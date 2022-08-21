Путешествие легенд

В рамках тура мы посетим места Пермского края

5
3 отзыва
В рамках тура мы посетим места Пермского края, окутанные множеством легенд и полюбуемся удивительными творениями природы, после просмотра которых в голове рождаются картины новых легенд об этих таинственных местах.
Путешествие легенд
Путешествие легенд
Путешествие легенд
Путешествие легенд
Путешествие легенд
Путешествие легенд
Путешествие легенд
Путешествие легенд
Путешествие легенд
Путешествие легенд
Путешествие легенд
Путешествие легенд
Путешествие легенд
Путешествие легенд
Путешествие легенд
Путешествие легенд
Путешествие легенд
Путешествие легенд

Что вас ожидает 🤩

Каменный город
Каменный город
Погуляем по улочкам каменного города, поднимемся на обзорную площадку и полюбуемся видом
Гора Колпаки
Гора Колпаки
Побываем на границе между Европой и Азией на горе с причудливыми скалистыми образованиями
Легенды Урала
Легенды Урала
Узнаем множество легенд, связанных с достопримечатель- ностями Пермского края

Программа тура по дням

1 день

Пеший поход на гору Колпаки

08.00-12.30 Посадка группы от школы.

Переезд до горы Колпаки Горнозаводского района Пермского края (выдача ланч-боксов на длительный переезд), путевая интерактивная экскурсия: фильм, материал для выполнения творческого задания по созданию легенд об объектах показа (гора Колпаки).

12.30-14.30 Пеший поход на гору Колпаки.

14.30-15.30 Обед в кафе.

15.30-17.30 Переезд в г. Чусовой, рефлексия по итогам первого объекта показа - формирование материала для сборника легенд.

17.30-19.30 Размещение в гостинице. Ужин в кафе при гостинице.

Свободное время.

Пеший поход на гору КолпакиПеший поход на гору КолпакиПеший поход на гору Колпаки
2 день

Пеший поход на скальные останцы Каменного города

08.00-09.00 Завтрак в кафе при гостинице. Освобождение номеров.

09.00-10.15 Переезд в Каменный город, путевая интерактивная экскурсия: фильм, материал для выполнения творческого задания по созданию легенд об объектах показа (Каменный город). Работа организована в мини-группах с применением аудиозаписи идей.

10.15-13.00 Пеший поход на скальные останцы Каменного города. Презентация легенд по данной локации (командная работа), экскурсия от гида.

13.00-14.00 Переезд в Чусовой.

14.00-15.00 Обед в кафе.

15.00-18.00 Переезд до школы в Перми.

Голосование по выбору лучших легенд для дальнейшего формирования сборника легенд. Создание чата с аудиозаписями идей, их дальнейшая доработка.

Пеший поход на скальные останцы Каменного городаПеший поход на скальные останцы Каменного городаПеший поход на скальные останцы Каменного города

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (2-3-4-х местное размещение).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Сопровождение гидом-экскурсоводом
  • Размещение в гостинице (2-3-4-х местное размещение)
  • Питание по программе (завтрак, 2 обеда, ужин)
  • Страховка от НС
Место начала и завершения?
г. Пермь
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть скидки в туре?

На группу 10 школьников – 1 сопровождающий бесплатно.

Какие нужны документы?

ФИО, дата рождения, серия и номер документа (свидетельства о рождении/паспорта), номер телефона одного из родителей ребенка – для подачи уведомления в ГИБДД на детскую перевозку.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
21 авг 2022
Туры весьма продуманные, опытные сопровождающие!
И
15 янв 2022
Прекрасное туристическое агентство. Разнообразие туров, в том числе и по родному краю. Постоянно разрабатывают я новые интересные туристические маршруты по родной, стране и Пермскому краю.
А
28 авг 2020
Хорошие подборки туров. Подбирают любые варианты. Очень ответственные сотрудники.

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