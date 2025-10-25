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Древнейшие монастыри Переславля-Залесского

Переславль-Залесский - город с богатой историей. Посетите его величественные монастыри и узнайте о событиях, изменивших ход времени
Переславль-Залесский известен своими древними монастырями, каждый из которых хранит уникальные истории.

Федоровский женский монастырь, основанный в 1304 году, Свято-Троицкий Данилов мужской монастырь с Троицким собором 1530 года, Свято-Никольский женский монастырь XIV века и Никитский мужской монастырь, связанный с именем Никиты Столпника, - все это ждет вас в рамках экскурсии. Погрузитесь в историю и архитектуру этих удивительных мест
5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 🕍 Древние обители
  • 🌟 Легендарные истории
  • 👥 Индивидуальный подход

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время монастыри особенно красивы на фоне зелени. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но атмосферность заснеженных монастырей впечатляет.
Сейчас август — это идеальное время.
Древнейшие монастыри Переславля-Залесского
Древнейшие монастыри Переславля-Залесского
Древнейшие монастыри Переславля-Залесского

Что можно увидеть

  • Федоровский женский монастырь
  • Свято-Троицкий Данилов мужской монастырь
  • Свято-Никольский женский монастырь
  • Никитский мужской монастырь

Описание экскурсии

В программе:

  • Федоровский женский монастырь, который, согласно легенде, был основан в 1304 году на месте битвы москвичей и переславцев с тверичами.
  • Свято-Троицкий Данилов мужской монастырь, основанный в начале XVI века на месте скудельниц — братских могил. Троицкий собор монастыря построен в 1530 году на средства Василия III в благодарность за рождение сына Ивана, будущего царя Ивана Грозного.
  • Свято-Никольский женский монастырь — один их процветающих монастырей нашего города. Он был основан в середине XIV века Дмитрием Прилуцким, выходцем из переславской купеческой семьи, другом и учеником Преподобного Сергия Радонежского.
  • Никитский мужской монастырь — самая древняя обитель на Переславской земле, с которой связано имя первого из переславских Святых — Никиты Столпника.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Федоровский женский монастырь
  • Свято-Троицкий Данилов мужской монастырь
  • Свято-Никольский женский монастырь
  • Никитский мужской монастырь
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспорт (экскурсия проводится на транспорте заказчика при возможности, помогу найти транспорт, такси)
  • Входные билеты в музеи и на их территорию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Народная площадь, 11, Переславль-Залесский
Завершение: Соборная площадь, Переславль-Залесский
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
23 октября 2025г мы ознакомились почти со всеми монастырями славного города Переславль Залесский. Прекрасный гид Елена Матющенко безукоризненно владеет историческим материалом, без субъективной оценки. Умеет заинтересовать и увлечь, делая акцент
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на тонкостях, которые раскрывают характер и особенности монастырей. Она демонстрирует великолепную связку местного ландшафтного калорита с архитектурными особенностями монастырских ансамблей. Если у кого-то возникнет желание ознакомиться с историческими и церковными памятниками Переславля Залесского, лучшего экскурсовода не найти.

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Н
Мы первый раз приехали в Переславль Залесский. Очень хотелось прикоснуться к истории нашей страны. Заранее выбрали и забронировали экскурсии. Первая была индивидуальная и на нашем транспорте. Знакомились с действующими монастырями
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города. Гидом у нас была Елена. Сразу скажу- гид супер. Вела свой рассаз последовательно и увлекательно. Стиль преподнесения материала не сухой и заученный, а живой, интересный. По дороге от монастыря к монастырю Елена рассазывала нам обо всем, что мелькало у нас за окнами автомобиля, знакомя нас еще и с историей города.
Спасибо Вам, Елена! Желаем Вам дальнейших творческих успехов.
Буду с удовольствием рекомдовать Вас своим друзьям и знакомым.

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Н
Мы первый раз приехали в Переславль Залесский. Очень хотелось прикоснуться к истории нашей страны. Заранее выбрали и забронировали экскурсии. Первая была индивидуальная и на нашем транспорте. Знакомились с действующими монастырями
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города. Гидом у нас была Елена. Сразу скажу- гид супер. Вела свой рассаз последовательно и увлекательно. Стиль преподнесения материала не сухой и заученный, а живой, интересный. По дороге от монастыря к монастырю Елена рассазывала нам обо всем, что мелькало у нас за окнами автомобиля, знакомя нас еще и с историей города.
Спасибо Вам, Елена! Желаем Вам дальнейших творческих успехов.
Буду с удовольствием рекомдовать Вас своим друзьям и знакомым.

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А
Экскурсия вышла очень запоминающейся! Экскурсовод Елена с первых минут стала другом и товарищем, имеет огромный багаж знаний! На каждый вопрос был получен ответ, отдельная благодарность ей за труд!
Экскурсия несла в себе посещения монастырей в чертах города, в каждый, по возможности, зашли внутрь. Никаких проблем с парковками, дорогами и доступами в монастыри, с Еленой в любую дверь)) Было круто!
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М
Добрый день!
Экскурсия по древнейшим монастырям Переславля-Залесского мне очень понравилась. Я искала глубины повествования, душевности и возможности прикоснуться к чему-то сокровенному, попросить о самом главном. Именно это мне и удалось сделать. Огромную благодарность хочу выразить гиду Елене за душевность, профессионализм и интересный, последовательный рассказ!
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Е
Превосходные! Яркие! Впечатления!! Елена влюбила нас в чудесный Переславль💓 Экскурсия превзошла наши ожидания—— рассказ Елены это наслаждение от профессиональной работы гида —знание истории, замечательный русский язык, дикция и Любовь к родному городу и людям! СПАСИБО! Слава и Елена,13.07.24
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