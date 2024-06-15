Наталья проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться пешими прогулками и живописными видами Плещеева озера. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погодные условия могут ограничивать комфорт и передвижение.

На экскурсии вы услышите мифы о Синем камне и Плещеевом озере, предания о древнерусских князьях и знаковых храмах. Гид расскажет о Клещине и знаменитом языческом идоле.На Красной площади узнаете о

Юрии Долгоруком и Александре Невском, посетите Спасо-Преображенский собор. В кофейне продегустируете натуральные сыры, ряпушку и другие фермерские продукты. Экскурсия подходит для взрослых и школьников 11+ лет. Возможна организация трансфера и аренда транспорта

Описание экскурсии

Предшественник Переславля-Залесского

На северо-восточном берегу Плещеева озера, где до сих пор сохранились остатки Клещина, вы узнаете о древнерусском городке, стоявшем до современного Переславля. А также о его главной достопримечательности — знаменитом языческом идоле Синий камень, который оброс самыми разными легендами, вплоть до тех, что объясняют его одушевленную природу инопланетным происхождением. Кроме того, вы услышите малоизвестные факты о заповедном живописном Плещеевом озере и его обитателях.

Переславский Кремль — предания старины

Гуляя по территории исторической Красной площади города вы узнаете о его основателе, Юрии Долгоруком, и родине знаменитого русского полководца Александра Невского. Поговорим об одном из древнейших храмов северо-восточной Руси — Спасо-Преображенском соборе середины 12 века. А также о других старинных памятниках церковного зодчества, благодаря которым в Переславле-Залесском до сих пор можно почувствовать особую душевную атмосферу Древней Руси.

Гастрономические дары города

В приятной кофейне вы сможете продегустировать различные виды натурального сыра, произведенного в частной сыроварне Марии Коваль, узнав отдельно о каждом из представленных сортов. Понравившиеся продукты можно будет там же приобрести. Также я подскажу места, где продается вкусная рыбка ряпушка, или «царская селедка», которой издавна славится город. Помимо этого, желающие смогут приобрести маринованные и соленые грибочки, мясные и молочные продукты, а еще ароматное варенье, мед и другую натуральную фермерскую продукцию от местных жителей.

Организационные детали

Это историческая экскурсия, которая не ориентирована на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Она подходит для взрослых со школьниками 11+ лет. Но если у вас есть маленькие дети, которые смогут вести себя спокойно на протяжении экскурсии, то можно взять их с собой.

Как проходит экскурсия

Это путешествие — автомобильно-пешеходное. Проходит на вашем транспорте (с местом для гида)

Расстояние между объектами программы составит примерно по 6-8 км

Что не входит в стоимость

Дегустация сыра — 600 руб. /человека

Посещение Синего камня — 300 руб. /взрослые, школьники бесплатно