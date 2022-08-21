2 день

Пеший поход на скальные останцы Каменного города

08.00-09.00 Завтрак в кафе при гостинице. Освобождение номеров.

09.00-10.15 Переезд в Каменный город, путевая интерактивная экскурсия: фильм, материал для выполнения творческого задания по созданию легенд об объектах показа (Каменный город). Работа организована в мини-группах с применением аудиозаписи идей.

10.15-13.00 Пеший поход на скальные останцы Каменного города. Презентация легенд по данной локации (командная работа), экскурсия от гида.

13.00-14.00 Переезд в Чусовой.

14.00-15.00 Обед в кафе.

15.00-18.00 Переезд до школы в Перми.

Голосование по выбору лучших легенд для дальнейшего формирования сборника легенд. Создание чата с аудиозаписями идей, их дальнейшая доработка.