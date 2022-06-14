Водитель и гид Артём максимально старался комфортно провести тур, ездил по недорогим кафе и столовым, голодными не были никогда. Как человек культурный, веселый, вежливый. Попутно рассказывал информацию в дороге, все объяснял. Машина комфортная, с кондиционером, мягкими и удобными креслами. На счёт самого организатора тура есть замечания. Хотелось бы более подробной экскурсией по Перми с подробным рассказом о достопримечательностях, его истории. Отдельным днем тур желательно дополнить восхождение на г. Полюд, предоставить возможность выбора между хостелом или гостиницей. Не всем приемлемо ночевать в хостеле. А так в целом все отлично.