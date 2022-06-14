Встреча гостей в аэропорту города Пермь.
Завтрак в кафе города (оплачивается дополнительно)
Обзорная экскурсия по городу Пермь.
Экскурсия по Музею под открытым небом «Хохловка», музей деревянного зодчества.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно)
Переезд в купеческий город Кунгур.
Экскурсия по городу и в Кунгурскую ледяную пещеру.
Ночевка в гостинице «Сталагмит» или аналогичной..
Завтрак (оплачивается дополнительно)
Переезд в поселок Усьва.
Поход на Усьвинские столбы + смотровая на Чёртов палец + грот Столбовой.
Места съемок «Географ глобус пропил» и «Время первых»
Обед (оплачивается дополнительно)
Экскурсия в Каменный город.
Это стопроцентное место силы Пермского края.
Погулять по Каменному городу – значит зарядиться энергией на многие дни вперед!
Вот уж точно то место, где все загаданные желания исполняются.
Ужин (оплачивается дополнительно).
Ночевка в гостинице «Шале Легенда» или аналогичной.
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Экскурсия на гору Ладейная, откуда открывается прекрасный вид на излучину реки Косьва и Ладейный лог.
Экскурсия на место съемок «Сердце Пармы»
Экскурсия на гору Крестовая, здесь проходит знаменитый "Балет на закате".
Обед (оплачивается дополнительно)
Голубые озера Александровска.
Целая страна горных озёр, с водой насыщенно бирюзового цвета. Удивительно, но эти озёра всего лишь рукотворные сооружения – старые затопленные карьеры для добычи известняка.
Ужин (оплачивается дополнительно).
Ночевка в гостинице «Березники» или аналогичной.
Завтрак (оплачивается дополнительно)
Переезд на Север нашего края.
Обзорная экскурсия в Усолье.
Палаты Строгоновых, усадьба Голицинных, Спасо-Преображенский собор с колокольней.
Обед (оплачивается дополнительно).
Прибытие в Соликамск, экскурсия по историческому центру Соликамска: Иоанно-Предтеченская церковь, приказная изба ("дом воеводы"), Людмилинская скважина. С 1430 года и по настоящее время Соликамск живёт за счёт соли.
История промышленности края.
Ужин (оплачивается дополнительно).
Ночевка в гостинице «Соликамск» или аналогичной.
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Переезд в город Чердынь.
Чердынь является одним из древнейших городов Урала и входил в Перечень исторических городов России.
Посещение Троицкого холма, с остатками земляного вала, откуда начиналась Чердынь.
Обзорная экскурсия.
Посещение Чердынского краеведческого музея.
Знакомство с Пермским звериным стилем.
Обед (оплачивается дополнительно).
Свободное время в городе Чердынь.
Ужин (оплачивается дополнительно).
Размещение в гостинице «Северный Урал» или аналогичной.
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Переезд по Печорскому тракту.
Экскурсии по древним селам Чердынского уезда. Село Покча, Вельгорт, Камгорт.
Искор.
Посещение Искорского городища, которое долгое время прикрывало путь врагам с севера на столицу пермской земли – Чердынь.
На городище стоит белая каменная часовня постройки 1893 года, остались следы оборонительных укреплений.
Знаменитая «Узкая улочка», которая хранит немало легенд.
Ныроб и его достопримечательности: церковь Богоявления Господня (1736г), часовня Михаила Архангела, Никольская церковь (1705г.).
Никольский родник.
Посещение темницы М.Н. Романова.
Дальше наше путешествие продолжается по Колве.
В 6 км севернее Ныроба мы пересекаем Полюдов кряж.
Здесь находится второй камень Ветлан! (менее посещаемый, чем на Вишере).
Камень очень красив и состоит из нескольких массивов разнообразной формы, на одной из вершин находится чудское городище!
Переезд к реке Вишера к собрату камня Ветлан.
Размещение на базе отдыха «Родники» или аналогичной.
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Переправляемся на лодках через Вишеру и перед нами камень Полюд.
Восхождение на Полюд, высота горы равна 527 метров над уровнем моря (7 км трекинга в одну сторону).
Обед (оплачивается дополнительно).
Отправление автобуса в город Пермь.
Прибытие автобуса в город Пермь.
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базе отдыха (номера "Эконом").Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:
|вариант группы
|стоимость, чел
|группа 6 человек
|29 700
|группа 10-12 человек
|29 400
|группа 13-16 человек
|23 500
|группа 17-19 человек
|21 000
Скидка для детей до 11 лет – 1 500 рублей.
Примерный перечень гостиниц по туру:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Желательно иметь небольшую физическую подготовку – наибольшая сложность подняться на г. Полюд – 7 км трекинга в одну сторону.