1.5 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия на каяках вокруг Хохловки - приключение по Каме
Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Начало: В с. Хохловка
1 900₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
На каяках - к затаившемуся дебаркадеру в Хохловке
Отыскать сокровище Камы на экскурсии над ушедшими под воду городами
Начало: На Береговой улице в Хохловке
3 650₽ за человека
13 часов
Водная прогулка
Эксперсс-сплав на каяках по Сылве
Начало: Г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 30
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААня13 октября 2024Интереснейшая экскурсия. Плыть в каяке и слушать рассказ Елены было одним удовольствием. Перед прогулкой был подробный инструктаж по управлению каяком, в процессе инструктор также помогал и подсказывал по технике гребли. После был вкуснейший травяной чай. Спасибо команде за организацию🥰
- ЕЕлена8 сентября 2024Внимательные инструктора. Сопровождают весь маршрут. Сама поездка оказалась очень увлекательной. Я впервые попробовала. В восторге!
- ВВарвара8 сентября 2024Прекрасная прогулка, учли пожелания по купанию, заинтересовали рассказами о природе и заботливо поддержали отстающих! Спасибо за чудесный выходной) непродолжительная живописная прогулка для всех желающих от мала до велика) лучше взять с собой мангал и закончить прогулку посиделками с шашлыками)
- УУльяна1 сентября 2024Очень было классно, все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Активный отдых»
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