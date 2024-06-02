1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия на каяках вокруг Хохловки - приключение по Каме
Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Начало: В с. Хохловка
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 900₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивная прогулка по Перми: аудиоэкскурсия с 3D звуком
Погрузитесь в атмосферу Перми с аудиогидом! Узнайте истории улиц и домов, познакомьтесь с местными легендами и байками
Начало: У ТЦ Разгуляй
13 июня в 19:00
20 июня в 19:00
850₽ за человека
Групповая
1 час
Роботы: Пермский период
Начало: Г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111А, подъезд 6
Расписание: Ждем Вас на экскурсии в четверг в 19:00 и в воскресенье в 11:00
13 июня в 19:00
16 июня в 11:00
850₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
На каяках - вокруг Хохловки: групповая экскурсия по Каме в Перми
Путешествие на каяках вдоль скалистых берегов Камы. Опытные инструкторы помогут освоить навыки и насладиться красотами Пермского края
Начало: Пермский край, с. Хохловка, ул. Береговая, д. 19
Расписание: Суббота и воскресенье, с 11:00 и каждые 2 часа.
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
от 1 900₽ за человека
Групповая
2 часа
Дорога к храму (Егошихинский некрополь)
Начало: Г. Пермь, ул. Парковая, 18
Расписание: По воскресеньям в 13-00
16 июня в 13:00
23 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарат2 июня 2024Очень интересная экскурсия! Татьяна сопровождавшая нас, замечательный собеседник и интересный рассказчик! Все было комфортно, доступно, информативно и крайне увлекательно! Спасибо Вам большое за Вашу деятельность! Рекомендую 👍
- ААртем25 мая 2024Все круто) Спасибо за отличные впечатления
- ААнна19 мая 2024Все понравилось. Гиды встретили, обучили, рассказали нюансы. Виды потрясающие! Тишина и спокойствие вдали от городской суеты.
- ООльга17 мая 2024Нам понравилось, было интересно и не устали. У нас был первый опыт такой экскурсии
- ЕЕкатерина13 мая 20241)Настоящую it компанию и производство 2) Понравился интерактив 3) Подумайте о подарках экскурсантам, цена достаточно завышена за экскурсию.
- ЯЯна13 мая 2024Экскурсия очень понравилась, познавательно, простым языком, дочка 13 лет в восторге, все можно потрогать и сфоткать)))
- ЕЕкатерина12 мая 2024Спасибо за экскурсию! Информативно, нескучно, живо. Рекомендую.
- ТТатьяна25 сентября 2023На каяках первый раз. Ребята инструкторы молодцы, все показали, рассказали. Удачно выбрано место проведения. Шикарные виды. Отлично и необычно провели время. Море позитивных и положительных эмоций. Рекомендую!
- ММарина23 июля 2023Были на экскурсии вчетвером: 2 взрослых и 2 подростка 12 и 16 лет. Это наш первый опыт катания на каяках.
- ИИрина13 июля 2023Внимательные инструкторы, постоянно присматривали за всеми участниками заплыва. Один инструктор шел впереди, другой замыкал кавалькаду гребцов, третий перемещался вдоль нашей
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Групповые" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 850 до 1 900. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Перми из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Перми по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август