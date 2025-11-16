Мои заказы

Узнайте тайны Пензы, её архитектуру и культурное наследие. Погрузитесь в атмосферу старинных улиц и откройте для себя город с новой стороны
Экскурсия по Пензе раскрывает уникальные аспекты города: от старинных улиц до современных памятников. Участники увидят старинные монастыри, исторические площади и узнают о знаменитых пензяках.

Особое внимание уделяется архитектурным деталям и культурным
артефактам, таким как половецкие бабы и барские причуды.

Путешествие по Пензе - это возможность погрузиться в её богатую историю и культуру, узнать о выдающихся личностях и событиях, оставивших след в истории города

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические памятники
  • 📚 Интересные факты о знаменитых жителях
  • 🏙️ Живописные виды с обзорных площадок
  • 🗿 Редкие археологические артефакты
  • 🎨 Богатая культурная история города
Пенза в деталях© Татьяна
Что можно увидеть

  • Троицкая улица
  • Старейшая площадь
  • Улица Поповка
  • Половецкие бабы
  • Улица Карла Маркса

Описание экскурсии

С обзорной площадки на оборонительном валу насладимся видом на Пензу и на улицу Троицкую с её старинным монастырём.

Пройдём по самой короткой и загадочной улице и выясним, для чего были возведены присутственные места и какое зерцало встречало там посетителей.

Рассмотрим ансамбль самой старой площади, на которой находятся главный собор и новый памятник императору.

Побываем на заповедной улочке Поповке, которую называли «улиц столичных краса», и отыщем деревянный домик, где жил историк Ключевский.

Заглянем в городские дворики и разберёмся, зачем в одном из них собирали со всей губернии Флоров и Лавров.

Увидим уголок, где находятся половецкие бабы — редчайший историко-археологический артефакт.

В уличном «зале» краеведческого музея обсудим, почему на танке надпись «Пенза мстит» и какую песню пела у рейхстага наша землячка Лидия Русланова.

На бывшей Дворянской улице разыщем барскую причуду — старинное «собачье» надгробие, посвящённое великому охотнику на медведей и волков.

На улице Карла Маркса поищем «Капитал».

Спустимся в нижнюю часть Старого города, где рассмотрим копилку русских пословиц, которую стережёт потомок воеводы.

Полюбуемся Мадонной 1830-х годов, которая держит в руке аллегорию лета.

А в завершение — покажу, где над городом летает ангел.

И конечно, я расскажу вам множество интересных и интригующих историй:

  • о пензенских дворянских семействах Бекетовых, Бахметевых, Всеволожских, Чемесовых
  • купцах — водочном короле Мейерхольде, суконном короле Асееве, бумажном короле Сергееве
  • правителях, один из которых составил себе состояние литературными трудами, а другой подарил своё состояние городу
  • выдающихся пензяках: историке Ключевском, писателе Загоскине, филологе Буслаеве
  • пензенских красавицах, любви в судьбе Дениса Давыдова, Владимира Гиляровского, Владимира Маяковского, Николая Огарева

И многое-многое другое!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, но мы можем провести её на вашем автомобиле — детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Пензе
Провела экскурсии для 240 туристов
Аттестованный гид, краевед, автор путеводителей по Пензе. Как сотруднику музея мне близки литература и искусство, романтические сюжеты в истории Пензы. Предлагаю обзорные и тематические экскурсии по городу, который люблю и хочу, чтобы им восхищались. Кто со мной?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Irina
Irina
16 ноя 2025
Добрый вечер, 13.11.25 мы с супругом посетили г. Пензу с экскурсией, которую проводила для нас Татьяна. Рассказ нас очень заинтересовал, не смотря на холодный ветер, мы получили удовольствие от общения
со знатоком своего города, чувствовалось, что Татьяна любит и знает Пензу, с удовольствием знакомила нас не только с достопримечательностями, но с фактами из жизни знаменитостей, уместно цитировала их строки. Рассказ был связным и интересным. Всем рекомендую данного экскурсовода. После совместной прогулки на следующий день мы, по рекомендации Татьяны, посетили музей 1-ой картины, хотя и не планировали заранее, мы были первыми с момента открытия музея и действительно, остались довольны полученным впечатлением, за что отдельное спасибо Татьяне.

О
Ольга
3 сен 2025
Спасибо Татьяне за потрясающую экскурсию. Настоящий профессионал своего дела, отлично знающий историю города. Особенно восхищает умение преподнести материал и заинтересовать слушателей. Время пролетело незаметно.

Входит в следующие категории Пензы

