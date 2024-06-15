Наталья проводит ещё 3 экскурсии

Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте мифы о Синем камне и насладитесь дегустацией местных продуктов
На экскурсии вы услышите мифы о Синем камне и Плещеевом озере, предания о древнерусских князьях и знаковых храмах. Гид расскажет о Клещине и знаменитом языческом идоле.
На Красной площади узнаете о читать дальшеуменьшить
Юрии Долгоруком и Александре Невском, посетите Спасо-Преображенский собор. В кофейне продегустируете натуральные сыры, ряпушку и другие фермерские продукты. Экскурсия подходит для взрослых и школьников 11+ лет. Возможна организация трансфера и аренда транспорта
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться пешими прогулками и живописными видами Плещеева озера. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погодные условия могут ограничивать комфорт и передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Синий камень
Плещеево озеро
Красная площадь
Спасо-Преображенский собор
Описание экскурсии
Предшественник Переславля-Залесского
На северо-восточном берегу Плещеева озера, где до сих пор сохранились остатки Клещина, вы узнаете о древнерусском городке, стоявшем до современного Переславля. А также о его главной достопримечательности — знаменитом языческом идоле Синий камень, который оброс самыми разными легендами, вплоть до тех, что объясняют его одушевленную природу инопланетным происхождением. Кроме того, вы услышите малоизвестные факты о заповедном живописном Плещеевом озере и его обитателях.
Переславский Кремль — предания старины
Гуляя по территории исторической Красной площади города вы узнаете о его основателе, Юрии Долгоруком, и родине знаменитого русского полководца Александра Невского. Поговорим об одном из древнейших храмов северо-восточной Руси — Спасо-Преображенском соборе середины 12 века. А также о других старинных памятниках церковного зодчества, благодаря которым в Переславле-Залесском до сих пор можно почувствовать особую душевную атмосферу Древней Руси.
Гастрономические дары города
В приятной кофейне вы сможете продегустировать различные виды натурального сыра, произведенного в частной сыроварне Марии Коваль, узнав отдельно о каждом из представленных сортов. Понравившиеся продукты можно будет там же приобрести. Также я подскажу места, где продается вкусная рыбка ряпушка, или «царская селедка», которой издавна славится город. Помимо этого, желающие смогут приобрести маринованные и соленые грибочки, мясные и молочные продукты, а еще ароматное варенье, мед и другую натуральную фермерскую продукцию от местных жителей.
Организационные детали
Это историческая экскурсия, которая не ориентирована на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Она подходит для взрослых со школьниками 11+ лет. Но если у вас есть маленькие дети, которые смогут вести себя спокойно на протяжении экскурсии, то можно взять их с собой.
Как проходит экскурсия
Это путешествие — автомобильно-пешеходное. Проходит на вашем транспорте (с местом для гида)
Расстояние между объектами программы составит примерно по 6-8 км
Что не входит в стоимость
Дегустация сыра — 600 руб. /человека
Посещение Синего камня — 300 руб. /взрослые, школьники бесплатно
Экскурсию проведу для вас я или другой замечательный гид из нашей команды местных профессиональных экскурсоводов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Переславля-Залесского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 21476 туристов
Коренная переславна, аккредитованный гид. Победитель международного конкурса экскурсоводов «Проводники смыслов» 2025 года. Автор текстов путеводителей по Переславлю.
Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников —активно популяризируем историю и культуру своего края, вкладывая читать дальшеуменьшить
в наши экскурсии любовь к городу и частицу души.
Как однажды отметил русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю русскую историю.
Каждый может в этом убедиться и почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Замечательный ГИД Ольга Евгеньевна, провела незабываемую экскурсию по достопримечательным местам Переславля- Залесского. Её рассказы можно слушать бесконечно, настолько это профессионал своего дела, который всей душой относится к своему делу. Большое спасибо мастеру за незабываемые впечатления.
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Анна
Очень красивые места и виды, на заметку сохранили, где погулять. Сильное погружение в историю, много монастырей и храмов, кому это неинтересно, экскурсия не для них.
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Ольга
Отличная экскурсия! Нашим гидом была Тамара-человек прекрасно знающий свой город, безмерно влюблённый в свой родной край. И эти чувства передавались и нам через ее интересный рассказ. Спасибо большое Тамаре и всей команде за прекрасную организацию! Приедем ещё раз летом и, надеюсь, снова встретимся! Всем счастья и здоровья в Новом году!
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О
Оксана
Наталья и ее экскурсия - это то, что трудно описать словами… Это надо видеть, слышать, прикоснуться руками, ощущать и пускать внутрь себя. Потрясающий Переславль и немыслимая переславна Наташа - это читать дальшеуменьшить
полное погружение в эпоху, атмосферу тысячелетней давности. Факты, события, легенды, цитирование отрывков из летописей, научных трудов, сказаний - чудесный Наташин рассказ можно слушать бесконечно! Скорее собирайтесь к ней на экскурсию и вы обязательно увидите то, что, возможно, никто никогда не увидит, под журчание ручья на берегу красивейшего Плещеева озера загадаете самое сокровенное желание, проникнетесь духом самобытности и фольклора под рассказы о похождениях царя Берендея и почти упадете в обморок, отведав непревзойденной ряпушки прямо из коптильни. Совсем не потерять сознание и сохранять равновесие и благодатное состояние на родине Александра Невского помогут только обилие уникальных храмов и монастырей. И Наташа, у которой готов для вас уже следующий захватывающий рассказ…
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В
Вера
Огромная благодарность нашему гиду Ольге Евгеньевне, человеку который любит свой город и при любом дополнительном вопросе раскрывала нам интересные факты истории, четыре часа очень насыщенной экскурсии. По пути передвижения Ольга читать дальшеуменьшить
Евгеньевна нам рассказала о Ботике Петра который мы посетили самостоятельно. Маршрут был составлен грамотно так что мы не уставали от потока информации и не пересекались с большими группами туристов, и посещение монастырей и синий камень и дегустация сыра Марии Коваль. Молодцы! Спасибо всей команде кто нам организовал такую экскурсию. группа туристов из Ногинска.
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Вадим
Ольга Евгеньевна, Ольга, - фантастический гид! Гид Милостью Божьей! Провела по всем самым интересным местам Переславля. Не перегружала экскурсию слишком подробным повествованиям. рассказывала четко и методично, что бывает далеко не читать дальшеуменьшить
часто. Не торопила, не препятствовала, когда нам хотелось немного выйти за рамки экскурсии: куда-то заехать, зайти, подняться. Деликатнейший гид. И очень вкусная экскурсия. Категорически рекомендую и гида, и экскурсию! Ольга, привет от Лены, Сергея и Вадима!
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