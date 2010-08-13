Почувствовать себя исследователем и пополнить свою коллекцию древними экспонатами
Отправимся на поиски раковин, зубов акул, мшанок, губок и других окаменелостей кунгурского яруса пермского периода палеозойской эры.
Под руководством организатора-палеонтолога получим навыки обнаружения вымерших организмов и научимся исследовать поверхность земли с помощью геологического молотка.
Будем жить с комфортом в гостинице и каждый день пополнять коллекцию находок, которые сможем оставить себе. Специальной подготовки и снаряжения для участия в экспедиции не требуется.
Под руководством организатора-палеонтолога получим навыки обнаружения вымерших организмов и научимся исследовать поверхность земли с помощью геологического молотка.
Будем жить с комфортом в гостинице и каждый день пополнять коллекцию находок, которые сможем оставить себе. Специальной подготовки и снаряжения для участия в экспедиции не требуется.
Ближайшие даты:
15
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Вам должно быть не менее 7 лет для того, чтобы вы могли принять участие в экспедиции. Опыт не требуется.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пермь, аэропорт, 6:00Завершение: Пермь, аэропорт, 20:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Перми
Я профессиональный палеонтолог. Прежде чем открыть набор на новую экскурсию или новый тур, я сам отправляюсь по маршруту: оцениваю его сложность, уровень сервиса. Не все маршруты идут в работу - только с интересными палеонтологическими находками и приемлемым уровнем сервиса.
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