Часовая пешеходная экскурсия ⛳ по Красной площади Переславля-Залесского, где находятся памятники архитектуры и истории 📖 времен основателя города Юрия Долгорукого.

Также храмы 16-18 веков и гражданские постройки 19-нач. 20 столетия; с прогулкой по древним стенам 12 века на берегу живописной речки Трубеж.