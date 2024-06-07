1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
По Перми с ветерком: путешествие по символам и истории
Ваш личный гид по самым значимым и красочным местам Перми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 16:00
16 июня в 15:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Пермь: Усьвинские столбы, Каменный город и другие чудеса природы
Погрузитесь в удивительный мир Уральских гор с эксклюзивной экскурсией, полной впечатлений и фотогеничных мест
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
21 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Пермский квартет: монастырь, пещера, Кунгур и скала Ермак
Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края
Начало: По договоренности
Завтра в 06:30
17 июня в 06:30
18 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы - индивидуальная экскурсия
Каменный город и Шумихинские скалы - одни из самых живописных мест региона. Узнайте легенды, оцените огромные глыбы Уральских гор и посетите древние села
Начало: По договоренности
20 июня в 07:00
26 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
18 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Пермь
Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
Начало: У памятника «Пермяк соленые уши»
11 июня в 20:00
13 июня в 20:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Усьвинские столбы и Каменный город: природные чудеса Перми
Восхитительная природа Пермского края ждет вас: скалы, легенды и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: Место проживания в г. Перми
1 авг в 09:00
3 авг в 09:00
17 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
Погрузитесь в мир ледяных гротов и подземных озер Кунгурской пещеры, наслаждаясь историей и природой Пермского края
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автопешеходная экскурсия «Пермь через призму литературы»
Пермь, вдохновившая Чехова, Достоевского и Пастернака, откроется с новой стороны. Прогулка по литературным местам с профессиональным гидом
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми
Вас ждет уникальное путешествие по реке Чусовая с посещением знаменитых камней-бойцов и исторической Усть-Койвы
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
18 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Краснокамск и Нытва: уникальное путешествие по городам Пермского края
Исследуйте культурное наследие Пермского края, погрузитесь в атмосферу прошлого в Краснокамске и Нытве
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Пермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Ильинский - историческая вотчина Строгановых в Пермском крае
Погрузитесь в атмосферу уральской истории, посещая Ильинский - земли, где жила знаменитая династия Строгановых
10 июня в 20:00
11 июня в 08:30
12 670₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
Познакомьтесь с Пермью в автопешеходном формате, посетите ключевые места города и получите профессиональные фотографии на память
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
6 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
Завтра в 04:30
17 июня в 04:30
23 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каменный город - чудо пермской тайги
В авантюрном настроении отправляемся по древним пермским землям к Каменному городу, известному своими скальными образованиями и панорамами
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пермь: трансфер с экскурсией и дегустацией традиционных посикунчиков
Встреча в аэропорту, комфортная поездка в центр Перми, обзорная экскурсия и угощение местными деликатесами
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
8 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края: от Каменного города до Старой Губахи
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и загадочным местам Пермского края. Откройте для себя мир природных чудес и культурных сокровищ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Перми в Кудымкар: путешествие в мир коми-пермяцких мифов
Вас ждет увлекательное путешествие по следам древних мифов и культуры коми-пермяков вместе с экспертом
15 июня в 09:00
16 июня в 13:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кунгурская пещера и скала Ермак: путешествие в сердце Урала
Погрузитесь в мир древнего льда и легенд, посетив Кунгурскую пещеру и восхитительную скалу Ермак в компании опытного гида
20 июня в 08:00
26 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы увидите Пермь с разных сторон: театральную, промышленную, купеческую и многоконфессиональную. Узнайте о прошлом и настоящем города
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Трекинг к вершинам Северного Урала: приключение жизни
Восхитительные пейзажи Урала ждут вас в путешествии к Полюдову Камню с опытным проводником
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
22 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кинематографическая экскурсия: «Сердце пармы» и история Перми
Вас ждет погружение в атмосферу фильма «Сердце пармы», уникальные природные памятники и захватывающие истории Прикамья
Начало: В центре Перми
1 авг в 08:30
15 авг в 08:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Фото-прогулка к Помяненному камню: уникальные уголки Северного Урала
Приглашаем вас в путешествие по сакральным местам Урала, где каждый кадр - это история, запечатленная в камне
Начало: В удобном месте в Перми
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
25 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Город Чердынь: руины веры
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Перми в Кунгур и Белогорье: уральские тайны и красоты
Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря
Начало: По месту проживания в городе Перми
1 авг в 08:00
15 авг в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Фото-прогулка «Сердце Пармы»: исторические костюмы и уральские пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные места съемок фильма «Сердце пармы» в Перми. Исторические костюмы включены
Начало: у памятника «Пермяк - солёные уши»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в Музей Пермь-36 - живая история в сердце Пермского края
Исследуйте тайны Музея Пермь-36 с личным гидом, узнайте невероятные истории и увидите реалии быта заключенных
Начало: Центр города
1 авг в 09:00
3 авг в 09:00
9 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
Посетить знаменитую ледяную пещеру и главный храм Пермского края на автопешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Отправиться в старинный город с шахтёрским прошлым и полюбоваться окружающей его сказочной природой
Начало: В любом удобном вам месте
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Неизведанный Пермский край: путешествие на крайний запад региона
Проехать по местам Гражданской войны, посетить Парк Пермского периода и деревню старообрядцев
Начало: В районе гостиницы «Урал»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
16 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Глубинные богатства Пермского края
Увидеть горную границу Колпаки и коллекцию минералов со всего мира в музее Горнозаводска
11 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
Изучить древнюю столицу Перми Великой и отведать национальные блюда
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Перми - на землю Соли Камской
Увидеть, как добывается соль, и узнать, чем ещё славен город Соликамск
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
Изучить деревянное зодчество Урала и увидеть потрясающие пейзажи Пермского края
Начало: У гостиницы «Урал»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ильинский и Чермоз - центры горнозаводской цивилизации Урала
Душевная поездка в уютные городки у Камского водохранилища
Начало: На улице Ленина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 июня 2024очень интересная, познавательная, лёгкая для восприятия экскурсия. Женя замечательная рассказчица, исторические факты, легенды, поверия пермского края донесены с любовью и
- ИИнесса6 июня 2024Огромное спасибо организатору путешествия Дине за прекрасную поездку. Благодаря ей узнали много интересного об истории Пермского края, о значимых событиях,
- ТТатьяна1 июня 2024Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Большое спасибо за проведённую экскурсию! Хочется отметить отличную подачу материала, комфортное общение.
- ЕЕлена29 мая 2024Прекрасная экскурсия, отличный экскурсовод и водитель. Много познавательной информации. Несмотря на плохую погоду остались очень довольны. Расскажем всем друзьям об этом путешествии
- ИИрина27 мая 2024Бронировали экскурсию спонтанно в день поездки. Очень быстро получили подтверждение от Павла и договорились о встрече. Павел очень увлекательно провел
- ГГалина26 мая 2024Огромное спасибо Дине. Моя семья в восторге от экскурсии! Экскурсия максимально продумана Диной от и до! Было очень интересно познакомиться с
- ЕЕлена26 мая 2024Потрясающая экскурсия. Гид не только знает материал, но и умеет интересно рассказать, отвечает на все вопросы. Приятно общаться. Очень внимательна к туристам. Поездка дополнена приятными мелочами, которые сделали путешествие особенно приятным. Однозначно рекомендуем.
- ЕЕкатерина24 мая 2024Одна из самых интересных экскурсий за последнее время! Очень много нового узнали о древней истории края, известных личностях, которые внесли
- ТТатьяна24 мая 2024Очень здорово познавать новый город с человеком, который знает его, развивается вместе с ним, и всей душой любит! Александр такой)
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На машине»
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