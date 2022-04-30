Древнейшие монастыри Переславля-Залесского

Переславль-Залесский славен величественными древнейшими монастырями, каждый из которых имеет свою уникальную историю

Индивидуальная
Переславль-Залесский славен величественными древнейшими монастырями, каждый из которых имеет свою уникальную историю.

В рамках нашей экскурсии вы увидите главные памятники храмовой архитектуры города и узнаете интересные факты о них.
Древнейшие монастыри Переславля-Залесского
Древнейшие монастыри Переславля-Залесского
Древнейшие монастыри Переславля-Залесского
Древнейшие монастыри Переславля-Залесского
Древнейшие монастыри Переславля-Залесского
Древнейшие монастыри Переславля-Залесского

Что вас ожидает 🤩

  • Федоровский женский монастырь
  • Свято-Троицкий Данилов мужской монастырь
  • Свято-Никольский женский монастырь
  • Никитский мужской монастырь

Об экскурсии

Переславль-Залесский славен величественными древнейшими монастырями, каждый из которых имеет свою уникальную историю. В рамках нашей экскурсии вы увидите главные памятники храмовой архитектуры города и узнаете интересные факты о них.

В программе:

  • Федоровский женский монастырь, который, согласно легенде, был основан в 1304 году на месте битвы москвичей и переславцев с тверичами.
  • Свято-Троицкий Данилов мужской монастырь, основанный в начале XVI века на месте скудельниц — братских могил. Троицкий собор монастыря построен в 1530 году на средства Василия III в благодарность за рождение сына Ивана, будущего царя Ивана Грозного.
  • Свято-Никольский женский монастырь — один их процветающих монастырей нашего города. Он был основан в середине XIV века Дмитрием Прилуцким, выходцем из переславской купеческой семьи, другом и учеником Преподобного Сергия Радонежского.
  • Никитский мужской монастырь — самая древняя обитель на Переславской земле, с которой связано имя первого из переславских Святых — Никиты Столпника.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (экскурсия проводится на транспорте заказчика. Могу, при возможности, помочь найти транспорт, такси)
  • Входные билеты в музеи и на их территорию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Народная площадь, 11, Переславль-Залесский
Завершение: Соборная площадь, Переславль-Залесский
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Еще несколько похожих предложений в Переславле-Залесском

Переславль-Залесский: Три средневековых крепости
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
5
19 отзывов
Переславль-Залесский: Три средневековых крепости
Приглашаю вас на экскурсию по Переславлю-Залесскому - городу, который в свое время стоял на защите всего Золотого Кольца
3 500 за 1-10 чел.
Переславль-Залесский: воин и рыбак
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
5
18 отзывов
Переславль-Залесский: воин и рыбак
Переславль-Залесский небольшой город, совершенно простых и гостеприимных людей, за полторы тысячи лет проживания здесь
650 за 1 человека
Переславль-Залесский: прогулки скозь века. Сборный пешеходный маршрут
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Переславское_Бюро_Путешествий
5
21 отзыв
Переславль-Залесский: прогулки скозь века. Сборный пешеходный маршрут
В 1152 году на карте появился Переславль-Залесский
600 за 1 человека
Переславль-Залесский: три средневековых крепости
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
4.9
48 отзывов
Переславль-Залесский: три средневековых крепости
Закрыть глаза и нырнуть в пучину истории Руси-матушки, открыть и залюбоваться могучими укреплениями
от 33202 988 за 1-3 чел.
Добро пожаловать в Переславль-Залесский
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
4.8
131 отзыв
Очень популярно сейчас
Добро пожаловать в Переславль-Залесский
Увидеть Красную площадь, походить по воде Плещеева озера и отыскать уютные уголки древнего города
3 580 за 1-7 чел.
Святыни Переславля-Залесского
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
5
18 отзывов
Святыни Переславля-Залесского
Сакральная история города в переплетении старинных преданий, событий, человеческих судеб и поступков
4 810 за 1-5 чел.
Исчезнувшие церкви Залесского города
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
5
27 отзывов
Исчезнувшие церкви Залесского города
Прикоснуться к богатой духовной истории Переславля-Залесского в местах его утраченных святынь
3 250 за 1-6 чел.
Переславль-Залесский - город потешного флота
5 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
ILIA
5
10 отзывов
Переславль-Залесский - город потешного флота
Подробное знакомство с городом Переславль-Залесский - старинным городком, расположенном на берегу озера Плещеева
от 5 150 за 1-10 чел.
Проникнуться славной историей Переславской земли
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Переславское_Бюро_Путешествий
4.7
22 отзыва
Проникнуться славной историей Переславской земли
На этой экскурсии будут звучат «громкие» имена многовековой русской истории - тесно связанных с Переславлем Юрия
3 750 за 1-8 чел.
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
4.9
129 отзывов
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
Главные достопримечательности исторического сердца города на обзорной экскурсии
1 300 за 1-8 чел.
Переславль-Залесский: воин и рыбак
1.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Александр
4.8
37 отзывов
Переславль-Залесский: воин и рыбак
Кремль, храмы, «потешная» флотилия, усадьбы и особняки под рассказы о городе и его тайнах
542488 за 1 человека
Обзорный тур по Переславлю
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
4.8
11 отзывов
Обзорный тур по Переславлю
Переславль-Залесский - один из городов Золотого кольца
5 000 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Переславле-Залесском. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Переславле-Залесском
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ