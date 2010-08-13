Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе

Почувствовать себя исследователем и пополнить свою коллекцию древними экспонатами

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Отправимся на поиски раковин, зубов акул, мшанок, губок и других окаменелостей кунгурского яруса пермского периода палеозойской эры.

Под руководством организатора-палеонтолога получим навыки обнаружения вымерших организмов и научимся исследовать поверхность земли с помощью геологического молотка.

Будем жить с комфортом в гостинице и каждый день пополнять коллекцию находок, которые сможем оставить себе. Специальной подготовки и снаряжения для участия в экспедиции не требуется.
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Ближайшие даты:
15
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам должно быть не менее 7 лет для того, чтобы вы могли принять участие в экспедиции. Опыт не требуется.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь, аэропорт, 6:00
Завершение: Пермь, аэропорт, 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Многодневные туры
3-дневные туры

Похожие туры из Перми

Лучшие места Пермского края. Авторский тур
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Лучшие места Пермского края. Авторский тур
г. Пермь
25 авг
8 сен
17 142 за человека
Авторский тур по Пермскому краю
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Авторский тур по Пермскому краю
Пермь
26 мая
20 800 за человека
Пермская кругосветка
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Пермская кругосветка
Россия, Пермь
13 авг
10 сен
30 950 за человека
У нас ещё много экскурсий в Перми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Перми
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ