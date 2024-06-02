Групповые экскурсии Перми

Найдено 5 экскурсий в категории «Групповые» в Перми, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На каяках - вокруг Хохловки
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
1.5 часа
5 отзывов
Групповая экскурсия на каяках вокруг Хохловки - приключение по Каме
Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Начало: В с. Хохловка
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 900 за человека
Иммерсивная прогулка по Перми
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
4 отзыва
Иммерсивная прогулка по Перми: аудиоэкскурсия с 3D звуком
Погрузитесь в атмосферу Перми с аудиогидом! Узнайте истории улиц и домов, познакомьтесь с местными легендами и байками
Начало: У ТЦ Разгуляй
13 июня в 19:00
20 июня в 19:00
850 за человека
Роботы: Пермский период
🚶 Пешая
Групповая
1 час
20 отзывов
Роботы: Пермский период
Начало: Г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111А, подъезд 6
Расписание: Ждем Вас на экскурсии в четверг в 19:00 и в воскресенье в 11:00
13 июня в 19:00
16 июня в 11:00
850 за человека
На каяках - вокруг Хохловки
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
1.5 часа
68 отзывов
На каяках - вокруг Хохловки: групповая экскурсия по Каме в Перми
Путешествие на каяках вдоль скалистых берегов Камы. Опытные инструкторы помогут освоить навыки и насладиться красотами Пермского края
Начало: Пермский край, с. Хохловка, ул. Береговая, д. 19
Расписание: Суббота и воскресенье, с 11:00 и каждые 2 часа.
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
от 1 900 за человека
Дорога к храму (Егошихинский некрополь)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Дорога к храму (Егошихинский некрополь)
Начало: Г. Пермь, ул. Парковая, 18
Расписание: По воскресеньям в 13-00
16 июня в 13:00
23 июня в 13:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марат
    2 июня 2024
    На каяках - вокруг Хохловки
    Очень интересная экскурсия! Татьяна сопровождавшая нас, замечательный собеседник и интересный рассказчик! Все было комфортно, доступно, информативно и крайне увлекательно! Спасибо Вам большое за Вашу деятельность! Рекомендую 👍
  • А
    Артем
    25 мая 2024
    На каяках - вокруг Хохловки
    Все круто) Спасибо за отличные впечатления
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    На каяках - вокруг Хохловки
    Все понравилось. Гиды встретили, обучили, рассказали нюансы. Виды потрясающие! Тишина и спокойствие вдали от городской суеты.
    Все понравилосьВсе понравилось
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Иммерсивная прогулка по Перми
    Нам понравилось, было интересно и не устали. У нас был первый опыт такой экскурсии
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Роботы: Пермский период
    1)Настоящую it компанию и производство 2) Понравился интерактив 3) Подумайте о подарках экскурсантам, цена достаточно завышена за экскурсию.
  • Я
    Яна
    13 мая 2024
    Роботы: Пермский период
    Экскурсия очень понравилась, познавательно, простым языком, дочка 13 лет в восторге, все можно потрогать и сфоткать)))
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Роботы: Пермский период
    Спасибо за экскурсию! Информативно, нескучно, живо. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    25 сентября 2023
    На каяках - вокруг Хохловки
    На каяках первый раз. Ребята инструкторы молодцы, все показали, рассказали. Удачно выбрано место проведения. Шикарные виды. Отлично и необычно провели время. Море позитивных и положительных эмоций. Рекомендую!
  • М
    Марина
    23 июля 2023
    На каяках - вокруг Хохловки
    Были на экскурсии вчетвером: 2 взрослых и 2 подростка 12 и 16 лет. Это наш первый опыт катания на каяках.
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    Всем очень понравилось. Организаторы были внимательны, приветливы. Они четко следили за всей группой и никого не оставляли вниманием. Конечно, для новичков было тяжеловато. Но все справились. При возможности, с удовольствием повторим

  • И
    Ирина
    13 июля 2023
    На каяках - вокруг Хохловки
    Внимательные инструкторы, постоянно присматривали за всеми участниками заплыва. Один инструктор шел впереди, другой замыкал кавалькаду гребцов, третий перемещался вдоль нашей
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    группы, которая красиво смотрелась на фоне живописной природы. Что же касается самих впечатлений, то просто щенячий восторг. Оно того стоило. Если будет возможность, то обязательно повторим поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Групповые»

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Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Групповые" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 850 до 1 900. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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