из них собирали со всей губернии Флоров и Лавров.
Увидим уголок, где находятся половецкие бабы — редчайший историко-археологический артефакт.
В уличном «зале» краеведческого музея обсудим, почему на танке надпись «Пенза мстит» и какую песню пела у рейхстага наша землячка Лидия Русланова.
На бывшей Дворянской улице разыщем барскую причуду — старинное «собачье» надгробие, посвящённое великому охотнику на медведей и волков.
На улице Карла Маркса поищем «Капитал».
Спустимся в нижнюю часть Старого города, где рассмотрим копилку русских пословиц, которую стережёт потомок воеводы.
Полюбуемся Мадонной 1830-х годов, которая держит в руке аллегорию лета.
А в завершение — покажу, где над городом летает ангел.
И конечно, я расскажу вам множество интересных и интригующих историй:
- о пензенских дворянских семействах Бекетовых, Бахметевых, Всеволожских, Чемесовых
- купцах — водочном короле Мейерхольде, суконном короле Асееве, бумажном короле Сергееве
- правителях, один из которых составил себе состояние литературными трудами, а другой подарил своё состояние городу
- выдающихся пензяках: историке Ключевском, писателе Загоскине, филологе Буслаеве
- пензенских красавицах, любви в судьбе Дениса Давыдова, Владимира Гиляровского, Владимира Маяковского, Николая Огарева
И многое-многое другое!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, но мы можем провести её на вашем автомобиле — детали уточняйте в переписке