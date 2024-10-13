А Аня На каяках - к затаившемуся дебаркадеру в Хохловке Интереснейшая экскурсия. Плыть в каяке и слушать рассказ Елены было одним удовольствием. Перед прогулкой был подробный инструктаж по управлению каяком, в процессе инструктор также помогал и подсказывал по технике гребли. После был вкуснейший травяной чай. Спасибо команде за организацию🥰

Е Елена На каяках - вокруг Хохловки Внимательные инструктора. Сопровождают весь маршрут. Сама поездка оказалась очень увлекательной. Я впервые попробовала. В восторге!

В Варвара На каяках - вокруг Хохловки Прекрасная прогулка, учли пожелания по купанию, заинтересовали рассказами о природе и заботливо поддержали отстающих! Спасибо за чудесный выходной) непродолжительная живописная прогулка для всех желающих от мала до велика) лучше взять с собой мангал и закончить прогулку посиделками с шашлыками)