Что вы увидите
- исторический центр города
- Красная площадь Переславля-Залесского
- храмы 16-18 веков
Часовая пешеходная экскурсия ⛳ по Красной площади Переславля-Залесского, где находятся памятники архитектуры и истории 📖 времен основателя города Юрия Долгорукого.
Также храмы 16-18 веков и гражданские постройки 19-нач. 20 столетия; с прогулкой по древним стенам 12 века на берегу живописной речки Трубеж.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Переславское_Бюро_Путешествий
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