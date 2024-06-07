🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 19 отзывов Экскурсия Мотовилиха: Секреты «города в городе» Перми Погрузитесь в уникальную атмосферу района Мотовилиха, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: На площади Дружбы 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас 2 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 16 отзывов По Перми с ветерком: путешествие по символам и истории Ваш личный гид по самым значимым и красочным местам Перми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 81 отзыв Пермь: Усьвинские столбы, Каменный город и другие чудеса природы Погрузитесь в удивительный мир Уральских гор с эксклюзивной экскурсией, полной впечатлений и фотогеничных мест 21 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 119 отзывов Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши» 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 41 отзыв Пермский квартет: монастырь, пещера, Кунгур и скала Ермак Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края Начало: По договоренности 18 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 31 отзыв Экскурсия в Перми: Вокруг Театрального сквера Прогулка вокруг Театрального сквера в Перми подарит вам уникальную возможность узнать о жизни известных людей и увидеть старинные здания Начало: На углу улиц Ленина и Сибирская 2 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 90 отзывов Пермь: историческое путешествие и культурное наследие Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города Начало: Комсомольский проспект, д. 27, у памятника «Пермяк... 3 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 42 отзыва 2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы - индивидуальная экскурсия Каменный город и Шумихинские скалы - одни из самых живописных мест региона. Узнайте легенды, оцените огромные глыбы Уральских гор и посетите древние села Начало: По договоренности 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 37 отзывов Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера 18 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Мистическая Пермь Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса Начало: У памятника «Пермяк соленые уши» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине ❄️ На снегоходах Индивидуальная 11 часов 72 отзыва Усьвинские столбы и Каменный город: природные чудеса Перми Восхитительная природа Пермского края ждет вас: скалы, легенды и панорамы, которые запомнятся навсегда Начало: Место проживания в г. Перми 17 350 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 71 отзыв Кунгурская пещера - ледяное подземное царство Погрузитесь в мир ледяных гротов и подземных озер Кунгурской пещеры, наслаждаясь историей и природой Пермского края 13 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Автопешеходная экскурсия «Пермь через призму литературы» Пермь, вдохновившая Чехова, Достоевского и Пастернака, откроется с новой стороны. Прогулка по литературным местам с профессиональным гидом 6 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми Вас ждет уникальное путешествие по реке Чусовая с посещением знаменитых камней-бойцов и исторической Усть-Койвы 18 250 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1 час 1 отзыв Знакомство с роботами Promobot: эксклюзивная экскурсия в Перми Погрузитесь в мир высоких технологий с экскурсией на производство Promobot, где роботы оживают Начало: У входа в компанию Промобот 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Краснокамск и Нытва: уникальное путешествие по городам Пермского края Исследуйте культурное наследие Пермского края, погрузитесь в атмосферу прошлого в Краснокамске и Нытве 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Популярное предложение Пермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом Начало: На улице Ленина 6 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 2 отзыва Ильинский - историческая вотчина Строгановых в Пермском крае Погрузитесь в атмосферу уральской истории, посещая Ильинский - земли, где жила знаменитая династия Строгановых 12 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚣 Прогулки на каяках Групповая 1.5 часа 5 отзывов Групповая экскурсия на каяках вокруг Хохловки - приключение по Каме Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото Начало: В с. Хохловка 1 900 ₽ за человека

🚗 На машине Фотопрогулка 2.5 часа 2 отзыва Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия Познакомьтесь с Пермью в автопешеходном формате, посетите ключевые места города и получите профессиональные фотографии на память Начало: У отеля «Прикамье» 6 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине ❄️ На снегоходах Индивидуальная 13 часов 15 отзывов Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест 23 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 47 отзывов Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Каменный город - чудо пермской тайги В авантюрном настроении отправляемся по древним пермским землям к Каменному городу, известному своими скальными образованиями и панорамами 12 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Пермь: трансфер с экскурсией и дегустацией традиционных посикунчиков Встреча в аэропорту, комфортная поездка в центр Перми, обзорная экскурсия и угощение местными деликатесами 8 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Путешествие в «каменное сердце» Пермского края: от Каменного города до Старой Губахи Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и загадочным местам Пермского края. Откройте для себя мир природных чудес и культурных сокровищ 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Из Перми в Кудымкар: путешествие в мир коми-пермяцких мифов Вас ждет увлекательное путешествие по следам древних мифов и культуры коми-пермяков вместе с экспертом 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Кунгурская пещера и скала Ермак: путешествие в сердце Урала Погрузитесь в мир древнего льда и легенд, посетив Кунгурскую пещеру и восхитительную скалу Ермак в компании опытного гида 12 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 4 отзыва Иммерсивная прогулка по Перми: аудиоэкскурсия с 3D звуком Погрузитесь в атмосферу Перми с аудиогидом! Узнайте истории улиц и домов, познакомьтесь с местными легендами и байками Начало: У ТЦ Разгуляй 850 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Влюбиться в Пермь за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия На этой экскурсии вы увидите Пермь с разных сторон: театральную, промышленную, купеческую и многоконфессиональную. Узнайте о прошлом и настоящем города 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе Индивидуальная 5 часов 1 отзыв От Перми до Красной Слудки на теплоходе: легенды, история и живописные виды Путешествие по Каме на теплоходе с посещением Красной Слудки. Узнайте легенды, историю и насладитесь живописными видами Начало: На причале КамГэс 52 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 8 отзывов Трекинг к вершинам Северного Урала: приключение жизни Восхитительные пейзажи Урала ждут вас в путешествии к Полюдову Камню с опытным проводником 22 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 8 отзывов Кинематографическая экскурсия: «Сердце пармы» и история Перми Вас ждет погружение в атмосферу фильма «Сердце пармы», уникальные природные памятники и захватывающие истории Прикамья Начало: В центре Перми 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 13 часов 3 отзыва Фото-прогулка к Помяненному камню: уникальные уголки Северного Урала Приглашаем вас в путешествие по сакральным местам Урала, где каждый кадр - это история, запечатленная в камне Начало: В удобном месте в Перми 25 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Город Чердынь: руины веры Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой Начало: В удобном для вас месте 28 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Из Перми в Кунгур и Белогорье: уральские тайны и красоты Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря Начало: По месту проживания в городе Перми 12 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 12 часов 1 отзыв Фото-прогулка «Сердце Пармы»: исторические костюмы и уральские пейзажи Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные места съемок фильма «Сердце пармы» в Перми. Исторические костюмы включены Начало: у памятника «Пермяк - солёные уши» 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Экскурсия в Музей Пермь-36 - живая история в сердце Пермского края Исследуйте тайны Музея Пермь-36 с личным гидом, узнайте невероятные истории и увидите реалии быта заключенных Начало: Центр города 9 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день Посетить знаменитую ледяную пещеру и главный храм Пермского края на автопешеходной экскурсии 13 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака» Отправиться в старинный город с шахтёрским прошлым и полюбоваться окружающей его сказочной природой Начало: В любом удобном вам месте 25 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Неизведанный Пермский край: путешествие на крайний запад региона Проехать по местам Гражданской войны, посетить Парк Пермского периода и деревню старообрядцев Начало: В районе гостиницы «Урал» 16 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Прогулка с Татищевым: обзорная экскурсия по историческому центру Перми Увидеть город во всём многообразии и стать настоящим пермяком Начало: Возле Планетария 20 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Глубинные богатства Пермского края Увидеть горную границу Колпаки и коллекцию минералов со всего мира в музее Горнозаводска 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия Изучить древнюю столицу Перми Великой и отведать национальные блюда 28 000 ₽ за всё до 3 чел.