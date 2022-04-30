Переславль-Залесский славен величественными древнейшими монастырями, каждый из которых имеет свою уникальную историю. В рамках нашей экскурсии вы увидите главные памятники храмовой архитектуры города и узнаете интересные факты о них.
В программе:
Федоровский женский монастырь, который, согласно легенде, был основан в 1304 году на месте битвы москвичей и переславцев с тверичами.
Свято-Троицкий Данилов мужской монастырь, основанный в начале XVI века на месте скудельниц — братских могил. Троицкий собор монастыря построен в 1530 году на средства Василия III в благодарность за рождение сына Ивана, будущего царя Ивана Грозного.
Свято-Никольский женский монастырь — один их процветающих монастырей нашего города. Он был основан в середине XIV века Дмитрием Прилуцким, выходцем из переславской купеческой семьи, другом и учеником Преподобного Сергия Радонежского.
Никитский мужской монастырь — самая древняя обитель на Переславской земле, с которой связано имя первого из переславских Святых — Никиты Столпника.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт (экскурсия проводится на транспорте заказчика. Могу, при возможности, помочь найти транспорт, такси)
Входные билеты в музеи и на их территорию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Народная площадь, 11, Переславль-Залесский
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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