Наталья проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Предшественник Переславля-Залесского

На северо-восточном берегу Плещеева озера, где до сих пор сохранились остатки Клещина, вы узнаете о древнерусском городке, стоявшем до современного Переславля. А также о его главной достопримечательности — знаменитом языческом идоле Синий камень, который оброс самыми разными легендами, вплоть до тех, что объясняют его одушевленную природу инопланетным происхождением. Кроме того, вы услышите малоизвестные факты о заповедном живописном Плещеевом озере и его обитателях.

Переславский Кремль — предания старины

Гуляя по территории исторической Красной площади города вы узнаете о его основателе, Юрии Долгоруком, и родине знаменитого русского полководца Александра Невского. Поговорим об одном из древнейших храмов северо-восточной Руси — Спасо-Преображенском соборе середины 12 века. А также о других старинных памятниках церковного зодчества, благодаря которым в Переславле-Залесском до сих пор можно почувствовать особую душевную атмосферу Древней Руси.

Гастрономические дары города

В приятной кофейне вы сможете продегустировать различные виды натурального сыра, произведенного в частной сыроварне Марии Коваль, узнав отдельно о каждом из представленных сортов. Понравившиеся продукты можно будет там же приобрести. Также я подскажу места, где продается вкусная рыбка ряпушка, или «царская селедка», которой издавна славится город. Помимо этого, желающие смогут приобрести маринованные и соленые грибочки, мясные и молочные продукты, а еще ароматное варенье, мед и другую натуральную фермерскую продукцию от местных жителей.