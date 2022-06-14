Пермская кругосветка. Осенне-зимнее путешествие

Добро пожаловать в Пермский край! Мы будем рады показать вам все главные достопримечательности нашего края

5
1 отзыв
Добро пожаловать в Пермский край! Мы будем рады показать вам все главные достопримечательности нашего края.

Это будет приключение, которое останется в твоей памяти на долго! Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 6-ти человек.
Пермская кругосветка. Осенне-зимнее путешествие
Пермская кругосветка. Осенне-зимнее путешествие
Пермская кругосветка. Осенне-зимнее путешествие
Пермская кругосветка. Осенне-зимнее путешествие
Пермская кругосветка. Осенне-зимнее путешествие
Пермская кругосветка. Осенне-зимнее путешествие
Пермская кругосветка. Осенне-зимнее путешествие
Пермская кругосветка. Осенне-зимнее путешествие
Пермская кругосветка. Осенне-зимнее путешествие
Пермская кругосветка. Осенне-зимнее путешествие
Пермская кругосветка. Осенне-зимнее путешествие
Пермская кругосветка. Осенне-зимнее путешествие
Пермская кругосветка. Осенне-зимнее путешествие
Пермская кругосветка. Осенне-зимнее путешествие
Ближайшие даты:
16
янв
20
фев
06
мар

Что вас ожидает 🤩

Знаменитые места из фильмов
Знаменитые места из фильмов
Пройдемся по местам съемок фильмов "Географ глобус пропил", "Время первых", "Сердце Пармы" и сериала "Территория".
Каменный город
Каменный город
Мы будем гулять по каменным улицам, которые созданы природой и являются местом силы
Тайны Кунгура
Тайны Кунгура
Спустимся в знаменитую Кунгурскую ледяную пещеру
Уникальные экспонаты в Хохловке
Уникальные экспонаты в Хохловке
Прогуляемся по музею деревянного зодчества под открытым небом

Программа тура по дням

1 день
Встреча. Музей под открытым небом «Хохловка». Кунгурская ледяная пещера

Встреча гостей в аэропорту города Пермь.

Завтрак в кафе города (оплачивается дополнительно)

Обзорная экскурсия по городу Пермь.

Экскурсия по Музею под открытым небом «Хохловка», музей деревянного зодчества.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно)

Переезд в купеческий город Кунгур.

Экскурсия по городу и в Кунгурскую ледяную пещеру.

Ночевка в гостинице «Сталагмит» или аналогичной..

Встреча. Музей под открытым небом «Хохловка». Кунгурская ледяная пещераВстреча. Музей под открытым небом «Хохловка». Кунгурская ледяная пещераВстреча. Музей под открытым небом «Хохловка». Кунгурская ледяная пещера
2 день
Усьвинские столбы. Смотровая на Чёртов палец. грот Столбовой. Каменный город

Завтрак (оплачивается дополнительно)

Переезд в поселок Усьва.

Поход на Усьвинские столбы + смотровая на Чёртов палец + грот Столбовой.

Места съемок «Географ глобус пропил» и «Время первых»

Обед (оплачивается дополнительно)

Экскурсия в Каменный город.

Это стопроцентное место силы Пермского края.

Погулять по Каменному городу – значит зарядиться энергией на многие дни вперед!

Вот уж точно то место, где все загаданные желания исполняются.

Ужин (оплачивается дополнительно).

Ночевка в гостинице «Шале Легенда» или аналогичной.

Усьвинские столбы. Смотровая на Чёртов палец. грот Столбовой. Каменный городУсьвинские столбы. Смотровая на Чёртов палец. грот Столбовой. Каменный городУсьвинские столбы. Смотровая на Чёртов палец. грот Столбовой. Каменный городУсьвинские столбы. Смотровая на Чёртов палец. грот Столбовой. Каменный город
3 день
Гора Ладейная. Гора Крестовая. Голубые озера Александровска.

Завтрак (оплачивается дополнительно).

Экскурсия на гору Ладейная, откуда открывается прекрасный вид на излучину реки Косьва и Ладейный лог.

Экскурсия на место съемок «Сердце Пармы»

Экскурсия на гору Крестовая, здесь проходит знаменитый "Балет на закате".

Обед (оплачивается дополнительно)

Голубые озера Александровска.

Целая страна горных озёр, с водой насыщенно бирюзового цвета. Удивительно, но эти озёра всего лишь рукотворные сооружения – старые затопленные карьеры для добычи известняка.

Ужин (оплачивается дополнительно).

Ночевка в гостинице «Березники» или аналогичной.

Гора Ладейная. Гора Крестовая. Голубые озера Александровска.Гора Ладейная. Гора Крестовая. Голубые озера Александровска.
4 день
Усолье. Соликамск

Завтрак (оплачивается дополнительно)

Переезд на Север нашего края.

Обзорная экскурсия в Усолье.

Палаты Строгоновых, усадьба Голицинных, Спасо-Преображенский собор с колокольней.

Обед (оплачивается дополнительно).

Прибытие в Соликамск, экскурсия по историческому центру Соликамска: Иоанно-Предтеченская церковь, приказная изба ("дом воеводы"), Людмилинская скважина. С 1430 года и по настоящее время Соликамск живёт за счёт соли.

История промышленности края.

Ужин (оплачивается дополнительно).

Ночевка в гостинице «Соликамск» или аналогичной.

Усолье. СоликамскУсолье. СоликамскУсолье. Соликамск
5 день
г. Чердынь

Завтрак (оплачивается дополнительно).

Переезд в город Чердынь.

Чердынь является одним из древнейших городов Урала и входил в Перечень исторических городов России.

Посещение Троицкого холма, с остатками земляного вала, откуда начиналась Чердынь.

Обзорная экскурсия.

Посещение Чердынского краеведческого музея.

Знакомство с Пермским звериным стилем.

Обед (оплачивается дополнительно).

Свободное время в городе Чердынь.

Ужин (оплачивается дополнительно).

Размещение в гостинице «Северный Урал» или аналогичной.

г. Чердыньг. Чердыньг. Чердынь
6 день
Печорский тракт

Завтрак (оплачивается дополнительно).

Переезд по Печорскому тракту.

Экскурсии по древним селам Чердынского уезда. Село Покча, Вельгорт, Камгорт.

Искор.

Посещение Искорского городища, которое долгое время прикрывало путь врагам с севера на столицу пермской земли – Чердынь.

На городище стоит белая каменная часовня постройки 1893 года, остались следы оборонительных укреплений.

Знаменитая «Узкая улочка», которая хранит немало легенд.

Ныроб и его достопримечательности: церковь Богоявления Господня (1736г), часовня Михаила Архангела, Никольская церковь (1705г.).

Никольский родник.

Посещение темницы М.Н. Романова.

Дальше наше путешествие продолжается по Колве.

В 6 км севернее Ныроба мы пересекаем Полюдов кряж.

Здесь находится второй камень Ветлан! (менее посещаемый, чем на Вишере).

Камень очень красив и состоит из нескольких массивов разнообразной формы, на одной из вершин находится чудское городище!

Переезд к реке Вишера к собрату камня Ветлан.

Размещение на базе отдыха «Родники» или аналогичной.

Печорский трактПечорский трактПечорский тракт
7 день
Восхождение на Полюд. Отъезд

Завтрак (оплачивается дополнительно).

Переправляемся на лодках через Вишеру и перед нами камень Полюд.

Восхождение на Полюд, высота горы равна 527 метров над уровнем моря (7 км трекинга в одну сторону).

Обед (оплачивается дополнительно).

Отправление автобуса в город Пермь.

Прибытие автобуса в город Пермь.

Восхождение на Полюд. ОтъездВосхождение на Полюд. ОтъездВосхождение на Полюд. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базе отдыха (номера "Эконом").

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:
вариант группы стоимость, чел
группа 6 человек 29 700
группа 10-12 человек 29 400
группа 13-16 человек 23 500
группа 17-19 человек 21 000

Скидка для детей до 11 лет – 1 500 рублей.

Примерный перечень гостиниц по туру:

  • гостиница «Сталагмит» – 1 ночь;
  • гостиница «Шале Легенда» – 1 ночь;
  • гостиница «Березники» – 1 ночь;
  • гостиница «Соликамск» – 1 ночь;
  • гостиница «Северный Урал» – 1 ночь;
  • база отдыха «Родники» – 1 ночь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Экскурсионное обслуживание на всем протяжении маршрута
  • Проживание в гостиницах в номерах «Эконом»
  • Билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Питание
  • Дополнительные и личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сложный ли маршрут?

Желательно иметь небольшую физическую подготовку – наибольшая сложность подняться на г. Полюд – 7 км трекинга в одну сторону.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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14 июня 2022
Водитель и гид Артём максимально старался комфортно провести тур, ездил по недорогим кафе и столовым, голодными не были никогда. Как человек культурный, веселый, вежливый. Попутно рассказывал информацию в дороге, все объяснял. Машина комфортная, с кондиционером, мягкими и удобными креслами. На счёт самого организатора тура есть замечания. Хотелось бы более подробной экскурсией по Перми с подробным рассказом о достопримечательностях, его истории. Отдельным днем тур желательно дополнить восхождение на г. Полюд, предоставить возможность выбора между хостелом или гостиницей. Не всем приемлемо ночевать в хостеле. А так в целом все отлично.

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