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Город, "переявший славу"

3
2 отзыва
Переславское_Бюро_Путешествий
Переславское_Бюро_Путешествий – Гид из Переславля-Залесского
Город, "переявший славу"
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-21 человека

  • 1 250 ₽ за экскурсию

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Город, "переявший славу"
Город, "переявший славу"

Что вы увидите

  • исторический центр города
  • Красная площадь Переславля-Залесского
  • храмы 16-18 веков
Часовая пешеходная экскурсия ⛳ по Красной площади Переславля-Залесского, где находятся памятники архитектуры и истории 📖 времен основателя города Юрия Долгорукого.
Также храмы 16-18 веков и гражданские постройки 19-нач. 20 столетия; с прогулкой по древним стенам 12 века на берегу живописной речки Трубеж.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Город, "переявший славу"
Город, "переявший славу"
Город, "переявший славу"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Переславское_Бюро_Путешествий
Переславское_Бюро_Путешествий
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