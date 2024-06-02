М Марат На каяках - вокруг Хохловки Очень интересная экскурсия! Татьяна сопровождавшая нас, замечательный собеседник и интересный рассказчик! Все было комфортно, доступно, информативно и крайне увлекательно! Спасибо Вам большое за Вашу деятельность! Рекомендую 👍

А Артем На каяках - вокруг Хохловки Все круто) Спасибо за отличные впечатления

А Анна На каяках - вокруг Хохловки Все понравилось. Гиды встретили, обучили, рассказали нюансы. Виды потрясающие! Тишина и спокойствие вдали от городской суеты.

О Ольга Иммерсивная прогулка по Перми Нам понравилось, было интересно и не устали. У нас был первый опыт такой экскурсии

Е Екатерина Роботы: Пермский период 1)Настоящую it компанию и производство 2) Понравился интерактив 3) Подумайте о подарках экскурсантам, цена достаточно завышена за экскурсию.

Я Яна Роботы: Пермский период Экскурсия очень понравилась, познавательно, простым языком, дочка 13 лет в восторге, все можно потрогать и сфоткать)))

Е Екатерина Роботы: Пермский период Спасибо за экскурсию! Информативно, нескучно, живо. Рекомендую.

Т Татьяна На каяках - вокруг Хохловки На каяках первый раз. Ребята инструкторы молодцы, все показали, рассказали. Удачно выбрано место проведения. Шикарные виды. Отлично и необычно провели время. Море позитивных и положительных эмоций. Рекомендую!

М Марина На каяках - вокруг Хохловки читать дальше Всем очень понравилось. Организаторы были внимательны, приветливы. Они четко следили за всей группой и никого не оставляли вниманием. Конечно, для новичков было тяжеловато. Но все справились. При возможности, с удовольствием повторим Были на экскурсии вчетвером: 2 взрослых и 2 подростка 12 и 16 лет. Это наш первый опыт катания на каяках.