08.00-12.30 Посадка группы от школы.
Переезд до горы Колпаки Горнозаводского района Пермского края (выдача ланч-боксов на длительный переезд), путевая интерактивная экскурсия: фильм, материал для выполнения творческого задания по созданию легенд об объектах показа (гора Колпаки).
12.30-14.30 Пеший поход на гору Колпаки.
14.30-15.30 Обед в кафе.
15.30-17.30 Переезд в г. Чусовой, рефлексия по итогам первого объекта показа - формирование материала для сборника легенд.
17.30-19.30 Размещение в гостинице. Ужин в кафе при гостинице.
Свободное время.
08.00-09.00 Завтрак в кафе при гостинице. Освобождение номеров.
09.00-10.15 Переезд в Каменный город, путевая интерактивная экскурсия: фильм, материал для выполнения творческого задания по созданию легенд об объектах показа (Каменный город). Работа организована в мини-группах с применением аудиозаписи идей.
10.15-13.00 Пеший поход на скальные останцы Каменного города. Презентация легенд по данной локации (командная работа), экскурсия от гида.
13.00-14.00 Переезд в Чусовой.
14.00-15.00 Обед в кафе.
15.00-18.00 Переезд до школы в Перми.
Голосование по выбору лучших легенд для дальнейшего формирования сборника легенд. Создание чата с аудиозаписями идей, их дальнейшая доработка.
Тур предусматривает проживание в гостинице (2-3-4-х местное размещение).
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На группу 10 школьников – 1 сопровождающий бесплатно.
ФИО, дата рождения, серия и номер документа (свидетельства о рождении/паспорта), номер телефона одного из родителей ребенка – для подачи уведомления в ГИБДД на детскую перевозку.